Uygun Fiyatlı Mate 10 Arayanlara: Mate 10 Lite

Huawei, ilk FullView ekran ve ilk ön ve arka çift lens kameralı akıllı telefonu olan Mate 10 Lite, Mate 10 ya da Pro modelinin uygun fiyatlı versiyonu olarak dikkat çekiyor.

Tanıtımından bu yana fazlasıyla dikkat çeken, DxOMark’tan en yüksek puana sahip olan çift kameralı telefon ünvanını alan Huawei’nin son yıldızı Mate 10, özellikle Mate 10 Pro modeliyle ilgi odağı oldu. Ancak Mate 10 Pro ya da Mate 10’a göz dikmiş, fakat fiyat konusunda kararsız iseniz size uygun olarak Mate 10 Lite modeli geliyor.

FullView teknolojisiyle Galaxy S8, Note 8, LG G6 ve V30 gibi çerçevesiz ekran modellerine göz kırpan Mate 10 Lite, 5.9 inç boyutunda ve 1080 x 2160 piksel, yani FHD+ ekranı ile geliyor. 18:9 ekran oranını %83’lik ekran/boyut oranı gibi detaylar ile dikkat çeken telefonda HiSilicon Kirin 659 yon ga seti ve Mali-T830 MP2 grafik işlem birimi yer alıyor.

Ayrıca 4GB RAM, 64GB depolama alanı sunan cihazda 3.340mAh batarya bulunuyor. Android 7 ile gelip Android 8 Oreo güncellemesi alması da kesin gözüyle bakılan Mate 10 Lite, arkada 16MP ve 2MP çözünürlüğünde kamera bulundururken, ön tarafta ise 13MP ve 2MP olmak üzere toplamda 4 kameralı telefon olmasıyla fark yaratacak.