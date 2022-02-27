USB Tip-C Girişli iPhone 12 Pro Max Açık Artırmayla Satışa Sunuldu!

Apple, Lightning adını verdiği şarj ve veri aktarım girişini ilk olarak 2012 yılında duyurduğu iPhone 5 modelinde kullanmış ve tanıtımın gerçekleştiği dönemde bu yeni girişle beraber gelen teknolojiler büyük yankı uyandırmıştı. Aradan yaklaşık olarak 10 yıl geçmesine ve Android tarafında birçok üreticinin cihazlarında USB Tip-C girişine yer vermesine rağmen Apple tarafı bu konuda herhangi bir adım atmamış ve iPhone 13 serisi de dahil olmak üzere iPhone 5’ten sonraki bütün iPhone modelleri Lightning girişi ile satışa sunulmuştu.

Slovakyalı DEEP şirketi ise iPhone 12 Pro Max’te bulunan Lightning girişini Tip-C girişe dönüştürmeyi başardı ve özel olarak üretilmiş bu iPhone 12 Pro Max eBay isimli satış sitesinde açık artırmaya sunuldu.

Diğer iPhone 12 Modelleri Gibi Şarj Oluyor ve Veri Aktarımı Yapabiliyor!

Bir iPhone’a USB Tip-C girişi eklemek daha önce de denenmiş ancak bu denemeler cihazların şarj olmaması ve veri aktarımı yapmaması nedeniyle başarısız olmuşlardı.

DEEP grubu ise cihazdaki bataryayı değiştirmesinin yanında, Tip-C girişinden sıkıntısız şekilde veri aktarımı ve şarj dolumu yapılabilmesi amacıyla başka bir telefondan alınan MFi çipini de cihaza yerleştirdi. Bu çipe gerekli yeri açabilmek için cihazın alt tarafta bulunan hoparlör sisteminde de çeşitli değişiklikler yapılarak bu hoparlörlerin boyutu küçültüldü.

Yapılan değişiklikler sayesinde özel üretim bu iPhone 12 Pro Max şarj olabiliyor ve sorunsuz bir şekilde iTunes üzerinden veri aktrarımı yapılabiliyor.

“Birçok kullanıcı, iPhone’larında iPad Pro ve MacBook’larda olduğu gibi evrensel olarak kullanılan USB Tip-C girişini istiyor. Özellikle de “Pro” takısı ile satılan iPhone modellerinin kullanıcılarının her cihazda kullanılabilecek tek bir kablo istediğini biliyoruz. Bizler de bu isteği yerine getirmek istedik.”

Neden USB Tip-C girişine sahip bir iPhone 12 Pro Max yaptıkları sorulan DEEP grubunun bu soruya verdiği cevabın birçok iPhone kullanıcısının ortak düşüncesi olduğunu söylemek mümkün. Zira Apple, Lightning girişinde ısrarcı olması nedeniyle birçok iPhone kullanıcısı tarafından eleştiriliyordu.

Özel olarak üretilmiş telefon, popüler satış sitesi eBay üzerinden açık artırma yoluyla satışa sunuldu. Bundan önce İsviçreli bir öğrenci, kendi imkanlarıyla yaptığı Tip-C girişine sahip bir iPhone X’i satışa sunmuş ve 86 bin dolara alıcı bulmuştu. Özel olarak üretilen bu iPhone X’in veri aktarımı yapamadığı göz önünde bulundurulduğunda, tamamen çalışır haldeki Tip-C girişli bir iPhone 12 Pro Max’in bundan daha yüksek bir fiyatla alıcı bulacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? USB Tip-C girişine sahip bir iPhone modeli kullanmak ister miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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