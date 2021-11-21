iPhone 14 Pro ile iPhone’larda Tip-C Girişe Geçiş Başlayabilir!

Apple, iPhone 5’ten günümüze kadar çıkardığı tüm iPhone modellerinde “Lightning”adını verdiği bir giriş ile şarj ve veri aktarımını sağlıyordu. Lightning girişi, hem bu girişe uygun aksesuarların pahalılığı, hem de kısıtlı uyumlulukları yüzünden çokça eleştiriliyordu. Öte yandan, son birkaç yıldır Android tarafındaki üreticiler cihazlarında daha hızlı veri aktarımı ve daha yüksek şarj hızlarına izin veren Tip-C adlı bir girişe yer veriyor ve bu giriş neredeyse evrensel olarak kabul edilen şarj ve veri aktarım girişi olmuş durumda.

Apple’ın bu konuda bir adım atmasını bekleyen kullanıcılar ise iPhone 13 serisinde hüsrana uğramıştı. Yeni gelen haberler, iPhone 14 için umutların yeşermesini sağlayabilir. iDropNews isimli sitenin güvenilir sızıntı kaynağı LeaksApplePro’ya dayandırdığı habere göre, iPhone 14 Pro bizleri Tip-C giriş ile karşılayabilir.

iPhone Modelleri Artık USB 3.0 Hızlarına Ulaşabilecek!

Firmanın Lightning girişini terk etmesi için birçok neden bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de çoğu Lightning aktarım kablosunun, eski bir standart olan USB 2.0 hızlarını desteklemesi. Son zamanlarda USB 3.0 destekli Android cihaz sayısı oldukça artmış durumda. Hatta üst seviye cihazlarda USB 3.1 ve 3.2 standartlarını bile görmeye başladık.

Hız rekabetinde geride kalmaya alışkın olmayan Apple, 2018 yılında çıkardığı iPad Pro modelleri ile USB 3.0 desteğini ve Tip-C girişini iPad’lerle buluşturmuştu. Özellikle iPad gibi üretkenlik konusunda öne çıkan cihazlarda yüksek hızlara ulaşabilen ve evrensel sayılabilecek bir giriş kullanılması birçok kullanıcıyı sevindirmiş ve iPhone’lar için de heyecanlı bir bekleyişin başlamasına neden olmuştu. Eğer sızıntılar doğruysa Apple sonunda iPhone’larda da USB 3.0 hızlarına ulaşabileceğimiz bir giriş sunabilir.

Lightning’in terk edilmesindeki bir başka neden de Lightning’in sadece iPhone ve bazı iPad modelleri ile uyumlu olması. Uyumluluktaki kısıtlılık ve yüksek fiyatlar, kullanıcılarda son zamanlarda büyük bir rahatsızlık oluşturmuştu. Tip-C’nin birçok aksesuarı desteklemesi ve oldukça yaygın bir giriş olması da aksesuar çeşitliliği ve aksesuar fiyatlarına olumlu yansıyacaktır.

Tip-C Giriş Sadece iPhone 14 Pro’ya Özel Olabilir

Apple, iPhone 14 serisi ile bu beklentilere yanıt vermek istese de sızıntıların sadece iPhone 14 Pro modellerinde Tip-C girişi olacağına işaret ettiğin i belirtelim. Yani, iPhone 13 serisinde olduğu gibi Pro modeller ile normal model arasında çeşitli farklar olabilir. Bunlardan biri de Tip-C giriş olacak gibi duruyor.

Ülkemizde iPhone 13 Pro fiyatlarının 18 bin Türk lirası civarında seyrettiği göz önünde bulundurulduğunda, Tip-C girişin sadece iPhone 14 Pro cihazlarda bulunması ülkemizdeki kullanıcıları üzebilir. Ancak bu bilgilerin şimdilik sadece sızıntı olduğunun altını çizmekte fayda var. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz ? iPhone’larda Tip-C girişi olmasını ister misiniz ? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip edin!

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