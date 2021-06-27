OPPO’NUN EN İYİ KULAKLIĞI | OPPO Enco X incelemesi

Huawei WiFi AX3 incelemesiyle karşınızdayız. Huawei’nin Wi-Fi 6+ destekli router modeli, hem sunduğu fiyat hem de avantajlarıyla favorilerimiz arasına girmeyi başardı.

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Geçtiğimiz gün Harmony OS ile tam bir ekosisteme geçiş yapacağını duyuran Huawei, telefon, tablet, TV, laptop, ses ürünleri gibi grupların ardından router modelleriyle de Türkiye pazarına giriş yaptı. Her ürün grubunda olduğu gibi oldukça iyi iş başardıklarını da baştan söyleyelim.

İnceleme konuğumuz olan Huawei WiFi AX3 ise gerçekten ufak dokunuşlar ile şahane bir iş ortaya koyuyor. Tasarımsal olarak çok sade ve beyaz rengi ile gerçekten şık olan ürün, koyduğunuz yerde aynı zamanda şık bir aksesuar görevi de görmesi için tasarlanmış gibi hissettiriyor.

Teknik özellikler

225 x 159.2 x 39.7 mm boyutlarında olan WiFi AX3 modeli, oldukça kompakt yapıda tasarlanmış. Günümüzde devasa router modelleri görürken bu modelin bu zarifliği de gerçekten dikkat çekici. Bir diğer yandan 403 gram ağırlığında. Hatta elinize aldığınızda çok daha hafif hissettirdiğini belirtmek gerek. Tasarımdaki tek eksisi ise duvara asmak için bir yer ayarlanmamış olması. Daha yüksekde durma devri geçmiş olsa da sonuçta bunu tercih edenler de mevcut.

Güç tarafında dört çekirdekli Gigahome bir işlemci kullanan üründe 1 güç girişinin yanı sıra 1 adet WAN ve 3 adet de LAN yuvası yer alıyor. Üst tarafında yer alan H düğmesi ise Huawei ekosistemi cihazlar ile anında eşleme ve WPS sıfırlama görevi görüyor.

6 dB sinyal gücüne sahip olan 4 adet antene sahip olan WiFi AX3, çok daha uzak alanlara WiFi 6 Plus avantajını götürmeyi de başarıyor. Tasarımında dikkat çekici nokta ise sağ alttaki NFC etiket bölümü.

NFC ile internet paylaşın

“Neden başka bir marka bunu düşünmemiş” diye düşündüren en önemli detayı ise NFC etiketi. Bu etiket bölümüne Android ve HarmonyOS işletim sistemini destekleyen herhangi bir telefonu yaklaştırırsanız NFC üzerinden anında ağa bağlanabilirsiniz. Böylece uzun uzun Wi-Fi şifrenizi söylemek, bir türlü doğru girilememesi gibi sorunlar da ortadan kalkmış oluyor. Hatta güvenliğinizi de söz konusu şifreyi söylemeyerek de sağlayabiliyorsunuz.

Kolay Kurulum

Kurulum ise fazlasıyla basit. Tek yapmanız gereken router’ı fişe takıp kutu içerisinden çıkan LAN kablosunu modeminizdeki bir LAN bağlantısına takip, Huawei WiFi AX3’deki WAN girişine takmak. Ardından NFC etiketine telefonunuzu yaklaştırarak ağ adı ve şifre belirlediğiniz anda Wi-Fi 6 hızına geçmiş olacaksınız.

Huawei AI Life uygulaması üzerinden tüm kontrolleri de kolaylıkla yapabilirsiniz. Ya da bilgisayarınızdan 192.168.3.1 adresine girerek buradaki PC arayüzünden de oldukça kolay detayları ayarlayabilirsiniz. İşin uzmanları için de birçok sekme mevcut.

WiFi 6 kolaylığı

Daha önce bahsetmiş olsak da Wi-Fi 6 teknolojisinin kolaylığından da bahsetmek gerek. Söz konusu teknoloji temelde daha çok hızı destekliyor olsa da aslında konu hız değil. Huawei WiFi AX3 hız basında 3 Gbps hıza çıkabiliyor. Ancak baz istasyonlarında gördüğümüz OFDMA teknolojisi ile artık 100’den fazla kullanıcı sorunsuz bir şekilde aynı router modeline bağlanmasını sağlıyor. Hele ki şu pandemi döneminde evdeki tüm ahali farklı cihazlar ile bağlanırken internet kopmasının da önüne geçiyor.

Güvenlik de önemli

Güvenlik kanadında sırasıyla TrustZone Güvenliği, Anti-brute güç algoritması, WPA3, Firewall, DMZ, PAP / CHAP ve DMZ / DoS saldırı koruması gibi uzun uzun yazılacak önemli avantajları var. Yani bu router kullanımdaki performansının yanı sıra güvenlikte de ön planda. Ebeveyn denetimi kanadında ise dilediğiniz cihaza internet ve bağlantı saati kısıtlamaları da getirebiliyorsunuz. Bu da evdeki çocukların internet alemindeki güvenlik etmeni için önemli bir detay sunuyor.

Dört dörtlük performans, kampanyalı fiyat

Genel olarak baktığımızda Huawei WiFi AX3 modeli günümüzde bulabileceğiniz en yenilikçi teknolojiler ile donatılmasına rağmen kampanyalı fiyatı olan 750 TL ile oldukça iyi bir fiyat/performans cihazı konumunda. Hatta bizim incelediğimiz dört çekirdekli versiyonunun yanı sıra çift çekirdekli işlemciye sahip modeli tercih ederseniz 550 TL’ye sahip olabilirsiniz. Çoklu kullanımda desteklenen popüler mesh teknolojisine ise böylece 1100 TL’ye ulaşmanız mümkün.

Şahsen tasarımı, kullanım kolaylığı ve performansı ile göz dolduran bu router’ı gönül rahatlığıyla herkese önerebilirim. Router tercihi yaparken mutlaka bu modele de göz atmanızı öneriyorum.