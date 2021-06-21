MicroStrategy BTC rezervlerine yenilerini ekledi!

Lider kripto para birimi Bitcoin’in en önemli kurumsal yatırımcılarından biri olan MicroStrategy, BTC varlıklarına bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Yazılım şirketi MicroStrategy’nin CEO’su Michael Saylor, ortalama 37.617 dolar fiyatla ve 489 milyon dolar nakit ile 13.005 Bitcoin daha satın aldığını açıkladı. MicroStrategy BTC rezervlerini yeniden artırdı.

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Nasdaq listesinde yer alan yazılım şirketi MicroStrategy, lider kripto para birimi Bitcoin’in en büyük destekleyicilerinden. Şirket elinde yüklü miktarda BTC bulunduruyor ve bu bakiyeye ekleme yapmaya devam ediyor. Bugün yapılan açıklama ile şirketin 13.005 adet BTC daha aldığı duyuruldu.

MicroStrategy has purchased an additional 13,005 bitcoins for ~$489 million in cash at an average price of ~$37,617 per bitcoin. As of 6/21/21 we #hodl ~105,085 bitcoins acquired for ~$2.741 billion at an average price of ~$26,080 per bitcoin. $MSTRhttps://t.co/gLfnOxZEZc — Michael Saylor (@michael_saylor) June 21, 2021

MicroStrategy’nin birincil iş modeli, yazılım ve istihbarat sistemleri oluşturma etrafında dönerken, Bitcoin yüklü bir hazine arayışında hız belirleyici olarak da kendini kanıtladı. Michael Saylor, 21 Haziran 2021 itibariyle, şirketin Bitcoin başına ortalama 26.080 dolar fiyatla toplam yaklaşık 105.085 Bitcoin’e sahip olduğunu açıkladı. MicroStrategy’nin bir yan kuruluşu olan MacroStrategy LLC, BTC’lerin yaklaşık 92.079’unu elinde tutuyor.