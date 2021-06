MicroStrategy BTC rezervlerine yenilerini ekledi!

Lider kripto para birimi Bitcoin yeni günde büyük kayıplar yaşıyor. En büyük kripto para birimi güç kaybetmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde %8 düşüş yaşayarak 33.000 dolar seviyesinin de altına düşen Bitcoin fiyatı, yazı sırasında 32.539 dolardan işlem görüyor. Bu düşüşün sebebi ne? Bitcoin neden düşüyor?

Yeni günde Bitcoin neden düşüyor? Lider kripto para biriminin yeni günde yaşadığı düşüşün sebebi olarak 1000 BTC değerinde uzun poziyonların tasfiye edilmesi belirtiliyor. Çinli kripto ve blockchain gazetecisi Colin Wu, CryptoQuant verilerine atıfta bulunarak şunları ifade etti:

CryptoQuant data shows that in the past hour, the number of orders with long positions liquidated was 991.69 BTC. AICoin shows that the amount of liquidation in the past hour was 244 million US dollars, and the long liquidation accounted for 75%. pic.twitter.com/zdl71oNZ4n

Bitcoin için düşüş momentumunun bu noktada güçlü ve bir süre daha devam edeceği öngörülüyor. Hisse senedi piyasasındaki gelişmeleri yakından takip eden analistler de var. Bu analistlerden biri olan Willy Woo, zincir içi temellerden bağımsız şekilde, hisse senedi piyasalarının Bitcoin fiyat hareketini daha fazla etkileyeceğini tahmin ediyor.

My only concern for downside risk is if we get a major correction in equities which will pull BTC price downwards no matter what the on-chain fundamentals may suggest.

Noticing USD strength on the DXY, which suggest some investors moving to safety in the USD. pic.twitter.com/6Ojzj1hI9K

— Willy Woo (@woonomic) June 18, 2021