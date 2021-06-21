Kripto Para
Ünlü borsacı Jim Cramer elindeki BTC ’lerin büyük kısmını sattı!
Geride bıraktığımız gün lider kripto para birimi Bitcoin büyük kayıp yaşayarak yeniden 32.000 dolar seviyesinin de altına kadar geriledi. Bitcoin iki haftanın en düşük seviyesine ulaştığında, CNBC’den Jim Cramer, BTC ‘lerinin “neredeyse tamamını” sattığını duyurdu ve Çin’in kripto madenciliği kısıtlamaları ve fidye yazılımı saldırıları konusundaki endişelerini dile getirdi.
Pazartesi günü CNBC’nin “Squawk on the Street” programına konuşan efsanevi borsacı Jim Cramer, ihtiyacı olmadığı için tüm BTC ‘lerini sattığını belirtti. Cramer, Bitcoin’ini satma kararını tartışırken iki önemli faktöre dikkat çekti. Bunlardan biri Çin faktörü diğeri ise fidye yazılım saldırıları. Cramer ayrıca kripto paranın sınırlı madencilik kapasitesi ışığında Bitcoin fiyatının neden düştüğünü sorguluyor ve altının madencilik kapasitesinin azalması durumunda değerli metalin fiyatının artacağını düşünüyor.
Cramer, 2020 yılında bir açıklama yapmış ve Morgan Creek Digital Assets’in kurucu ortağı Anthony Pompliano’nun kendisine ilham verdiğini ve BTC’ye 500.000 dolar yatırım yaptığını belirtmişti. Ardından, nisan ortasında Cramer, konut ipoteğini ödemek için bir ölçü Bitcoin sattığını duyurmuştu. Bu zaman dilimi boyunca, kripto para birimi 64.000 doların üzerinde rekor seviyelerde işlem görüyordu.
Güncel zaman dilimine baktığımız zaman Çin kaynaklı haberlerin BTC düşüşünü tetiklediğini görüyoruz. Çin’in kripto madenciliği baskısının güneybatıdaki Sichuan eyaletine yayılmasıyla fiyattaki düşüşün hızlandığı görülüyor.
Çin’in yeni kısıtlamalarına yanıt olarak MicroStrategy CEO’su Michael Saylor, bunun “Çin için bir trajedi ve uzun vadede dünyanın geri kalanı için bir fayda” olduğunu belirtti. Ek olarak, MicroStrategy pazartesi günü yaptığı açıklamada, 13.005 Bitcoin daha aldığını ve toplamda 3 milyar doları aşan 100.000 birimin üzerinde yükseldiğini duyurdu.
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Kripto Para
MicroStrategy BTC rezervlerine yenilerini ekledi!
Lider kripto para birimi Bitcoin’in en önemli kurumsal yatırımcılarından biri olan MicroStrategy, BTC varlıklarına bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Yazılım şirketi MicroStrategy’nin CEO’su Michael Saylor, ortalama 37.617 dolar fiyatla ve 489 milyon dolar nakit ile 13.005 Bitcoin daha satın aldığını açıkladı. MicroStrategy BTC rezervlerini yeniden artırdı.
Nasdaq listesinde yer alan yazılım şirketi MicroStrategy, lider kripto para birimi Bitcoin’in en büyük destekleyicilerinden. Şirket elinde yüklü miktarda BTC bulunduruyor ve bu bakiyeye ekleme yapmaya devam ediyor. Bugün yapılan açıklama ile şirketin 13.005 adet BTC daha aldığı duyuruldu.
MicroStrategy has purchased an additional 13,005 bitcoins for ~$489 million in cash at an average price of ~$37,617 per bitcoin. As of 6/21/21 we #hodl ~105,085 bitcoins acquired for ~$2.741 billion at an average price of ~$26,080 per bitcoin. $MSTRhttps://t.co/gLfnOxZEZc
— Michael Saylor (@michael_saylor) June 21, 2021
MicroStrategy’nin birincil iş modeli, yazılım ve istihbarat sistemleri oluşturma etrafında dönerken, Bitcoin yüklü bir hazine arayışında hız belirleyici olarak da kendini kanıtladı. Michael Saylor, 21 Haziran 2021 itibariyle, şirketin Bitcoin başına ortalama 26.080 dolar fiyatla toplam yaklaşık 105.085 Bitcoin’e sahip olduğunu açıkladı. MicroStrategy’nin bir yan kuruluşu olan MacroStrategy LLC, BTC’lerin yaklaşık 92.079’unu elinde tutuyor.
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Kripto Para
Uzun pozisyonlar tasfiye ediliyor, Bitcoin düşüyor!
Lider kripto para birimi Bitcoin yeni günde büyük kayıplar yaşıyor. En büyük kripto para birimi güç kaybetmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde %8 düşüş yaşayarak 33.000 dolar seviyesinin de altına düşen Bitcoin fiyatı, yazı sırasında 32.539 dolardan işlem görüyor. Bu düşüşün sebebi ne? Bitcoin neden düşüyor?
Yeni günde Bitcoin neden düşüyor? Lider kripto para biriminin yeni günde yaşadığı düşüşün sebebi olarak 1000 BTC değerinde uzun poziyonların tasfiye edilmesi belirtiliyor. Çinli kripto ve blockchain gazetecisi Colin Wu, CryptoQuant verilerine atıfta bulunarak şunları ifade etti:
CryptoQuant data shows that in the past hour, the number of orders with long positions liquidated was 991.69 BTC. AICoin shows that the amount of liquidation in the past hour was 244 million US dollars, and the long liquidation accounted for 75%. pic.twitter.com/zdl71oNZ4n
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) June 21, 2021
“CryptoQuant verileri, son bir saatte tasfiye edilen uzun pozisyonlu emir sayısının 991.69 BTC olduğunu gösteriyor. AICoin, son bir saatteki likidasyon miktarının 244 milyon ABD doları olduğunu ve uzun likidasyonun %75’ini oluşturduğunu gösteriyor”
Bitcoin için düşüş momentumunun bu noktada güçlü ve bir süre daha devam edeceği öngörülüyor. Hisse senedi piyasasındaki gelişmeleri yakından takip eden analistler de var. Bu analistlerden biri olan Willy Woo, zincir içi temellerden bağımsız şekilde, hisse senedi piyasalarının Bitcoin fiyat hareketini daha fazla etkileyeceğini tahmin ediyor.
My only concern for downside risk is if we get a major correction in equities which will pull BTC price downwards no matter what the on-chain fundamentals may suggest.
Noticing USD strength on the DXY, which suggest some investors moving to safety in the USD. pic.twitter.com/6Ojzj1hI9K
— Willy Woo (@woonomic) June 18, 2021
Bitcoin fiyatının yaşadığı düşüşün bir diğer sebebi olarak, Çin’den yeni gelen olumsuz haberler de gösterilebilir. Bilindiği üzere Çinli yetkililer son zamanlarda kripto paralara ve kripto madencilerine yönelik baskılarını artırmış durumda. Geçtiğimiz cumartesi günü Çinli yetkililer Sichuan bölgesindeki madencilerden operasyonlarını durdurmalarını istedi. Tahminlere göre Bitcoin madencilik operasyonlarının yaklaşık %90’ı Sichuan baskısıyla kapatıldı. Bugün yeni gelen haberlere göre ise Çin Halk Bankası bankaların ve ödeme kurumlarının borsalar da dahil olmak üzere kripto para birimleri ile ilgili işletmelerle işlem yapmasını yasakladı.
Popüler kripto analisti PlanB, Elon Musk’ın Bitcoin enerji endişesinin ve Çin’deki baskının BTC fiyat düşüşüne yol açtığını belirtiyor. Bitcoin’in haziran ve temmuz aylarının geri kalanında baskı altında işlem yapmasını bekliyor. Ancak PlanB, en kötü senaryo düşünüldüğünde bile Bitcoin’in bu yılın sonuna kadar hala 135 bin dolara gideceğini belirtiyor.
Bitcoin is below $34K, triggered by Elon Musk's energy FUD and China's mining crack down.
There is also a more fundamental reason that we see weakness in June, and possibly July. My worst case scenario for 2021 (price/on-chain based): Aug>47K, Sep>43K, Oct>63K, Nov>98K, Dec>135K pic.twitter.com/hDONOVgxH1
— PlanB (@100trillionUSD) June 20, 2021
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Kripto Para
Çin’den kripto para birimlerine yeni yasak!
Gelen yeni haberlere göre Çin Halk Bankası bankaların ve ödeme kurumlarının borsalar da dahil olmak üzere kripto para birimleri ile ilgili işletmelerle işlem yapmasını yasakladı. Çin Halk Bankası, bu kapsamda beş bankaya ve aralarında Alipay’in de bulunduğu çok sayıda ödeme şirketine uyarı mektubu gönderdi. Çin’den kripto para birimlerine yönelik yeni yaptırımlar geldi. Detaylar haberimizde.
Yeni günde Çin’den kripto para birimlerine yeni yaptırımlar geldi. Bloomberg ve Çinli gazeteci Colin Wu’nun bildirdiğine göre, Çin Halk Bankası, ülkedeki birkaç büyük banka ve ödeme sağlayıcısı ile konuştu ve onlardan kripto para birimleriyle ilgili işletmelere hizmet vermeyi durdurmalarını istedi. Paylaşılan haberler, Çin Halk Bankası’nın (PBOC) ülkedeki beş büyük bankayla görüşme halinde olduğunu söylüyor. Görüşme halinde olunan bankalar Çin Sanayi ve Ticaret Bankası, Çin Ziraat Bankası, Çin İnşaat Bankası, Çin Posta Tasarruf Bankası, Sanayi Bankası ve Alipay. Toplantının ana nedeni kripto para birimleri ve kripto para piyasasının oluşturduğu riskler.
Toplantıda PBOC, kripto para ticaretinin ülkedeki olağan finansal ve ekonomik sistemi bozduğunu ve yasadışı fon transferleri, kara para aklama ve diğer yasadışı faaliyetler riskini artırdığını savundu. Üst düzey yetkililer de kripto para birimlerinin Çin’deki insanların güvenliğini tehlikeye attığını sözlerine ekledi.
Yeni gelişmelere göre artık Çinli bankaların KYC prosedürlerini sıkı bir şekilde takip etmesi gerekiyor. Ayrıca kripto ticaret firmaları için hesap açmaları yasaklandı. Buna ek olarak, bankaların alım satım, takas ve uzlaşma için kripto para birimleri ile ilgili işletmeleri reddetmeleri gerekiyor.
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