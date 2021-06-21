Ünlü borsacı Jim Cramer elindeki BTC ’lerin büyük kısmını sattı!

Geride bıraktığımız gün lider kripto para birimi Bitcoin büyük kayıp yaşayarak yeniden 32.000 dolar seviyesinin de altına kadar geriledi. Bitcoin iki haftanın en düşük seviyesine ulaştığında, CNBC’den Jim Cramer, BTC ‘lerinin “neredeyse tamamını” sattığını duyurdu ve Çin’in kripto madenciliği kısıtlamaları ve fidye yazılımı saldırıları konusundaki endişelerini dile getirdi.

reklam

Pazartesi günü CNBC’nin “Squawk on the Street” programına konuşan efsanevi borsacı Jim Cramer, ihtiyacı olmadığı için tüm BTC ‘lerini sattığını belirtti. Cramer, Bitcoin’ini satma kararını tartışırken iki önemli faktöre dikkat çekti. Bunlardan biri Çin faktörü diğeri ise fidye yazılım saldırıları. Cramer ayrıca kripto paranın sınırlı madencilik kapasitesi ışığında Bitcoin fiyatının neden düştüğünü sorguluyor ve altının madencilik kapasitesinin azalması durumunda değerli metalin fiyatının artacağını düşünüyor.

Cramer, 2020 yılında bir açıklama yapmış ve Morgan Creek Digital Assets’in kurucu ortağı Anthony Pompliano’nun kendisine ilham verdiğini ve BTC’ye 500.000 dolar yatırım yaptığını belirtmişti. Ardından, nisan ortasında Cramer, konut ipoteğini ödemek için bir ölçü Bitcoin sattığını duyurmuştu. Bu zaman dilimi boyunca, kripto para birimi 64.000 doların üzerinde rekor seviyelerde işlem görüyordu.

Güncel zaman dilimine baktığımız zaman Çin kaynaklı haberlerin BTC düşüşünü tetiklediğini görüyoruz. Çin’in kripto madenciliği baskısının güneybatıdaki Sichuan eyaletine yayılmasıyla fiyattaki düşüşün hızlandığı görülüyor.

Çin’in yeni kısıtlamalarına yanıt olarak MicroStrategy CEO’su Michael Saylor, bunun “Çin için bir trajedi ve uzun vadede dünyanın geri kalanı için bir fayda” olduğunu belirtti. Ek olarak, MicroStrategy pazartesi günü yaptığı açıklamada, 13.005 Bitcoin daha aldığını ve toplamda 3 milyar doları aşan 100.000 birimin üzerinde yükseldiğini duyurdu.