Çin’den kripto para birimlerine yeni yasak!

Gelen yeni haberlere göre Çin Halk Bankası bankaların ve ödeme kurumlarının borsalar da dahil olmak üzere kripto para birimleri ile ilgili işletmelerle işlem yapmasını yasakladı. Çin Halk Bankası, bu kapsamda beş bankaya ve aralarında Alipay’in de bulunduğu çok sayıda ödeme şirketine uyarı mektubu gönderdi. Çin’den kripto para birimlerine yönelik yeni yaptırımlar geldi. Detaylar haberimizde.

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Yeni günde Çin’den kripto para birimlerine yeni yaptırımlar geldi. Bloomberg ve Çinli gazeteci Colin Wu’nun bildirdiğine göre, Çin Halk Bankası, ülkedeki birkaç büyük banka ve ödeme sağlayıcısı ile konuştu ve onlardan kripto para birimleriyle ilgili işletmelere hizmet vermeyi durdurmalarını istedi. Paylaşılan haberler, Çin Halk Bankası’nın (PBOC) ülkedeki beş büyük bankayla görüşme halinde olduğunu söylüyor. Görüşme halinde olunan bankalar Çin Sanayi ve Ticaret Bankası, Çin Ziraat Bankası, Çin İnşaat Bankası, Çin Posta Tasarruf Bankası, Sanayi Bankası ve Alipay. Toplantının ana nedeni kripto para birimleri ve kripto para piyasasının oluşturduğu riskler.

Toplantıda PBOC, kripto para ticaretinin ülkedeki olağan finansal ve ekonomik sistemi bozduğunu ve yasadışı fon transferleri, kara para aklama ve diğer yasadışı faaliyetler riskini artırdığını savundu. Üst düzey yetkililer de kripto para birimlerinin Çin’deki insanların güvenliğini tehlikeye attığını sözlerine ekledi.

Yeni gelişmelere göre artık Çinli bankaların KYC prosedürlerini sıkı bir şekilde takip etmesi gerekiyor. Ayrıca kripto ticaret firmaları için hesap açmaları yasaklandı. Buna ek olarak, bankaların alım satım, takas ve uzlaşma için kripto para birimleri ile ilgili işletmeleri reddetmeleri gerekiyor.