Kripto Para
Çin’den kripto para birimlerine yeni yasak!
Gelen yeni haberlere göre Çin Halk Bankası bankaların ve ödeme kurumlarının borsalar da dahil olmak üzere kripto para birimleri ile ilgili işletmelerle işlem yapmasını yasakladı. Çin Halk Bankası, bu kapsamda beş bankaya ve aralarında Alipay’in de bulunduğu çok sayıda ödeme şirketine uyarı mektubu gönderdi. Çin’den kripto para birimlerine yönelik yeni yaptırımlar geldi. Detaylar haberimizde.
Yeni günde Çin’den kripto para birimlerine yeni yaptırımlar geldi. Bloomberg ve Çinli gazeteci Colin Wu’nun bildirdiğine göre, Çin Halk Bankası, ülkedeki birkaç büyük banka ve ödeme sağlayıcısı ile konuştu ve onlardan kripto para birimleriyle ilgili işletmelere hizmet vermeyi durdurmalarını istedi. Paylaşılan haberler, Çin Halk Bankası’nın (PBOC) ülkedeki beş büyük bankayla görüşme halinde olduğunu söylüyor. Görüşme halinde olunan bankalar Çin Sanayi ve Ticaret Bankası, Çin Ziraat Bankası, Çin İnşaat Bankası, Çin Posta Tasarruf Bankası, Sanayi Bankası ve Alipay. Toplantının ana nedeni kripto para birimleri ve kripto para piyasasının oluşturduğu riskler.
Toplantıda PBOC, kripto para ticaretinin ülkedeki olağan finansal ve ekonomik sistemi bozduğunu ve yasadışı fon transferleri, kara para aklama ve diğer yasadışı faaliyetler riskini artırdığını savundu. Üst düzey yetkililer de kripto para birimlerinin Çin’deki insanların güvenliğini tehlikeye attığını sözlerine ekledi.
Yeni gelişmelere göre artık Çinli bankaların KYC prosedürlerini sıkı bir şekilde takip etmesi gerekiyor. Ayrıca kripto ticaret firmaları için hesap açmaları yasaklandı. Buna ek olarak, bankaların alım satım, takas ve uzlaşma için kripto para birimleri ile ilgili işletmeleri reddetmeleri gerekiyor.
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Kripto Para
Uzun pozisyonlar tasfiye ediliyor, Bitcoin düşüyor!
Lider kripto para birimi Bitcoin yeni günde büyük kayıplar yaşıyor. En büyük kripto para birimi güç kaybetmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde %8 düşüş yaşayarak 33.000 dolar seviyesinin de altına düşen Bitcoin fiyatı, yazı sırasında 32.539 dolardan işlem görüyor. Bu düşüşün sebebi ne? Bitcoin neden düşüyor?
Yeni günde Bitcoin neden düşüyor? Lider kripto para biriminin yeni günde yaşadığı düşüşün sebebi olarak 1000 BTC değerinde uzun poziyonların tasfiye edilmesi belirtiliyor. Çinli kripto ve blockchain gazetecisi Colin Wu, CryptoQuant verilerine atıfta bulunarak şunları ifade etti:
CryptoQuant data shows that in the past hour, the number of orders with long positions liquidated was 991.69 BTC. AICoin shows that the amount of liquidation in the past hour was 244 million US dollars, and the long liquidation accounted for 75%. pic.twitter.com/zdl71oNZ4n
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) June 21, 2021
“CryptoQuant verileri, son bir saatte tasfiye edilen uzun pozisyonlu emir sayısının 991.69 BTC olduğunu gösteriyor. AICoin, son bir saatteki likidasyon miktarının 244 milyon ABD doları olduğunu ve uzun likidasyonun %75’ini oluşturduğunu gösteriyor”
Bitcoin için düşüş momentumunun bu noktada güçlü ve bir süre daha devam edeceği öngörülüyor. Hisse senedi piyasasındaki gelişmeleri yakından takip eden analistler de var. Bu analistlerden biri olan Willy Woo, zincir içi temellerden bağımsız şekilde, hisse senedi piyasalarının Bitcoin fiyat hareketini daha fazla etkileyeceğini tahmin ediyor.
My only concern for downside risk is if we get a major correction in equities which will pull BTC price downwards no matter what the on-chain fundamentals may suggest.
Noticing USD strength on the DXY, which suggest some investors moving to safety in the USD. pic.twitter.com/6Ojzj1hI9K
— Willy Woo (@woonomic) June 18, 2021
Bitcoin fiyatının yaşadığı düşüşün bir diğer sebebi olarak, Çin’den yeni gelen olumsuz haberler de gösterilebilir. Bilindiği üzere Çinli yetkililer son zamanlarda kripto paralara ve kripto madencilerine yönelik baskılarını artırmış durumda. Geçtiğimiz cumartesi günü Çinli yetkililer Sichuan bölgesindeki madencilerden operasyonlarını durdurmalarını istedi. Tahminlere göre Bitcoin madencilik operasyonlarının yaklaşık %90’ı Sichuan baskısıyla kapatıldı. Bugün yeni gelen haberlere göre ise Çin Halk Bankası bankaların ve ödeme kurumlarının borsalar da dahil olmak üzere kripto para birimleri ile ilgili işletmelerle işlem yapmasını yasakladı.
Popüler kripto analisti PlanB, Elon Musk’ın Bitcoin enerji endişesinin ve Çin’deki baskının BTC fiyat düşüşüne yol açtığını belirtiyor. Bitcoin’in haziran ve temmuz aylarının geri kalanında baskı altında işlem yapmasını bekliyor. Ancak PlanB, en kötü senaryo düşünüldüğünde bile Bitcoin’in bu yılın sonuna kadar hala 135 bin dolara gideceğini belirtiyor.
Bitcoin is below $34K, triggered by Elon Musk's energy FUD and China's mining crack down.
There is also a more fundamental reason that we see weakness in June, and possibly July. My worst case scenario for 2021 (price/on-chain based): Aug>47K, Sep>43K, Oct>63K, Nov>98K, Dec>135K pic.twitter.com/hDONOVgxH1
— PlanB (@100trillionUSD) June 20, 2021
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Kripto Para
Dogecoin fiyatı bu seviyelere düşebilir! Analist açıkladı…
Elon Musk’ın gözde kripto parası Dogecoin’in (DOGE) kripto piyasasındaki yükselişi, 2021’in ilk yarısında ilgi çekici bir etki yarattı. Şaka coini DOGE, kripto merdiveninin en üstündeki konumunu sağlamlaştırdığı için yılın başından bugüne olan kazancı %5 civarında. Dogecoin fiyatı, 000’ın üzerine çıktı.
Ancak kıdemli analist Saif Nakvi’ye göre 2021’in ikinci yarısı iyi giderken kripto para birimini birçok belirsizlik bekliyor. Aslında, ona göre Dogecoin 19 Mayıs’taki satıştan toparlanamadı ve azalan bir üçgen oluşumu önümüzdeki günlerde daha da derin kayıpları tetikliyor.
Dogecoin eğer haziran ayında yeni bir koşuya başlasaydı, onun için bundan daha iyi bir fırsat olamazdı çünkü yalnızca ilk iki günde %40’ın üzerinde bir artış kazandı. Ancak, 0.447 doların üzerinde bir kırılma reddedildikten sonra grafik bir kez daha değişti. Satış baskısı, bir düşüş trendi ortaya çıktıkça kripto para birimini birden fazla takviye seviyesinin altına sürükledi. Bu, hemen azalan bir üçgene yol açtı ve alt trend çizgisi 0,280 dolar seviyesini temsil etti.
Analist Saif Nakvi’ye göre, bu seviyeyi ayılara bırakmak, DOGE fiyatı üzerinde zararlı bir etkiye sahip olabilir. Çünkü 23 Mayıs’ın en düşük seviyesinden 0,249 dolara gerçek bir %11’lik düşüş mümkün görünüyor. Analiste göre DOGE fiyatı hassas bir konumdayken ve her iki tarafta da hareket mümkünken, teknik özellikleri giderek azalıyor. Göreceli Güç Endeksi’nde 16 Nisan’dan bu yana istikrarlı bir düşüş var. Saif Nakvi, üst eğimli trend çizgisine göre, “endeks 50’nin altında kalacak ve yörüngeyi değiştirmeden önce çoklu satış bölgesinde muhtemelen sıfırlanacak” diyor.
İleriye baktığımızda, DOGE’un başarısı 0.280 dolar seviyesine bağlı olacak. Analiste göre, bu bölgedeki kayıpları azaltamamak, uzun bir satış döneminin kapılarını aralayacak. Fakat 0,28 dolar seviyesi korunursa, yönün yukarıya doğru çevrilme olasılığı da var. Nakvi’ye göre DOGE 0,28 dolar seviyesinin üzerinde kalmalı. Bu seviyeden bir kırılma, muhtemelen %11’lik gerçek bir düşüşü 0.249 dolara, 23. en düşük seviyeye tetikleyecek.
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Kripto Para
Kripto piyasası çöküşünde sarsılmayan 3 altcoin!
Mayıs ayının ortalarında Bitcoin çöküşü ile başlayan ve tüm piyasada etkisini hissettiren düşüş, yatırımcılar tarafından korku ile karşılanmış ve yatırımcıları paniğe sürüklemişti. Bu paniğin satış baskısı yaratması fiyatları iyice düşürmüş, Bitcoin %50’lik düşüş ile tarihindeki en büyük düzeltmelerden birine tanık olmuştu. Nitekim kayıplar hâlâ geri kazanılabilmiş değil. Ancak yaşanan bu çöküşün ortasında hiç sarsılmayan, hatta yükselişe geçen altcoinler de oldu. İşte piyasa çöküşünde sarsılmayan 3 altcoin.
Nominex Token (NMX)
Nominex borsasının yerel tokenı olan NMX Token, DeFi token dağıtım modelidir ve şubat ayında hayata geçmiştir. Piyasa fiyatının büyük kısmının derin bir likidite havuzuna bağlı olması, Bitcoin çöküşü sırasında NMX’in fiyat oynaklığının sıfıra yönelmesini sağladı. Çöküşte satış baskısı ile düşen altcoinlerin yanında, NMX verim çiftçileri projeye katkılarını sürdürdü. Piyasa düşerken NMX istikrarlı devam etti, zaman zaman da küçük miktarda yükseldi. MNX Token yazı sırasında 5 dolardan işlem görmekte.
Polygon (MATIC)
Çoğu kişinin Matic Network olarak bildiği Polygon, Ethereum ağının altyapısını ölçeklendirmek için yapılandırılmış bir platformdur. Ethereum ağını “blokzincirlerinin interneti” olarak da bilinen birçok zincirli sisteme dönüştürür. Polygon, altyapısında sınırsız sayıda merkeziyetsiz uygulamayı barındırmaya imkan sunar. DappRadar verilerine göre Polygon, son 1 hafta içerisinde yeni kullanıcılarına yaklaşık olarak 75.000 aktif cüzdan eklemiş durumda. Bu da işlem hacminde 1 milyar dolarlık bir ek artışa neden oldu. Polygon üzerindeki merkeziyetsiz uygulamaların sayısı da artış gösteriyor. 61 olan uygulama sayısı yeni verilere göre 93’e yükselmiş durumda. MATIC, yazı sırasında 1,32 dolardan işlem görüyor.
Celsius (CEL)
2018 yılının Haziran ayında start verilen Celsius’un amacı, kripto para birimi kullanıcılarına bankacılık ve finansal hizmetler sağlamaktır. Platform, kredi ve cüzdan tipi ödemeler gibi servisler ile birlikte kripto para yatırımları için de ödüller sunmakta. Platformun kullanıcıları, düzenli ödemeler ve varlıklarında faiz alıyor. CEL, ödeme birimi olarak kullanıcı ödemelerini hızlandırmak gibi çeşitli sistem içi işlevler görüyor. Çöküş sırasında olağanüstü bir yükseliş sergilememiş olsa da son yıllarda değerinde çok büyük bir kayıp yaşamamıştır. CEL, yazı sırasında 6,05 dolardan işlem görüyor.
*Yatırım tavsiyesi içermez.
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