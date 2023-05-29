Portekiz, Huawei ve diğer Çinli firmaların 5G kurulumlarına katılmasını etkin bir şekilde yasaklayan en son ülke olabilir. Bloomberg’in haberine göre, Portekiz hükümeti bu hafta yerel taşıyıcıların Avrupa Birliği dışındaki tedarikçilerden ya da Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) veya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyesi olmayan ülkelerden 5G ekipmanı tedarik etmelerinin yasaklanmasını tavsiye etti. Portekiz de ABD ile beraber Huawei’ye savaş açan ülkeler arasında yer alabilir!

Batılı Ülkelerin Çin Ambargosu Huawei’yi Vurdu!

Portekiz Siber Güvenlik Yüksek Konseyi’nin Perşembe günü paylaştığı bir bildiride hükümet, bu yetki alanlarının dışındaki firmaların ülkenin kablosuz ağlarının güvenliği için “yüksek risk” oluşturduğunu söyledi. Belgede özellikle Huawei’nin adı geçmiyor ancak Çin’in NATO, OECD ya da AB üyesi olmaması nedeniyle, ZTE gibi diğer Çinli tedarikçilerle birlikte şirketin de, ülke kabinesinin güvenlik konseyinin tavsiyesini onaylaması halinde Portekiz’in 5G ağlarına katılması fiilen engellenmiş olacak.

Bir Huawei sözcüsü Financial Times’a yaptığı açıklamada “Huawei’nin bu konu hakkında önceden hiçbir bilgisi yoktur ve bu konuda kendisine danışılmamıştır. Huawei, geçtiğimiz yirmi yıl boyunca Portekizli taşıyıcılarla birlikte çalışarak kablosuz ağlar kurmuş ve milyonlarca insanı birbirine bağlayan kaliteli hizmetler sunmuştur. Yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uymaya ve ürün ve hizmetlerimize güvenen Portekizli müşterilerimize ve ortaklarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Çinli şirketlerin 5G ağlarına katılmasını yasaklamak, Doğu Asya’nın süper gücüyle yıllardır yakın ilişkiler içinde olan Portekiz için ani bir geri dönüş olacaktır. Financial Times’ın da belirttiği gibi Portekiz son yıllarda Çin yatırımlarının kişi başına en büyük alıcılarından biri oldu.

Ülkenin en büyük kablosuz taşıyıcısı olan Altice Portugal, 2018 yılında 5G sunumunun bir kısmında Huawei ekipmanlarını kullanmak üzere bir anlaşma imzaladı. Portekiz bir yasakla ilerlerse, ülke Huawei’nin 5G ağlarına katılmasını yasaklayan Danimarka, İsveç, Estonya, Letonya ve Litvanya da dahil olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine katılacak.

Bu durum Huawei’yi aslında çok etkilemiyor. Zira Huawei birçok 5G patentine sahip ve bu ülkeler 5G ağları için farklı markalar kullanmak isteseler bile diğer markalar da Huawei’nin 5G ekipmanlarına bel bağlıyor. Huawei ekipmanları bu ülkelerde bir bütün olarak kullanılamasa da, diğer markaların kendi ekipmanlarındaki birçok parçanın Huawei patentli olması nedeniyle bu ağlarda dolaylı yoldan Huawei ekipmanları kullanılmış oluyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei ve ZTE gibi devlerin doğu batı kapışmasından etkilenmesi doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!