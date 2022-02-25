Ukrayna: AB Siber Hızlı Müdahale Ekibini Görevlendiriyor

Ukrayna’dan gelen yardım çağrısının ardından, Avrupa genelinde bir siber hızlı müdahale ekibi (CRRT) görevlendirildi.

Litvanya, Hırvatistan, Polonya, Estonya, Romanya ve Hollanda’dan 8 ila 12 uzmandan oluşan yeni kurulan ekip, Ukrayna’yı siber saldırılara karşı -uzaktan ve ülke içinde- korumaya yardım etmeyi taahhüt etti.

Yetkililerden biri, saldırıların muhtemel olduğu konusunda uyardı. CRRT yetkilisi, “Siber önlemlerin, Rusya’nın sorunlarını çözmesinin önemli bir parçası olduğunu görebiliyoruz” dedi.

Bu, İngiltere ve ABD’nin, bu ayın başlarında, az sayıda Ukraynalı bankacılık ve hükümet web sitesini geçici olarak çevrimdışına alan siber saldırılar için Rusya’yı suçlamasının ardından geldi.

Litvanya Savunma Bakanlığı ise şöyle bir tweet attı: “Ukrayna’nın talebine yanıt olarak, (biz) Ukrayna kurumlarının büyüyen siber tehditlerle başa çıkmasına yardımcı olacak Litvanya liderliğindeki siber hızlı müdahale ekibini etkinleştiriyoruz. #StandWithUkraine.”

CRRT’ler, üye devletler arasında savunma ve işbirliğini derinleştirmeye yönelik bir Avrupa Birliği girişimidir. Siber tehditleri tespit etmek, tanımak ve azaltmak için tasarlanmış, yaygın olarak geliştirilmiş siber araç setleriyle donatıldıkları söyleniyor.

Bir yetkili, ekibin “çeşitli senaryolara tepki verebilmek için olay müdahalesi, adli tıp, güvenlik açığı değerlendirmesi gibi farklı siber uzmanlıklardan oluştuğunu” söyledi.

Rusya ve siber saldırılar

Rusya daha önce Gürcistan ve Kırım’da siber saldırıları geleneksel askeri faaliyetlerle birleştiren sözde hibrit savaşla suçlanmıştı.

AB ve Ukrayna, 2015 ve 2016 yıllarında, bilgisayar korsanlarının elektrik trafo merkezlerini geçici olarak kapattığı Ukrayna’daki birden fazla şehirde binlerce kişinin elektrik kesintisi yaşamasından sonra Rusya’yı suçladı.

ABD, İngiltere ve AB de son derece yıkıcı NotPetya ‘wiper (silici)’ saldırısından onu sorumlu tuttu.

Uzmanlar, 2017 yılında, çoğunlukla Ukrayna’yı hedef alan yaklaşık 2.000 NotPetya saldırısının başlatıldığını, ancak kötü amaçlı yazılımın küresel olarak yayılarak Avrupa, Asya ve Amerika’daki bilgisayar sistemlerine milyarlarca dolarlık zarara neden olduğunu söylüyor.

Moskova saldırının arkasında olduğunu reddediyor ve bu tür iddiaları “Rus düşmanlığı” olarak nitelendiriyor.