UiPath, ‘2019 Magic Quadrant’ raporunda zirvede

UiPath, , bugün “2019 Robotik Süreç Otomasyonu için Magic Quadrant” araştırma raporunda Gartner Inc. tarafından liderler arasında gösterildiğini duyurdu. UiPath, bu raporun ilk yılında değerlendirilen 18 yazılım firmasından biriydi ve Liderler kategorisinde, sırasıyla, uygulama becerisi ve vizyon bütünlüğü kategorilerinde zirvede yer aldı.

Gartner’e göre, “Kuruluşlar, operasyonel verimliliği artırmanın ve eski sistemleri yeni kurumsal uygulamalar ve dijital işletmelerle entegre etmenin yollarını aradıkça, robotik süreç otomasyonu büyümeye devam edecek.” Gartner, Inc. 2019 “Robotik Süreç Otomasyonu için Magic Quadrant” araştırma raporuna buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

UiPath, yazılım robotlarına gösterilen ilgiden memnun

UiPath kurucu ortağı ve CEO’su Daniel Dines, “Yazılım robotlarına (RPA) gösterilen ilgiden son derece heyecan duyuyoruz” diyor. “İşletmeler, iş güçlerini yazılım robotlarıyla geliştirmek ve desteklemek için RPA’ya yatırım yapıyor. RPA’nın tüm işletmenin dijital dönüşümüne hız kazandırdığı ve çalışanları daha etkili işlere odaklanmaları için gerçekten özgürleştirdiği görülüyor. UiPath, RPA’yı yaygınlaştırmak ve ‘her çalışana yardımcı olan bir robot’ vizyonunu hayata geçirmek konusundaki kararlılığı ile bu işgücü devrimine liderlik ediyor.”

Gartner’ın Magic Quadrant değerlendirmesi, UiPath Kurumsal RPA platformu 2018.3.1 sürümünü ve UiPath Go!’yu temel aldı. UiPath Go!, şirketimizin yeniden kullanılabilir otomasyon süreçlerini kullanıcılara sunduğu çevrimiçi bir Pazar yeridir.

Gartner’ın vizyon bütünlüğüne yönelik değerlendirme kriterleri arasında pazarı anlama, pazarlama stratejisi, satış stratejisi, sunum (ürün) stratejisi, iş modeli, dikey/endüstriyel strateji, inovasyon ve coğrafi strateji bulunuyordu. Tedarikçinin uygulama kabiliyetine ilişkin kriterler ise ürün veya hizmetin değerlendirilmesi, genel uygulanabilirlik, satış/fiyatlama, pazara cevap verebilme/geçmiş performans, pazarlama, müşteri deneyimi ve operasyonları içeriyordu.