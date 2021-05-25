Uganda Finansal İstihbarat Kurumu’ndan merkezi hükümete kripto para düzenleme çağrısı!

Uganda yerel basınında çıkan haberlere göre Uganda Finansal İstihbarat Kurumu (FIA) Maliye Bakanlığı’ndan dijital para birimlerinin düzenlenebileceği yasal bir çerçeve oluşturmasını istiyor.

Uganda yerel medya kanalına göre teklif FIA Genel Direktörü Sydney Asubo tarafından sunuldu. Asubo ülkedeki kripto para operatörlerinin kayıtlarının tüm çabalara rağmen alınamadığını ve çoğunun yasadışı şekilde faaliyet gösteriklerini söyledi.

Kripto para birimlerinin düzenleme kapsamına alınması konusunda dünya çapında bir çalışma ve kutuplaşma var. Kripto savunucuları, yeni varlık sınıfının geleneksel ödeme sistemlerindeki fazlalıklardan kurtularak kurtuluş sağladığına inanırken, hükümet dijital para birimlerinin yasadışı parasal hareket için bir kanala tabi olduğunu savunuyor. Kriptonun doğası gereği bu ikinci iddia, kripto para birimlerinin yüksek şifreleme ile tasarlandığına ve işlemlerin anonim olduğuna kanıt oluşturuyor. Bu özelliği ile kripto para birimleri tehlikeli olabilecekleri gibi aslında yüksek fayda da sağlıyor.

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FIA Genel Direktörü Sydney Asubo şunları kaydediyor:

“Kripto varlıklar hizmet sağlayıcıları, artık terörizmin finansmanı ve kara para aklamaya karşı en savunmasız kategori 16’da yer alıyor. Geçen yıl onlara kayıt olmaları için bir ay verdik, ancak sadece birkaçı yanıt verdi.”

Bir dizi insan, dünya dışı yatırım getirileri sunduğunu iddia eden piramit ve kripto para şirketleri tarafından kandırıldı. FIA, yatırımcılara doğru koruma sağlayabilmek için kripto para hizmet sağlayıcıların doğru tanınmasının hayati önem taşıdığını öne sürüyor.

Kripto, dünyanın çeşitli ülkelerinden farklı oranlarda katı bir duruşla karşılaştı. Nijerya, Hindistan ve Çin, kripto faaliyetlerini yasaklamakla ilgili manşetlere çıkan birkaç ülke arasında yer alıyor. Çin’den gelen son hareket, kripto para birimi ekosisteminde şok dalgalarına yol açtı ve hafta sonu küresel piyasa değerinde büyük düşüşe neden oldu.