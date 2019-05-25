Sesten ofise güvenlik geldi: UE Boom 3 ve Wonderboom (VİDEO)

Ultimate Ears markasının üst düzey özelliklerle dikkat çeken UE Boom 3 ve Wonderboom modellerini inceledik. Bakalım kablosuz hoparlörler bize ne sunuyor?

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UE Boom 3 inceleme

Mavi, siyah, kırmızı, mor, bulut gibi birçok farklı renk seçeneğine sahip ürün, 360 derece hoparlör tasarımını kullanıyor. Bu sayede ses deneyimini çok daha kapsayıcı bir şekilde yaşayabiliyorsunuz. Üzerinde açma kapama, Bluetooth ve sihir tuşu olmak üzere fiziksel tuşların yer aldığını görüyoruz. Sihir tuşu sayesinde Apple Music ve Deezer kullanıyorsanız, çalma listelerinize ulaşmak ve bu listeler arasında geçiş yapmak mümkün oluyor.

Tasarım noktasında cihazın IP67 sertifikasıyla suya ve toza dayanıklı olduğunu belirtelim. Ayrıca suyun üzerinde yüzebilen tasarımıyla, havuz veya denizin içerisinde bu ürünle müzik dinleyebilmek mümkün.

İçerisinde 2x 2 inç boyutlu sürücü ve 2x 4 inç boyutlu pasif radyatör bulunan UE Boom 3 modeli, hem yüksek ses hem de baskın bass’lar konusunda satın alabileceğiniz en iyi modellerden bir tanesi. Diğer teknik özelliklere baktığımızda ise 90 dBA maksimum ses seviyesi ve 90 Hz – 20 KHz arasında frekans aralığı sunduğunu söyleyelim. UE Boom 3 modeli, tek şarjla yaklaşık 15 saat kesintisiz müzik çalabiliyor.

UE Wonderboom inceleme

Daha küçük ve dolayısıyla daha taşınabilir bir model olan UE Wonderboom modeli ise, yine çok farklı renk seçenekleriyle birlikte sunuluyor. 360 derece hoparlör tasarımını bu modelde de görebilmek mümkün. IPX7 sertifikasıyla suya dayanıklı olan model, yine suyun üzerinde kalan tasarımıyla havuz veya deniz içerisinde müzik dinlenebilmesine olanak sağlıyor

İçerisinde 2x 40 mm’lik sürücüler ve 2x 46.1 mm x 65.2 mm pasif radyatör bulunan UE Wonderboom modeli, bu kadar kompakt bir tasarıma sahip olmasına karşın en güçlü ses çıkışına sahip kablosuz hoparlörlerden bir tanesi. Pil ömrü konusunda ise tek şarjla 10 saate kadar müzik dinleyebiliyorsunuz.