Ucuz kripto para telefonu HTC Exodus 1s tanıtıldı

HTC, blockchain odaklı akıllı telefon serisi Exodus’un yeni üyesi olan Exodus 1s’i Berlin’de duyurdu. Giriş seviyesi özellikler sunan HTC Exodus 1s, kripto para telefonlarını önemli ölçüde ucuzlatıyor.

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HTC Exodus 1s, uygun fiyatlı kripto para cüzdanı olacak

HTC Desire 12s ile aynı özelliklerdeki Exodus 1s, kripto para transferinin yanı sıra işletim sisteminden bağımsız bir alanda Zion cüzdanı da barındırıyor. Zion cüzdanı; Bitcoin, Ether, Litecoin, Stellar ve Etherum para birimlerini güvenli bir şekilde saklıyor. Bitcoin defteri oluşturmak için ise kullanıcının en az 400 GB depolama alanı sunan bir microSD karta sahip olması gerekiyor. Ayrıca Tayvanlı markaya göre cihaz, dünyanın Bitcoin düğümü çalıştırma özelliğine sahip ilk akıllı telefonu olarak dikkat çekiyor.

Giriş seviyesi özellikler barındıran Exodus 1s, 5.7 inç boyutunda HD+ çözünürlüğe sahip bir ekran ile geliyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 435 işlemciden alan cihazda 4 GB RAM ve 64 GB depolama yer alıyor. Her biri 13 megapiksel çözünürlüklü ön ve arka kameraları bulunan telefona 3.000 mAh batarya enerji veriyor. Android 8.1 Oreo işletim sistemi ise Desire 12s modelinin aslında bu iş için özel olarak yenilendiğinin göstergesi oluyor.

Telefonun teknik özellikleri beklentileri karşılamasa da, Exodus 1s’in 220 Euro fiyat etiketi yalnızca kripto para depolama amacıyla cazip olabilir. Son olarak cihazın yalnızca Avrupa, Tayvan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri pazarlarında satışa sunulacağını belirtelim.