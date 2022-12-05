Ucuz akıllı saatlerin teslimatları son zamanlarda artış gösterdi. Tüm üreticilerin teslimatlarını izleyen analist firması Counterpoint de bu sonuca varıyor. Bunun başlıca nedeni Hindistan’daki keskin yükseliştir.

Counterpoint‘in haberine göre, üçüncü taraf uygulamaları yükleyemediğiniz temel akıllı saatlerin teslimatları bir yıl öncesine kıyasla iki katına çıktı. Rakamlar, Noise ve Fire-Boltt gibi Avrupa’da hiç bilinmeyen markaların ilk beşe girdiğini gösteriyor.

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Apple, yaklaşık yüzde 33’lük pazar payı ile pazardaki liderliğini sürdürüyor. Samsung yaklaşık yüzde 14,5 ile onu takip ediyor. Amazfit ve Xiaomi de küresel akıllı saat pazarının zirvesinde yer alıyor. Counterpoint, rakamlarda kullanıcıların üçüncü taraf uygulamaları yükleyemediği akıllı saatler ile yükleyebildiği akıllı saatleri birbirinden ayırmaktadır; ikinci kategori Yüksek Seviye İşletim Sistemi (High Level OS, HLOS) olarak adlandırılmaktadır.

Analist firma, Avrupa’da akıllı saat teslimatlarının düştüğünü söyledi. Aynı şey Çin’de de oldu. Genel olarak, akıllı saat teslimatları yüzde 30 oranında arttı. Teslimatların üçte birinden fazlası artık temel akıllı saatlerden oluşuyor.