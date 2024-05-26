Ubisoft ücretsiz oyun kampanyası başladı. Ubisoft, merakla beklenen yeni korsan oyunu Skull and Bones 2. sezon duyurusunu yaptı. 28 Mayıs’ta lansmanı yapılacak olan bu yeni sezon, oyunseverler için heyecan verici yenilikler ve sürprizlerle dolu olacak. İki gün sonra, yani 30 Mayıs’ta ise “Skull and Bones Ücretsiz Haftası” başlayacak ve PC, Xbox Series S/X ve PlayStation 5 platformlarındaki tüm oyunculara oyunun tamamına ücretsiz erişim imkanı sunulacak. İşte Ubisoft ücretsiz oyun kampanyası.

Ubisoft Ücretsiz Oyun Haftası ile Denizlere Açılın! Skull and Bones Ücretsiz Oluyor!

Bu etkinlik, 6 Haziran’a kadar devam edecek ve oyunculara denizlerde geçen destansı maceralara atılma fırsatı verecek. Ubisoft, bu büyük etkinliğin tüm detaylarını paylaştı. Avrupa ve Amerika’daki oyuncular, 28 Mayıs’tan itibaren oyunu ön yükleyebilecek ve 30 Mayıs’ta maceraya başlayabilecekler.

Ön yükleme aktif hale geldikten sonra, seçilen platforma uygun olarak oyunu indirip denizlere açılmak mümkün olacak. Bu etkinlik kapsamında oyuncular, korsan temalı oyun dünyasının derinliklerine dalarak unutulmaz deneyimler yaşayacaklar.

Skull and Bones Ücretsiz Haftası (30 Mayıs – 6 Haziran) – Ubisoft Mağazası

Skull and Bones Ücretsiz Haftası (30 Mayıs – 6 Haziran) – Xbox Mağazası

Skull and Bones Ücretsiz Haftası (30 Mayıs – 6 Haziran) – PlayStation Store

Skull and Bones Ücretsiz Haftası (30 Mayıs – 6 Haziran) – Epic Games Store

Bu büyük etkinlik, Ubisoft’un oyunculara sunduğu en büyük fırsatlardan biri olarak öne çıkıyor. Oyuncular, bu süre zarfında Skull and Bones’un denizcilik ve korsanlık temalı dünyasını keşfetme şansı bulacaklar. Ubisoft’un bu tür etkinliklerle oyuncu kitlesini genişletmeyi ve oyun dünyasına yeni soluklar getirmeyi hedeflediği açıkça görülüyor.

Skull and Bones, özellikle korsan temalı oyunları seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Ubisoft ücretsiz oyun haftası boyunca, oyunun tüm özelliklerini keşfedebilir, denizlerin hakimi olmak için mücadele edebilir ve eşsiz bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Bu etkinlik, Ubisoft’un oyunculara yönelik cömert ve yenilikçi yaklaşımının bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Bu fırsatı kaçırmamak ve korsan serüvenlerine dalmak için hemen ön yükleme yaparak 30 Mayıs’ta denizlere açılmayı unutmayın. Ubisoft ücretsiz oyun fırsatı gerçekten de kaçırılabilecek gibi değil. Skull and Bones’un sunduğu bu eşsiz deneyimi yaşamak için hazırlıklarınızı tamamlayın ve korsan dünyasının kapılarını aralayın!

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