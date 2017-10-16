Uber Gibi Servisler Toplu Taşıma Kullanımını Düşürerek Trafiğe Neden Oluyor

Son yıllarda Uber, Lyft ve Çin merkezli Didi Chuxing gibi araç servisleri giderek popüler daha fazla kullanılmaya başlanıyor.

University of California ve Davis Institute of Transportation Studies tarafından yapılan bir araştırmaya göre Uber gibi servisler toplu taşıma kullanımını düşürüyor. Bu da şehirlerde yaşanan trafiği arttırıyor.

Birçok kişi uygulamalar ile beraber artık toplu taşıma araçları, bisiklet ya da yürüme yerine bu servisleri tercih ediyor. Hatta bazı kullanıcılar yapmayacakları yolculukları bile bu servisler ile gerçekleştiriyor. Araştırma sonuçlarına göre metro bölgesinde oturan kişilerin %24’ü haftada birkaç defa bu servisleri kullanıyor. Ayrıca park yeri arama probleminin olmaması ya da araç kullanmak zorunda kalmamak insanları araç satın almak yerine bu servisleri kullanmaya itiyor.