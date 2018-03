Uber’in sürücüsüz araçları Arizona’da yasaklandı

Uber‘in sürücüsüz aracı geçtiğimiz hafta bir kadına çarpmış ve kazazede ne yazık ki hayatını kaybetmişti. Konuyla ilgili soruşturma sürerken olayın olduğu eyalet Arizona, Uber sürücüsüz araçlarının halka açık yollara çıkmasını yasakladı.

Zaten kaza gerçekleştikten sonra Uber, sürücüsüz araçların faaliyetlerinin durdurulduğunu ve konuyla ilgili araştırma başlatıldığını açıklamıştı. Yine de bu yasak sonrası şirketin sürücüsüz araçları bir daha yollara çıkabilecek mi ya da ne şartlarda tekrar izin verilecek bunu zaman gösterecek.

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ

— Tempe Police (@TempePolice) 21 Mart 2018