Uber’in sürücüsüz araçları Arizona’da yasaklandı

Uber’in sürücüsüz araçları Arizona’da yasaklandı

27 Mart, 2018 Otomobil 0 yorumlar

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Uber‘in sürücüsüz aracı geçtiğimiz hafta bir kadına çarpmış ve kazazede ne yazık ki hayatını kaybetmişti. Konuyla ilgili soruşturma sürerken olayın olduğu eyalet Arizona, Uber sürücüsüz araçlarının halka açık yollara çıkmasını yasakladı.

Uber zaten faaliyetleri durdurmuştu

Zaten kaza gerçekleştikten sonra Uber, sürücüsüz araçların faaliyetlerinin durdurulduğunu ve konuyla ilgili araştırma başlatıldığını açıklamıştı. Yine de bu yasak sonrası şirketin sürücüsüz araçları bir daha yollara çıkabilecek mi ya da ne şartlarda tekrar izin verilecek bunu zaman gösterecek.

Kazadan önce bu araçların California, Pennslyvania ve Arizona‘da test ediliyordu.

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