Uber bugün kendi üç boyutlu haritalama sistemiyle yeni bir harita servisi sunmaya başlayacağını açıkladı ve Singapur’da çalışmalara başlandı.

Uber’in kendi haritalama sistemini geliştirmesinin iki büyük nedeni var. Bunlardan bir tanesi en büyük rakiplerinden birisi olan Google aradan çıkarmak. İkincisi ise sürücüsüz araç filosu bu işi kolayca halledebilir.

Singapur’un haritasını çıkarmak için hali hazırda hizmet veren araçlara kameralar ve haritalama ekipmanları eklenecek. Bunun için kullanımda olan arabalara ek bir filo eklenmeyecek. Daha iyi haritalarla şirket daha iyi sürücüsüz araç hizmeti vermeyi amaçlıyor. Şirket bu sayede şehirlerdeki trafik alışkanlıklarını öğrenebilecek ve müşterileri için en iyi indirme yerlerini seçebilecek.

Şirket ağırlıklı olarak Google Haritalar servisini kullanıyor. Ancak son zamanlarda gelen bilgilere göre hem haritalama ekipmanlarına hem de bu alanda uzman kişilere önemli miktarda yatırım yaptı. Şirketin tüm dünya çapında kullanılacak harita servisine 500 milyon dolardan fazla para harcadığı söylentiler arasında geziyor. Şirketin araçları şu anda Amerika, Kanada, İngiltere, Güney Afrika, Avusturalya ve Singapur’da haritalama ekipmanlarıyla geziyor.