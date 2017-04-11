Uber, İstanbul’daki Seçmenleri Ücretsiz Olarak Sandığa götürecek

Uber, Türkiye’de 16 Nisan günü referandumda oy kullanacak İstanbullu seçmenleri ücretsiz olarak sandığa götüreceğini açıkladı.

En son İtalya genelinde tüm servislerinin yasaklanmasıyla gündeme gelen Uber bu sefer ülkemizde bir sürpriz yaptı. Şirket 16 Nisan günü seçmenleri UberXL uygulaması ile seçim bölgesine götürecek.

Daha önce benzer hizmetler veren şirket 16 Nisan günü oy kullanacak olan vatandaşlar için saat sabah 05:00 ile 23:59 arasında her biri en fazla 30 TL’lik olmak üzere 2 kez ücretsiz yolculuk hakkı verecek. Bu hizmetten yararlanmak isteyen kullanıcıların mobil uygulama içerisinden UberXL araç çağırırken Promosyon Ekle kısmına REFERANDUM kodunu eklemesi yeterli olacak. Hizmet sadece UberXL araçlarını kapsıyor. Yani UberTaksi servisi normal şekilde çalışmaya devam edecek.