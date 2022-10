Son rapora göre, Twitter doğrulama için “aylık” ücret almaya başlamayı planlıyor. Ayrıca, Elon Musk’ın son teslim tarihine uymayan çalışanların işine son vereceği de söylentiler arasında.

Twitter ve Musk, milyarderin firmayı hisse başına 54.20 dolara ya da yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasını Perşembe gecesi resmen tamamladı.

Konuya aşina olan kişilere ve The Verge tarafından elde edilen şirket içi yazışmalara göre, direktif, şirketin ek özelliklerden yararlanan isteğe bağlı aylık 4,99 dolarlık aboneliği olan Twitter Blue’yu, kullanıcıları da doğrulayan daha pahalı bir aboneliğe dönüştürmek istiyor.

“Twitter Blue” şu anda aylık 19.99 dolara mal olacak. Doğrulanmış kullanıcıların abone olmak ya da mavi tik işaretlerini kaybetmek için mevcut plan kapsamında 90 günleri olacak. Pazar günü, proje üzerinde çalışanlara yeni özelliği 7 Kasım’a kadar hayata geçirmeleri gerektiği, aksi takdirde işten çıkarılacakları söylendi.

