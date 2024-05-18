Akıllı telefonlarda telefon ömrünü belirleyen temel faktör güncelleme desteği. Bir akıllı telefon güncelleme aldığı sürece kullanılabilir oluyor. Güncelleme desteği bittikten sonra ise çoğunlukla yavaşlamaya başlıyor. Bu bağlamda en çok güncelleme desteği sunan markaların başında Apple ve Samsung geliyor. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geldiğimiz noktada bugün Galaxy S23 Mayıs 2024 güvenlik güncelleştirmesini yayınladı. Detaylara bakalım.
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Galaxy S23 Mayıs 2024 güncellemesi
Galaxy S23 Mayıs 2024 güvenlik güncelleştirmesini alıyor. Güncelleme Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile birlikte geliyor. Güvenlik güncellemesi ile birlikte 11 güvenlik açığı kapatılıyor.
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Güncelleme şimdilik tüm ülkelerde yayınlanmadı, sadece Avrupa ve ABD’de kullanılabiliyor. Güncelleme akıllı telefonunuza gelmediyse Ayarlar> Yazılım güncelleme kısmından güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.
Samsung Galaxy S23 Neler Sunuyor?
- 6.1 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 çözünürlüğünde 48 ila 120 Hz arasında uyarlanabilir AMOLED 2X ekran / Corning Gorilla Glass Victus 2 koruma
- Sekiz Çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yonga seti
- Adreno 740 GPU
- 8 GB LPDDR5X RAM
- 128 GB (UFS 3.1) / 256 GB / 512 GB UFS 4.0 depolama
- One UI 5.1 ile Android 13
- Çift SIM (nano + nano)
- f/1.8 diyaframa sahip 50MP ana kamera, f/2.2 diyaframa sahip 12MP 120 derece Ultra Geniş sensör, ve f/2.4 diyaframlı 10MPTelefoto lens
- f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12MP ön kamera
- Toza ve Suya dayanıklı (IP68)
- Boyutları 146,3 x 70,9 x 7,6 mm
- Ağırlık: 167g
- 5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E (S23) / Wi-Fi 7 (S23+), 802.11ax (2.4/5GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC
- 25W hızlı şarj destekli 3.900 mAh kapasiteli batarya