Akıllı telefonlarda telefon ömrünü belirleyen temel faktör güncelleme desteği. Bir akıllı telefon güncelleme aldığı sürece kullanılabilir oluyor. Güncelleme desteği bittikten sonra ise çoğunlukla yavaşlamaya başlıyor. Bu bağlamda en çok güncelleme desteği sunan markaların başında Apple ve Samsung geliyor. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geldiğimiz noktada bugün Galaxy S23 Mayıs 2024 güvenlik güncelleştirmesini yayınladı. Detaylara bakalım.

Galaxy S23 Mayıs 2024 güncellemesi

Galaxy S23 Mayıs 2024 güvenlik güncelleştirmesini alıyor. Güncelleme Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile birlikte geliyor. Güvenlik güncellemesi ile birlikte 11 güvenlik açığı kapatılıyor.

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Güncelleme şimdilik tüm ülkelerde yayınlanmadı, sadece Avrupa ve ABD’de kullanılabiliyor. Güncelleme akıllı telefonunuza gelmediyse Ayarlar> Yazılım güncelleme kısmından güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Samsung Galaxy S23 Neler Sunuyor?