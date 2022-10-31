Facebook’un Apple, Microsoft, Alphabet ve Amazon’dan oluşan özel bir kulübe katılarak 1 trilyon dolarlık piyasa değerini geçmesinden on altı ay sonra, ana şirketi Meta, Home Depot’tan, Pfizer ve Coca-Cola’dan daha fazla değere sahip.

Facebook’un büyük teknoloji günlerinden çok uzak olan Meta, perşembe günü hisse senedi %23 düştükten sonra artık en değerli 20 ABD şirketi arasında değil. Şirket, bu yıl değerinin %70’ini ve hisse senedinin Eylül 2021’de zirveye ulaşmasından bu yana %74’ünü kaybetti. Meta toplamda 730 milyar doların üzerinde piyasa değeri kaybetti. Barack Obama’nın hâlâ başkan olduğu 2016 yılının başından bu yana en düşük seviyesinde işlem görüyor.

Meta’nın hisse fiyatındaki çarpıcı çöküş, dot-com’un çöküş günlerini andırıyor. Ancak tek bir şirketten silinen değer açısından çok daha büyük. Düşüş, sıçrayan bir ekonominin belirtilerinin ortaya çıkmaya başlamasıyla geçen yılın sonlarında başladı. Şirketin Apple’ın iOS’taki gizlilik değişikliğinin bu yıl 10 milyar dolarlık bir gelirle sonuçlanacağını söylemesinin ardından 2022’nin başlarında hızlandı.

Kurucu ve CEO Mark Zuckerberg düşüşü durduramadı ve sadece işleri daha da kötüleştiriyor gibi görünüyor. Bir yıl önce şirket adını Meta olarak değiştirdiğinden beri Zuckerberg, geleceğin sanal bir iş, oyun ve eğitim evreni olan meta verse olduğunu söyledi. Ancak yatırımcılar bunu sadece milyarlarca dolarlık bir para çukuru olarak görüyor. Temel reklamcılık işi küçülürken, Facebook dördüncü çeyrek için gelirde art arda üçüncü bir düşüş öngörüyor.

“Özellikle Apple’dan gelen reklam zorlukları var”

Zuckerberg, çarşamba günkü kazançların “şu anda iş dünyasında ve dünyada pek çok şey olduğunu” söylediğini kabul etti. CEO, “Makroekonomik sorunlar var, çok fazla rekabet var. Özellikle Apple’dan gelen reklam zorlukları var. Bir de zaman içinde daha fazla getiri sağlayacağına inandığımız için bazı uzun vadeli harcamaları üstleniyoruz. Sabrınız için teşekkür ederim ve sabırlı olup bize yatırım yapanların ödüllendirileceğini düşünüyorum.” dedi.

Meta şimdi beş yıllık ortalamasının üçte birinden daha az olan gelirin sadece üç katı için işlem görüyor. Şu anda Berkshire Hathaway’in yarısı kadar değere sahip ve UnitedHealth, Chevron, Eli Lilly, Procter & Gamble, Bank of America ve AbbVie gibi şirketlerden daha küçük bir piyasa değerine sahip.

Trilyon doları aşan diğer dört teknoloji şirketi, bu yıl pazarın geri kalanıyla birlikte büyük başarılar elde etmiş olsalar da, hala oradalar ve en değerli dört ABD şirketi olmaya devam ediyorlar. Teknoloji içinde, Meta’nın geride kaldığı diğer iki şirket Tesla ve Nvidia. Listede bir sonraki, şu anda 200 milyar doların biraz üzerinde veya Meta’nın 70 milyar dolarının altında değere sahip olan Oracle olacaktır.