Twitter çok yakında önerilen ve takip edilen tweetleri, trendleri ve konuları içeren arayüzler arasında kaydırma yapmanıza izin verecek. Elon Musk, navigasyon özelliğinin Ocak ayında kullanıma sunulacağını duyurdu.

Twitter CEO’su bu özelliğin ipuçlarını ilk olarak Ekim ayında vermiş ve “ana zaman akışının en iyi, en yeni, trend ve takip ettiğiniz konular arasında kolayca yana doğru kaydırmaya izin vermesi gerektiğini” belirtmişti. Platform, kullanıcıların sağ üst köşedeki yıldız simgesine dokunarak en son tweetleri sırayla gösteren kronolojik zaman akışı ile Ana zaman akışı arasında geçiş yapılmasına olanak tanıyacak.

New Twitter navigation coming in Jan that allows swiping to side to switch between recommended & followed tweets, trends, topics, etc. Until then, tap stars icon on upper right of home screen to switch. — Elon Musk (@elonmusk) December 30, 2022

Bu yeni özellik arayüze ek görünümler ekliyor ve bunları kaydırarak daha erişilebilir hale getiriyor. Bu oldukça kullanışlı görünse de alışması zor olabilir. Yeni navigasyon sistemi kötü uygulanırsa, kullanıcılar zaman çizelgesinde gezinirken yanlışlıkla farklı görünümler arasında geçiş yapabilir.

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Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı belli olmasa da Blue aboneleri için tweetlerdeki liste görünümü sayılarına ve sohbetlerdeki öncelik sıralamasına katkıda bulunuyor. Musk, yeni güncellemenin Ocak ayında kullanıma sunulacağını belirtti.

İçindekiler Herkese Açık Tweet Görüntülemeleri

Herkese Açık Tweet Görüntülemeleri

Daha önce de belirtildiği gibi, Twitter kısa süre önce tweet görüntülemelerini herkese açık hale getirdi. Önceden, etkinlik panosundan yalnızca kendi tweetlerinizin görüntülenmelerini görebiliyordunuz, ancak artık diğer herkes için de görebilirsiniz.