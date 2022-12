Twitter çok yakında önerilen ve takip edilen tweetleri, trendleri ve konuları içeren arayüzler arasında kaydırma yapmanıza izin verecek. Elon Musk, navigasyon özelliğinin Ocak ayında kullanıma sunulacağını duyurdu.

Twitter CEO’su bu özelliğin ipuçlarını ilk olarak Ekim ayında vermiş ve “ana zaman akışının en iyi, en yeni, trend ve takip ettiğiniz konular arasında kolayca yana doğru kaydırmaya izin vermesi gerektiğini” belirtmişti. Platform, kullanıcıların sağ üst köşedeki yıldız simgesine dokunarak en son tweetleri sırayla gösteren kronolojik zaman akışı ile Ana zaman akışı arasında geçiş yapılmasına olanak tanıyacak.

New Twitter navigation coming in Jan that allows swiping to side to switch between recommended & followed tweets, trends, topics, etc.

Until then, tap stars icon on upper right of home screen to switch.

— Elon Musk (@elonmusk) December 30, 2022