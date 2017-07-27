Twitter, son çeyrek maddi raporunu açıkladı. Wall Street gelir beklentileri belli düzeyde aşılsa da, sosyal medya devi, yeni bir mücadele planı geliştirmek zorunda. Analist tahminlerinin aksine, sosyal medya hizmeti geçen çeyrekte Wall Street’in tahminlerinden 37 milyon dolar fazla gelir elde etmeyi başardı.

Üstelik diğerler birinci çeyrek gelirlerinden 26 milyon dolar fazla gerçekleşti ve toplamda 574 milyon dolara ulaşıldı. Kısacası hisse başına yaklaşık 12 sentlik bir kar elde edildi edildi.

Twitter kan kaybediyor

Buna ek olarak şirket halihazırda 328 milyon kullanıcıya sahip. Ancak sorun şu: Söz konusu rakam, Twitter’ın son çeyrekte bildirdiği rakamla aynı. Uzmanlar, servisin giderek düşen popülerliğinin son iki yıldır yeni kullanıcıları toplamak konusundaki başarısızlığına bağlıyor.

Artık çok daha fazla rakip var: Çinli Weibo ivme kazanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Ekim ayında, Weibo’nun pazar payı 11.35 milyar dolara çıktı. Geçen aylarda, sosyal medya servisi gelir olarak eski gücüne ulaşmak yolunda adım atsa da, kullanıcısı sayısı açısından yerinde saymaya devam etti.