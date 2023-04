Twitter, Şubat ayında uygulama programlama arayüzüne (API) artık ücretsiz erişim sağlamayacağını duyurdu. Twitter, birçok uygulamayı ve web sitesini bozan ücretsiz API’sini nihayet kapattı. Başlangıçta Şubat ayı başında yapılması planlanan şirket, yeni bir tarih vermeden bitiş tarihini erteledi.

Mart ayının sonunda Twitter, API’sinin yeni sürümü için bazı ayrıntıları ve fiyatlandırmayı onayladı. Yeni planlar üç çeşit. Bunlar; her biri kendi özelliklerine ve fiyatlandırmasına sahip ücretsiz, temel ve kurumsal olarak sınıflandırılıyor. Ancak geçen haftaki duyurudan bu yana şirket, binlerce geliştirici için ücretsiz geliştirici araçlarına erişimi devre dışı bırakmaya başlamış gibi görünüyor.

Birkaç uygulama ve diğer hizmet geliştiricisi, son birkaç gün içinde Twitter API’sinin bozuk olduğundan şikayet etti. Twitter’da ve Twitter’dan içerik paylaşımına izin vermek için Twitter’ın API’sine dayanan Flipboard ve Substack gibi uygulamalar ve web siteleri artık bu işlevsellikte bir sorun yaşıyor.

Ek olarak, kullanıcıların kendi Twitter botlarını yapmalarına olanak tanıyan “Cheap Bots Done Quick” adlı bir aracın geliştiricisi, artık Twitter’ın API’sine erişimlerinin olmadığı konusunda bilgilendirildiğini söyledi.

🚨 If your developer account application was under review over the last few months, we kindly ask you to re-apply if you are interested in subscribing to our new Twitter API Free or Basic plans.

Our new self-service process should enable you to get access in no time! 🙏

— Twitter Dev (@TwitterDev) April 4, 2023