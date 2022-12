Twitter, Ocak 2021’de satın aldığı haber bülteni platformu Revue’yu kapatacağını duyurdu. Revue platformu kullanıcıların hazırladıkları haber bültenlerini Twitter üzerinden paylaşmalarını ve gelir elde etmelerini sağlıyordu.

Revue tarafından haber bülteni yazarlarıyla paylaşılan mesajda yazarların 18 Ocak 2023 tarihinde tamamen silinmesinden önce yazarların verilerini alabilecekleri ifade edildi.

Ayrıca bkz: Whatsapp, 2023’te Resim İçinde Resim Modu Özelliğini Kullanıma Sunacak!

Twitter Kurucusu ve eski CEO’su Jack Dorsey, Twitter Files hakkındaki düşüncelerini dün Revue bülteniyle paylaşmıştı. Dorsey’in bülten yazarlığı kariyeri platformun kapanacağının duyurusu üzerine pek uzun sürmedi.

I don't want to edit everything into 280 char chunks, so here's the rest: https://t.co/eWVwDFxq7e

— jack (@jack) December 13, 2022