WhatsApp yeni yıla güzel iyileştirme içeren özelliklerle beraber geliyor, Meta’ya ait mesajlaşma uygulaması 2023 yılında iOS uygulamasına görüntülü aramalar sırasında resim içinde resim modunu getirecek. Özelliğin tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağı belli değil. Ayrıca özellik şu anda beta aşamasında ve kullanıcıların görüntülü arama yaparken uygulamaları açmasına olanak tanıyacak.

WhatsApp geliştiricileri, resim içinde resim modunun iOS kullanıcılarının görüntülü arama yaparken çoklu görev yapmalarını daha da kolaylaştıracağına inanıyor. Bu özellik daha önce de WABetaInfo tarafından keşfedilmişti.

Bu özelliğin yanı sıra, geliştiriciler daha iyi bir kullanıcı deneyimi için bazı beta özelliklerini daha duyurdu. Örneğin, kamerayı kullanmayan kişiler için görüntülü aramalar sırasında göstergeler artık daha renkli ve daha büyük olacak ve artık grup aramaları sırasında afişler de görüntülenebilecek. Bu afişler, örneğin bir grup görüşmesine yeni bir katılımcının katıldığını duyurmak için kullanılabilir.

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Geliştirme ekibi ayrıca WhatsApp uygulamasında yakın zamanda yapılan bazı değişikliklerden de bahsetti. Örneğin, artık 32 kişiye kadar grup görüşmesi yapmak mümkün ve grup görüşmesi katılımcıları da sessize alınabiliyor. Bu ayın başlarında WhatsApp, kullanıcıların kendilerinin 3 boyutlu avatarlarını oluşturmalarına olanak tanıyan bir güncelleme yayınladı. Bu 3 boyutlu avatarlar WhatsApp kişilerine ‘çıkartma’ olarak gönderilebilir veya kişiselleştirilmiş profil resmi olarak kullanılabilir.