Twitter ve Pinterest’e reklam vermek, BTK kararıyla yasaklandı!

Twitter, Pinterest ve Twitter’a bağlı Periscope/Scope olmak üzere üç sosyal medya platformuna reklam yasağı getiren BTK kararı Resmî Gazete’de yayımlandı. Söz konusu karara göre, Türkiye’de vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler bu sosyal ağ sağlayıcılara reklam veremeyecekler. Yasağa rağmen halâ Twitter, Pinterest ve Scope’a reklam verdiği tespit edilen tüzel kişilere de ayrıca ceza kesilecek.

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1 Ekim 2020’den itibaren yürürlüğe giren 7253 sayılı yeni sosyal medya yasası gereği VK, YouTube, Dailymotion, TikTok, LinkedIn, Facebook ve Instagram Türkiye’ye temsilci atayacaklarını açıklamışlardı. Temsilci atamayan sosyal ağ sağlayıcılara ise 5 kademeden oluşan yaptırımlar silsilesinin üçüncü aşaması olan reklam yasağı bugünden itibaren resmen başladı.

İlk iki aşamada 10’ar ve 30’ar milyon TL’lik para cezasına maruz kalan sosyal ağ sağlayıcıları, verilen süreye rağmen temsilci atamadıkları için artık Türkiye’de hiçbir tüzel kişilik tarafından reklam alamayacak ve yayınlayamayacaklar.

Twitter ve Pinterest, reklam yasağı ile cebelleşmek zorunda!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından verilen reklam yasağı cezası Pinterest, Twitter ve Twitter’a bağlı Periscope (Türkiye’deki adıyla Scope) platformlarını kapsıyor. Örneğin X adında bir şirketiniz var ve bu şirketinizin tanıtımını sosyal ağlarda yapmak istiyorsunuz, bu tanıtımı da tabii reklamla yapmayı tercih edersiniz. BTK’nın kararına göre, işte o X adlı şirketinize ait herhangi bir reklamı Twitter, Pinterest ve Scope üzerinden yayınlamanız yasak.

Bu üç sosyal ağ sağlayıcıdan birisi eğer Nisan 2021’e kadar Türkiye’ye temsilci atamazsa, bant genişliği %50 oranında kısıtlanacak. Nisan 2021’den itibaren, bant genişliği kısıtlanan sosyal ağ sağlayıcıya 1 ay daha süre verilecek. Mayıs 2021’e kadar halâ temsilci atamamakta ısrar eden sosyal ağ sağlayıcıların bant genişliğiyse BTK kararıyla bu kez %90 oranında kısıtlanacak.

Diyelim ki Twitter halâ Türkiye temsilcisi atamadı, bu durumda bant genişliği (bir başka deyişle Türkiye’deki hızı) %50 veya %90 azaltılacak. Bu da demek oluyor ki, Türk kullanıcılar olarak Twitter’a %90 daha yavaş gire(meye)ceğiz.

Facebook ve Instagram direkten döndü!

Reklam yasağının yürürlüğe girmesine bir gün kala (18 Ocak’ta) Facebook, resmi bir açıklama yapmış ve Türkiye’de yürürlüğe giren yasa gereği yerel bir temsilci atamayı kabul etmişti. Facebook’tan önce de, Microsoft bünyesinde faaliyet gösteren LinkedIn bir açıklama yapmış ve Türkiye’ye temsilci atayacağını duyurmuştu.

An itibarıyla, 7253 sayılı kanun gereğince Türkiye’ye temsilci atamayı kabul eden sosyal ağ sağlayıcıların listesi şu şekilde: