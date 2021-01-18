Haber
Twitter ve Pinterest’e reklam vermek, BTK kararıyla yasaklandı!
Twitter, Pinterest ve Twitter’a bağlı Periscope/Scope olmak üzere üç sosyal medya platformuna reklam yasağı getiren BTK kararı Resmî Gazete’de yayımlandı. Söz konusu karara göre, Türkiye’de vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler bu sosyal ağ sağlayıcılara reklam veremeyecekler. Yasağa rağmen halâ Twitter, Pinterest ve Scope’a reklam verdiği tespit edilen tüzel kişilere de ayrıca ceza kesilecek.
İlginizi çekebilir: Facebook ve Instagram, Türkiye’ye temsilci atamayı kabul etti!
1 Ekim 2020’den itibaren yürürlüğe giren 7253 sayılı yeni sosyal medya yasası gereği VK, YouTube, Dailymotion, TikTok, LinkedIn, Facebook ve Instagram Türkiye’ye temsilci atayacaklarını açıklamışlardı. Temsilci atamayan sosyal ağ sağlayıcılara ise 5 kademeden oluşan yaptırımlar silsilesinin üçüncü aşaması olan reklam yasağı bugünden itibaren resmen başladı.
İlk iki aşamada 10’ar ve 30’ar milyon TL’lik para cezasına maruz kalan sosyal ağ sağlayıcıları, verilen süreye rağmen temsilci atamadıkları için artık Türkiye’de hiçbir tüzel kişilik tarafından reklam alamayacak ve yayınlayamayacaklar.
Sizler için hazırladığım akıllı telefonlar listesine buradaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz
Twitter ve Pinterest, reklam yasağı ile cebelleşmek zorunda!
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından verilen reklam yasağı cezası Pinterest, Twitter ve Twitter’a bağlı Periscope (Türkiye’deki adıyla Scope) platformlarını kapsıyor. Örneğin X adında bir şirketiniz var ve bu şirketinizin tanıtımını sosyal ağlarda yapmak istiyorsunuz, bu tanıtımı da tabii reklamla yapmayı tercih edersiniz. BTK’nın kararına göre, işte o X adlı şirketinize ait herhangi bir reklamı Twitter, Pinterest ve Scope üzerinden yayınlamanız yasak.
Bu üç sosyal ağ sağlayıcıdan birisi eğer Nisan 2021’e kadar Türkiye’ye temsilci atamazsa, bant genişliği %50 oranında kısıtlanacak. Nisan 2021’den itibaren, bant genişliği kısıtlanan sosyal ağ sağlayıcıya 1 ay daha süre verilecek. Mayıs 2021’e kadar halâ temsilci atamamakta ısrar eden sosyal ağ sağlayıcıların bant genişliğiyse BTK kararıyla bu kez %90 oranında kısıtlanacak.
Diyelim ki Twitter halâ Türkiye temsilcisi atamadı, bu durumda bant genişliği (bir başka deyişle Türkiye’deki hızı) %50 veya %90 azaltılacak. Bu da demek oluyor ki, Türk kullanıcılar olarak Twitter’a %90 daha yavaş gire(meye)ceğiz.
Facebook ve Instagram direkten döndü!
Reklam yasağının yürürlüğe girmesine bir gün kala (18 Ocak’ta) Facebook, resmi bir açıklama yapmış ve Türkiye’de yürürlüğe giren yasa gereği yerel bir temsilci atamayı kabul etmişti. Facebook’tan önce de, Microsoft bünyesinde faaliyet gösteren LinkedIn bir açıklama yapmış ve Türkiye’ye temsilci atayacağını duyurmuştu.
An itibarıyla, 7253 sayılı kanun gereğince Türkiye’ye temsilci atamayı kabul eden sosyal ağ sağlayıcıların listesi şu şekilde:
- VK
- YouTube
- TikTok
- Dailymotion
İşletim Sistemleri
Android sistemine yeni Uyku modu geliyor
Android Açık Kaynak Projesi takımı, kullanılmayan uygulamaların kullandığı alanı azaltacak yeni bir uyku modu üzerinde çalışıyor.
İlginizi çekebilir:
- Android arka plana video nasıl eklenir?
- Uygun ve oldukça güçlü telefon ve bilgisayar cihazları önerileri için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.
Özellik şu anda hala gelişiminin ilk aşamalarında ancak Android 12 güncellemesi ile gelmesi bile mümkün olabilir. Android 12 çıkışı için resmi bir tarih ise elimizde yok. Bununla beraber Android 11 Geliştirici Önizleme versiyonunun 2020 Şubat ayında çıktığını düşünürsek, bekleyiş fazla uzun sürmeyebilir.
Yeni uyku modundan bahsedecek olursak, çok kullanıcılı bir Android cihazının bir kullanıcısının bir uygulamayı uyku moduna alması durumunda; uygulama, önbelleğindeki o kişiyle alakalı olan bilgileri temizliyor ve cihaz üzerinde yer açıyor. Bu özellik uygulamaya geçirilmiş durumda.
Ama daha ilginç olan kısım, cihazın kullanıcılarının tamamının bir uygulamayı uyku moduna almasıyla devreye giriyor. Çünkü birçok cihaz sadece tek kişilik kuruluma sahip. Bu özellik tam olarak hayata geçirilmediğinden dolayı da böyle bir durumda işletim sisteminin nasıl bir yol izleyeceği şimdilik kestirilemiyor.
Özelliğin isminden yola çıkacak olursak görünüşe göre uygulamalar tamamen cihazdan kaldırılmayacak. Ancak alandan kısmak için önbellek temizlemenin yanında belki bir de sıkıştırma yoluna gidilmesi düşünülüyor gibi. Sonrasında ise kullanıcı uygulamayı tekrardan kullanmak istemesi durumunda onu uykudan kaldırıp uygulamanın eski haline dönmesini sağlayabilir.
Tam olarak nasıl işleyeceğini ise özellik kullanıcılara ulaştığı zaman daha iyi anlayabileceğiz gibi duruyor.
Akıllı Telefonlar
MediaTek Dimensity 2000, gelecek yıl tanıtılabilir!
MediaTek‘in ilk 5 nm yonga seti, 2022 yılında tanıtılabilir. Bu yonga seti, MediaTek Dimensity 2000 olarak isimlendirilecek. Şirketin bu hafta Dimensity 1200 ve Dimensity 1100‘ü tanıtması bekleniyor. Ancak her iki yonga seti de 6 nm üretim teknolojisini kullanıyor. Digital Chat Station tarafından sızdırılan bilgilere göre bu yonga setleri ilk olarak Oppo ve Vivo tarafından kullanılacak. Ayrıca bazı Redmi yöneticileri de yeni seride bu yonga setinin kullanılabileceğini ima etti.
İlginizi çekebilir: Huawei MateBook 13/14 2021, resmi olarak tanıtıldı!
MediaTek Dimensity 2000, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
MediaTek‘in gelecek yılın ilk çeyreğinde tanıtmasını beklediğimiz MediaTek Dimensity 2000, şirketin ilk 5 nm yonga seti olacak. Oppo ve Vivo, bu amiral gemisi yonga setini kullanmak için şimdiden sıraya girdi. Honor‘un da bu çipin müşterilerinden olması muhtemel görünüyor. Şirketin Huawei ile ayrılmasının ardından Honor V40, Dimensity 1000+ 5G yonga seti ile satışa sunulacak. Bu nedenle Honor‘un MediaTek ile daha fazla iş birliği yapması gelecekte mümkün olabilir.
Dimensity 2000, serinin yüksek performanslı Cortex-X çekirdeğini benimseyen ilk yonga seti olabilir. ARM tarafından henüz duyurulmayan Cortex-X2, Cortex-A79 ve Mali-G79 GPU çekirdekleri de bu çipte bulunabilir. Dimensity 1200‘ün Cortex-A78 çekirdekleri ile geleceği biliniyor. Bu nedenle gelecek yonga setinde yükseltmelerin yapılması muhtemel gözüküyor. Çarşamba günü gerçekleşecek etkinlikte MediaTek’in gelecek planları hakkında daha fazla şey öğrenebiliriz.
Donanım
Intel Optane SSD üretimini durduruyor
Tom’s Hardware tarafından keşfedildiği üzere masaüstü bilgisayarlar için üretilen Intel Optane SSD ailesinin tamamı; yani Optane Memory M10, 800P, 900P ve 905P disklerinin üretimi durduruldu.
İlginizi çekebilir:
- Huawei artık Intel’den ürün tedarik edemeyecek
- Uygun ve oldukça güçlü telefon ve bilgisayar cihazları önerileri için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.
Intel yaptığı açıklamayla artık müşteri piyasası için yeni bir Optane Memory SSD diski üretmeyeceğini açıkladı. Firma aynı zamanda bu segment içerisinde daha çok Solid State Storage ile gelen Optane Memory H20 cihazlarına odaklanacağını da duyurdu.
H20 ise tam anlamıyla bir Optane cihazı olarak değil, daha çok QLC flashı ve Optane hafızasına sahip normal bir SSD disk olarak karşımıza çıkıyor. Bu diskler ise daha çok önbellek cihazları olarak kullanılıyorlar ve entegre gelen Optane hafızaları sayesinde biraz daha hızlı olabiliyorlar. Ancak üretimi durdurulan asıl Optane disklerinin hızlarına yaklaşamıyorlar. Ayrıca H20’nin daha çok laptop veya mini bilgisayarlar için ve OEM, yani bilgisayar üreticileri için tasarlandığını ve yine yakın zamanda duyurulduğunu da hatırlatalım.
Resmi olarak üretimi durdurulan bahsettiğimiz M10, 800P, 900P ve 905P modellerinin kalan üniteleri ise Şubat 26 tarihine kadar kullanıcılara gönderilecek. Ayrıca Intel Optane SSD disklerini tamamen terk etmiş de değil. İkinci nesil bir Optane ürünü daha P5800X ismiyle sunucu piyasası içerisinde yerini alacak. Ancak tahmin edilebileceği gibi normal kullanıcılar için pek de ulaşılabilir olabilecek gibi durmuyor.
Forumdan Son Mesajlar
-
-
-
6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 1 gün önce
-
6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: Kojiro H., 1 gün önce
-
Yazan: market2020, 1 gün önce
Twitter ve Pinterest’e reklam vermek, BTK kararıyla yasaklandı!
Android sistemine yeni Uyku modu geliyor
MediaTek Dimensity 2000, gelecek yıl tanıtılabilir!
Intel Optane SSD üretimini durduruyor
TOGG fabrikasına 1500 kişinin istihdam edileceği duyuruldu
Mi 10T Pro ile Efsane Fotoğraflar Nasıl Çekilir?
DÜNYANIN İLK KATLANABİLİR EKRANLI BİLGİSAYARI! | Lenovo ThinkPad X1 Fold
VIVO Y70 Kutu Açılışı ve Özellikleri
EN İYİLER!’ | iPhone 12 Pro Max, Mate 40 Pro, Note 20 Ultra ve Find X2 karşılaştırması!
AMD mi Intel mi? | Sorun Söyleyelim #7
Mi 10T Pro ile Efsane Fotoğraflar Nasıl Çekilir?
DÜNYANIN İLK KATLANABİLİR EKRANLI BİLGİSAYARI! | Lenovo ThinkPad X1 Fold
VIVO Y70 Kutu Açılışı ve Özellikleri
EN İYİLER!’ | iPhone 12 Pro Max, Mate 40 Pro, Note 20 Ultra ve Find X2 karşılaştırması!
AMD mi Intel mi? | Sorun Söyleyelim #7
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.