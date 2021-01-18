Facebook ve Instagram, Türkiye’ye temsilci atamayı kabul etti!

Facebook ve Instagram, 19 Ocak 2021 itibarıyla resmî olarak yürürlüğe girecek olan reklam yasağı öncesinde Türkiye’ye temsilci atamayı kabul etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı tarafından duyurulan habere göre artık Facebook ve Instagram’ın Türkiye’de yasal açıdan herhangi bir problemi olmayacak.

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LinkedIn’den sonra Facebook ve Instagram da Türkiye temsilcisi atayacağını açıkladı

Türkiye’nin sosyal medya mecralarına yönelik yeni düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından YouTube, TikTok, Dailymotion, LinkedIn gibi platformların ardından Facebook ve Instagram da ülkemizde temsilcilik açma kararı aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Facebook ve Instagram tarafından alınan temsilcilik atama kararını sosyal medyadan duyurdu. Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Facebook’un kararını şu ifadelerle duyurdu:

“Reklam yasağı uygulamasına bir gün kala vatandaşlarımıza güzel bir haber vermek istiyorum. Facebook ve Instagram da 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren 7253 sayılı Kanuna uyarak ülkemizde temsilcilik açacaklarını bildirdiler.”

Reklam yasağı uygulamasına bir gün kala vatandaşlarımıza güzel bir haber vermek istiyorum. Facebook ve Instagram da 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren 7253 sayılı Kanuna uyarak ülkemizde temsilcilik açacaklarını bildirdiler. pic.twitter.com/95SzagYJq2 — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) January 18, 2021

Facebook’tan Türkiye’de temsilcilik açacağına yönelik açıklama

Konuyla alakalı olarak Facebook’tan da resmi bir açıklama hemen geldi. Facebook yaptığı açıklamada, “Yeni düzenlemeler doğrultusunda Türkiye’de temsilci olarak bir tüzel kişilik atama sürecini başlatmaya karar verdik.” ifadelerine yer verdi. Sosyal medya yasası yürürlüğe girdikten beri çok yakın takipte olduklarını belirten Facebook yetkilileri, yasanın gerekliliklerini yerine getireceklerini ifade etti.

Facebook tarafından yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

“Facebook olarak ifade özgürlüğünün temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz ve bu değerleri korumak ve savunmak için küresel çapta çaba gösteriyoruz. Nitekim Türkiye’deki insanların yarısından fazlası arkadaşlarıyla ve aileleriyle iletişimde kalmak, fikirlerini ifade etmek ve işletmelerini büyütmek için Facebook’a güveniyor.

Türkiye’de kısa süre önce yeniden düzenlenen ve sosyal medya platformları için yeni yükümlülükler getiren 5651 sayılı Kanun hakkındaki gelişmeleri ilk günden bu yana yakından takip ediyoruz. Yasadan etkilenen diğer bazı şirketler gibi, yeni düzenlemeler doğrultusunda Türkiye’de temsilci olarak bir tüzel kişilik atama sürecini başlatmaya karar verdik. Bu kararı alırken, platformumuzun kullanıcıların ifade özgürlüğü haklarını kullanabilecekleri bir yer olmasının bizim için taşıdığı önemin tekrar altını çizmek isteriz.

Aldığımız karar, Facebook Topluluk Standartları’nı ya da devlet kurumları tarafından yapılan içerik kaldırma taleplerinin incelenme süreçlerini değiştirmiyor. Dolayısıyla, bu ilkelere uygun olmayacak bir şekilde hareket etmemiz için ısrar edilmesi halinde temsilcimizi geri çekeceğimizi belirtmek isteriz. Devletten gelecek talepleri, bu ilkelerimizin yanı sıra Küresel Ağ Girişimi (Global Network Initiative) üyeliğimizin getirdiği sorumluluklarımız doğrultusunda ve Birleşmiş Milletler’in İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri’ne uygun şekilde incelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğiz. Ayrıca kısıtladığımız içeriklerin detaylarını mevcut şeffaflık süreçlerimize uygun bir şekilde paylaşmayı sürdüreceğiz.

Türkiye’de yaşayan insanların ifade özgürlüğünün ve diğer insan haklarının korunmasına dair bağlılığımızın değişmeyeceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Twitter, halâ temsilci atamadı

1 Ekim 2020’den itibaren yürürlüğe giren yeni sosyal medya yasası gereğince Facebook ve Instagram tarafından da temsilci atanmasıyla beraber; VK, YouTube, TikTok, Dailymotion, LinkedIn de dahil toplam 7 tane sosyal ağ sağlayıcısının Türkiye’de temsilcileri olacak. Fakat ısrarla sessizliğini koruyan ve temsilci atamayan bir sosyal medya platformu var, o da Twitter.

Twitter eğer 19 Ocak 2021’e kadar temsilci atamazsa, Türkiye’de artık reklam yayınlayamayacak ve en azından reklam gelirleri noktasında önemli bir düşüş yaşayacak. Bununla da bitmiyor; şirket, hala temsilci atamazsa kademeli olarak %50 ve %90 oranında Türkiye’deki bant genişliği kısıtlanacak.