Twitter, şirketin web sitesinde dokuz dilde mevcut olan sosyal ağın Gizlilik Politikalarının yeni bir sürümünü sundu. İçeriğin yeniden düzenlenmesiyle birlikte, şirket politikalarını platform kullanıcılarına çok daha hafif ve eğlenceli bir şekilde öğretmek amacıyla Twitter Data Dash adlı çevrimiçi bir oyun da yayınlandı.

Politikayı yeniden yazma fikri, herkesin anlaşılması daha kolay bir dil aracılığıyla, verilerinin platform tarafından nasıl toplandığını, kullanıldığını ve paylaşıldığını bilmesini sağlamaktır.

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Sosyal ağın yeni Gizlilik Politikası, tüm içeriğini üç ana cepheye odaklamaktadır: veri toplama, veri kullanımı ve veri paylaşımı. Ayrıca, politika yenilemesi, bugün basit tweet’lerin çok ötesine geçen Twitter zaman çizelgesinde görüntülenen farklı medya türlerini de kapsıyor. Ayrıca her kullanıcının deneyimine göre kişiselleştirilmiş reklamlarla ilgili bilgiler de güncellendi.

Politikayı çok daha eğlenceli bir şekilde anlamak için Twitter, ödüllü bir sanatçı ve oyun geliştiricisi olan Momo Pixel’den küçük bir çevrimiçi oyun olan Twitter Data Dash’i piyasaya sürdü.

Oyunun amacı, kullanıcılara sosyal ağda nasıl daha güvenli gezinebileceklerini öğretmek ve ayrıca verilerini kontrol etme hakkında daha fazla bilgi edinmektir. Oyunu keşfetmek için şu adrese erişmeniz yeterli: http://twitterdatadash.com/