Twitter Engellemeyi Önlemek İçin Tor Hizmet Başlattı!

Twitter, gizliliği korumak ve sansürden kaçınmak için ağı optimize etmek için The Onion Router (Tor) hizmetinde web sitesi sürümünü başlattı.



Bu ağ ile kullanıcılar, Twitter‘ın yasak olduğu alanlarda Twitter‘ı kullanmaya devam edebilecek. Tor ağı, Twitter‘ın desteklenen tarayıcı sayfalarına da eklendi. Tor Tarayıcı veya benzeri araçlar kullanılırken Twitter’ın Tor hizmeti aşağıdaki adresten ulaşılabilecek.



Normal Twitter web sitesine Tor aracılığıyla erişebilseniz de, yeni yayınlanan sürüm, halihazırda anonimleştirilmiş ve ağ için özel olarak tasarlanmış tarama deneyimine daha fazla koruma katmanı ekliyor.

This is possibly the most important and long-awaited tweet that I've ever composed. On behalf of @Twitter, I am delighted to announce their new @TorProject onion service, at:https://t.co/Un8u0AEXeE pic.twitter.com/AgEV4ZZt3k — Alec Muffett (@AlecMuffett) March 8, 2022

Onion hizmeti bazen gizli hizmet veya karanlık web hizmeti olarak adlandırılır ve genellikle uyuşturucu pazarları gibi açık suç sitelerine atıfta bulunur. DuckDuckGo arama motoru ve The New York Times, BBC ve ProPublica gibi haber kaynakları da dahil olmak üzere bir dizi web sitesi Tor‘un özel sürümlerini sunar.

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Ayrıca Facebook, 2016’da ayda bir milyon kullanıcının Tor aracılığıyla standart sitelere veya onion hizmetlerine eriştiğini söylüyor. Tor, web trafiğini şifreler ve kullanıcılarla ilgili tanımlayıcı bilgileri gizlemek için bir dizi sunucu üzerinden yönlendiriliyor. Bu, internet sansürüne tabi olan sitelere erişmenin popüler bir yoludur.

Bu, Rusya‘nın Şubat ayında Twitter, Facebook ve bağımsız haber servislerine yönelik baskılarına yol açan Ukrayna‘yı işgalinden bu yana bugün özellikle alakalı hale getiriyor. Bazı internet servis sağlayıcıları Tor‘u Aralık 2021’de sansürlemeye başladı, ancak Tor Projesi Vice‘a gerçek engelleme seviyesinin değiştiğini ve Rus kullanıcılarının hala Tor köprüsü üzerinden bağlanabileceğini söyledi.