Twitter Engellemeyi Önlemek İçin Tor Hizmet Başlattı!

Twitter, gizliliği korumak ve sansürden kaçınmak için ağı optimize etmek için The Onion Router (Tor) hizmetinde web sitesi sürümünü başlattı.



Bu ağ ile kullanıcılar, Twitter‘ın yasak olduğu alanlarda Twitter‘ı kullanmaya devam edebilecek. Tor ağı, Twitter‘ın desteklenen tarayıcı sayfalarına da eklendi. Tor Tarayıcı veya benzeri araçlar kullanılırken Twitter’ın Tor hizmeti aşağıdaki adresten ulaşılabilecek.



Normal Twitter web sitesine Tor aracılığıyla erişebilseniz de, yeni yayınlanan sürüm, halihazırda anonimleştirilmiş ve ağ için özel olarak tasarlanmış tarama deneyimine daha fazla koruma katmanı ekliyor.

This is possibly the most important and long-awaited tweet that I've ever composed.

On behalf of @Twitter, I am delighted to announce their new @TorProject onion service, at:https://t.co/Un8u0AEXeE pic.twitter.com/AgEV4ZZt3k

— Alec Muffett (@AlecMuffett) March 8, 2022