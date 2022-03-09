Redmi Buds 3 İnceleme | Şahane Mikrofon Kalitesi !

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Xiaomi, kulaklık tarafındaki modellerini arttırıyor. Silikonsuz yapısıyla, mikrofon kalitesiyle ve pil ömrü ile dikkat çeken Redmi Buds 3 TWS kulaklığını inceliyoruz.

Tasarım kısmında kulaklıkların kutusu çok kompakt yapıda olmasıyla beraber kolay kullanım formu sunuyor. 49,6 x 49,6 x 24,4 mm ölçülerinde kutusu olan kuklalıklar 40,7 x 16,9 x 18,7 mm ölçülerine sahip. 4,5 gram her bir kulaklığın ağırlığıyla da kulağınıza taktığınızda herhangi bir rahatsızlık oluşturmuyor.

Redmi Buds 3, 12mm sürücülere sahip. Bu sayede geniş bir ses iletimi ve tiz seslere sahip. İçerisinde Qualcomm ACC 3040 çipi sayesinde kesintisiz bir müzik deneyimi sunan kulaklılar ayrıca Qualcomm aptX Adaptive özelliği sayesinde daha hızlı bağlantı sunabiliyor. Bununla birlikte Bluetooth 5.2 bağlantısı olmasıyla farklı cihazlara da kolaylıkla bağlanabiliyor. Kulaklıklar özellikle Xiaomi bir telefon ile eşleştirildiğinde animasyon olarak telefon ekranında beliriyor ve kulaklık kutusunun kapağı açılınca hemen tanıyor.

10 metreye kadar da bağlantı kopması yapmayan Redmi Buds 3, Mi Buds M8 uygulamasından kontrol edilebiliyor. Her bi kulaklığın işlevleri ayrı ayrı atanabiliyor. IP54 Sertifikası sayesinde de terleme yoluyla oluşan su kulaklığın içine girmiyor ve suya ve toza karşı dayanıklılık gösteriyor.

Uzun pil ömrü ile dikkat çeken Redmi Buds 3, 310 mAh şarj kutusu ile geliyor. Tam kullanımda kulaklılar 5 saat kullanım süresi sunuyor. Bununla birlikte 10 dk şarj ile 1.30 saat kullanımda gerçekleştirebiliyorsunuz.

Peki siz Redmi Buds 3’ü nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca Redmi Buds 3 modelini MediaMarkt mağazalarında ya da buradaki linkten inceleyebilir, satın alabilirsiniz.