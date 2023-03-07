Uzun süredir Twitter kullananlar, platformun doğrudan mesajlarının (DM’ler) kullanışlı olmasına rağmen, özellikle de özel mesajlaşmaya daha fazla odaklanan uygulamalarla karşılaştırıldığında, her zaman arzulanan çok şey bıraktığını bilirler. Şimdi platform, sosyal ağın kendi CEO’su Elon Musk’ın yeni özellik vaadiyle bunu değiştirmek için çalışıyor.

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Güney Afrikalı milyarder, platformun sorunlu satın alma işleminin sona ermesinden bu yana Twitter’daki olası yeni özellikleri tanıtmak ve tartışmak için kişisel hesabını çok kullanıyor. Musk hafta sonu attığı bir tweet’te şirketin bu ay içinde belirli mesajlara yanıt verebilme, herhangi bir emoji ile tepki verebilme ve DM’ler için ünlü şifreleme özelliklerini getirmek için çalıştığını vurguladı.

Aiming to roll out ability to reply to individual DMs, use any reaction emoji & encryption later this month — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2023

Bunlar, yalnızca mesajlaşmaya yönelik olmayan Instagram da dahil olmak üzere neredeyse tüm diğer uygulamalarda bulunan üç ortak özellik. Ancak Twitter’daki DM’lerin mevcut durumuna göre önemli bir gelişme olacak ve Musk’ın geçmişteki açıklamalarına göre bu sadece bir ilk adım. Sosyal ağdaki DM’leri büyük ölçüde iyileştirmek istiyor ve hatta kendisini gizlilik konusunda yoğun bir şekilde tanıtan bir mesajlaşma uygulaması olan Signal’den bile daha güvenli bir platforma sahip olmayı hedefliyor.

Twitter bir süredir daha güvenli DM’ler üzerinde çalışıyor

DM’lerde şifreleme Twitter için yeni bir konu değil. TechCrunch’ın haberine göre, platform 2018’de bu konu üzerinde çalışıyordu, ancak projenin terk edildiği bildirildi.

Aslında geliştirme geçen yıl yeniden başladı. Uygulama araştırmacısı Jane Manhcun Wong, Twitter’ın DM’ler için şifreleme üzerinde çalıştığına dair işaretleri gösteren ekran görüntülerini hesabında gösterdi.

Twitter is bringing back end-to-end encrypted DMs Seeing signs of the feature being worked on in Twitter for Android: https://t.co/YtOPHH3ntD pic.twitter.com/5VODYt3ChK — Jane Manchun Wong (@wongmjane) November 16, 2022

Andrea Conway’den gelen bir başka tweet ise, kendisine test aşamasında görünmüş olabilecek özelliğin nasıl çalışacağını bile gösteriyor. Tıpkı WhatsApp’ta olduğu gibi, sohbette konuşmanın uçtan uca şifreleme ile korunduğuna dair bir uyarı beliriyor.