Uzun süredir Twitter kullananlar, platformun doğrudan mesajlarının (DM’ler) kullanışlı olmasına rağmen, özellikle de özel mesajlaşmaya daha fazla odaklanan uygulamalarla karşılaştırıldığında, her zaman arzulanan çok şey bıraktığını bilirler. Şimdi platform, sosyal ağın kendi CEO’su Elon Musk’ın yeni özellik vaadiyle bunu değiştirmek için çalışıyor.

Güney Afrikalı milyarder, platformun sorunlu satın alma işleminin sona ermesinden bu yana Twitter’daki olası yeni özellikleri tanıtmak ve tartışmak için kişisel hesabını çok kullanıyor. Musk hafta sonu attığı bir tweet’te şirketin bu ay içinde belirli mesajlara yanıt verebilme, herhangi bir emoji ile tepki verebilme ve DM’ler için ünlü şifreleme özelliklerini getirmek için çalıştığını vurguladı.

Aiming to roll out ability to reply to individual DMs, use any reaction emoji & encryption later this month

— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2023