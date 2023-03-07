WhatsApp, 2021 yılında uygulamaya konulan gizlilik politikalarındaki bazı değişiklikleri netleştirmeyerek Avrupa Komisyonu yasalarını ihlal etmişti. Ancak, pazartesi günü (6) Avrupa bloğu, uygulamanın Avrupa’da ikamet eden kullanıcıların haklarını sağlamak için politika değişikliklerini daha net bir şekilde açıklamayı kabul ettiğini duyurdu.

2021 yılında WhatsApp, tüm kullanıcıların uygulamayı kullanmaya devam etmek için kabul etmesini gerektiren bir güncelleme yayınladı, ancak Avrupa’daki tüketiciler ve siyasi kuruluşlar değişiklikler hakkında bilgi eksikliğinden hoşlanmadı.

Bu nedenle, Avrupa Tüketici Örgütü (BEUC) ve Avrupa Tüketici Otoriteleri Ağı, Avrupa Komisyonu’na şikâyette bulunarak kullanıcılara gönderilen kafa karıştırıcı hizmet şartları hakkında açıklama istedi.

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Değişiklikten sonra birçok kullanıcı Telegram ve Signal gibi diğer mesajlaşma uygulamalarına geçmeye karar verdi. Komisyon, Whatsapp’ın verilerin ticari amaçlarla kullanılmadığını ve Meta’nın diğer iştirakleri de dahil olmak üzere başka herhangi bir şirketle paylaşılmadığını doğruladığını söylüyor.

“AB tüketici koruma makamları ve Avrupa Komisyonu (TBM ağı) ile yapılan görüşmelerin ardından WhatsApp, hizmet şartlarında yapılan değişiklikler konusunda daha şeffaf olmayı taahhüt etmiştir. Buna ek olarak şirket, kullanıcıların güncellemeleri kabul etmediklerinde reddetmelerini kolaylaştıracak ve bu tür bir reddin kullanıcının WhatsApp’ın hizmetlerini artık kullanamamasına yol açtığını açıkça açıklayacaktır.”

WhatsApp’ın hizmet koşulları

Açıklamaya göre WhatsApp, gizlilik politikalarında yapılan her türlü değişikliği ve bunların uygulamayı kullanan kullanıcıların haklarını nasıl etkilediğini açıklığa kavuşturmalıdır. AB adalet komisyonu üyesi Didier Reynders, mesajlaşma uygulamasına erişmeye devam etmek isteyip istemediklerine karar vermek için politikaların ayrıntılarını anlamanın kullanıcıların hakkı olduğunu söylüyor.

WhatsApp, gelecekteki değişiklikler hakkında açıklama yapma; hizmet şartlarını reddetme ve kabul etme özelliğini belirgin bir şekilde dahil etme; politika güncellemeleriyle ilgili bildirimlerin ertelenmesine izin verme ve yinelenen bildirimler göndermeme taahhüdünde bulundu.