Twitter birçok işlemini daha Google Cloud platformuna taşıyor

Twitter Google Cloud ile yaptığı yeni stratejik işbirliğini açıkladı. Böylelikle sosyal medya platformunun bilgi işlem ve analiz süreci daha verimli olacak. Aynı zamanda nihai kullanıcılar için de performans artışı sağlanması planların arasında yer alıyor.

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Açıklanan işbirliğine göre Twitter aynı zamanda çevrimdışı analitik verilerini, bilgi işlemlerini ve makine iş yükünü de Google firmasının Bilgi Bulutu sistemine aktaracak.

Twitter aslında Google Cloud ile 2018 yılından beri birlikte çalışıyor. Ancak yeni gelen bu anlaşma kullanıcıların günlük ürettiği devasa boyutlu bilgileri işlemesinde şirkete yardımcı olacak.

Şirket CTO’su Parag Agrawal Twitter üzerinden bununla alakalı bir açıklama da yaptı. Google Cloud ile yaptıkları işbirliğinin başarılı olduğunu belirten Agrawal; bu durumun ekiplerinin üretkenliği artırdığının altını çizdi. Bunun yanında Google teknolojileriyle sahip oldukları bu ilişkinin kendi verilerinden yeni şeyler öğrenmelerinin yanında; onlara hız kattığını ve kullanıcılara daha alakalı içerik sunmalarını sağladığını da belirtiyor. Son olarak Agrawal, Google ile endüstride başlarda yer alacak daha fazla teknoloji üretmeye devam etmek için istekli olduklarını da not düşüyor.

Bununla alakalı ufak bir bilgilendirme yapacak olursak; Twitter üzerinden bir kullanıcı beğeni butonuna bastığında veya bir ileti paylaştığında bu veriler kaydediliyor. Böylelikle firma o kullanıcının ilgi alanı olan içeriği daha iyi anlamaya çalışıyor. Şu anda Twitter üzerindeki aktiviteyi düşünürsek, tutulması ve işlenmesi gereken oldukça fazla veri var.

Google Cloud ile de Twitter tam da burada kolaylık oluşturmaya çalışıyor. Öyle ki firma böylelikle yeni veri işlem araçlarına ve çözümlerine sahip oluyor. Sosyal medya platformunun büyüme hızını da göz önüne alırsak bu işbirliği onlara önemli bir çözüm sunabilir gibi duruyor.