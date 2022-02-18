Twitter Artık Favori Sohbetlerinizi Android ve iOS’ta Sabitlemenizi Sağlayacak!

Twitter, insanların en çok sohbet edilen sohbet pencerelerini en üstte tutmasına yardımcı olabilecek yeni bir özellik ekledi. Mikroblog hizmeti artık kullanıcıların DM‘leri sabitlemesine izin veriyor, böylece en sevdikleri kişilerle sohbetler her zaman tam önlerinde oluyor.

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Android ve iOS’ta Twitter DM’leri Nasıl Sabitlenir?

Twitter duyuruyu yakın tarihli bir tweet ile yaptı ve sohbetleri sabitleme yeteneğinin artık herkes için yayında olduğunu açıkladı. Bilmeyenler için bu özellik daha önce platformda ücretli bir abonelik olan ve kullanıcıların bazı ayrıcalıklı özelliklere erişmesini sağlayan iOS‘ta Twitter Blue‘nun bir parçasıydı.

Keep your fave DM convos easily accessible by pinning them! You can now pin up to six conversations that will stay at the top of your DM inbox. Available on Android, iOS, and web. pic.twitter.com/kIjlzf9XLJ — Twitter Support (@TwitterSupport) February 17, 2022

Bu yetenek, kullanıcıların DM bölümlerini dağıtmalarına ve önemli sohbetleri odak noktası haline getirmelerine yardımcı olabilir, böylece onları bulmak bir güçlük olmaz.

Kullanıcılar Twitter‘da en fazla 6 sohbeti sabitleyebilir ve bunu yaptıklarında ayrı bir “Sabitlenmiş Konuşmalar” bölümü oluşturulacaktır. Bu, kullanıcıların WhatsApp‘ta sohbetleri nasıl sabitleyebileceğine benzer. Bunu nasıl yapacağınız aşağıda açıkladık:

iOS’ta Twitter Sohbetleri Nasıl Sabitlenir?

Twitter uygulamasına gidin ve DM bölümüne girin. Şimdi, sabitlemek istediğiniz sohbeti sağa kaydırın.

Kişinin adının sol tarafında bir iğne simgesi göreceksiniz. Üzerine dokunun ve gitmeye hazırsınız.

Android’de Twitter Sohbetleri Nasıl Sabitlenir?

Android ‘de Twitter uygulamanızın DM bölümüne girdikten sonra, sabitlemek istediğiniz sohbete uzun basın.

‘de uygulamanızın bölümüne girdikten sonra, sabitlemek istediğiniz sohbete uzun basın. Favori sohbet pencerelerinizi en üste getirmek için dokunabileceğiniz “Görüşmeyi Sabitle” seçeneğini bulacaksınız.

Web’de Twitter Sohbetleri Nasıl Sabitlenir?

Twitter, özelliğin web’de de mevcut olduğunu iddia etse de, yazı yazılırken gerçekten web için kullanıma sunulmaya başlamadı. İlgili bir haberde Twitter, kullanıcıların bot tarafından çalıştırılan ve insan tarafından çalıştırılan Twitter hesapları arasında ayrım yapmasına yardımcı olmak için kısa süre önce “iyi botlar” için yeni bir etiket tanıttı.

Twitter‘daki bu yeni eklentiyi beğendiniz mi? Bunun faydalı olacağını düşünüyor musunuz? Aşağıdaki yorumlarda düşüncelerinizi bize bildirin!