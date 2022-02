Twitter Artık Favori Sohbetlerinizi Android ve iOS’ta Sabitlemenizi Sağlayacak!

Twitter, insanların en çok sohbet edilen sohbet pencerelerini en üstte tutmasına yardımcı olabilecek yeni bir özellik ekledi. Mikroblog hizmeti artık kullanıcıların DM‘leri sabitlemesine izin veriyor, böylece en sevdikleri kişilerle sohbetler her zaman tam önlerinde oluyor.

İlginizi Çekebilir; iPhone 14 Pro, Şimdiye Kadarki En Büyük RAM Yükseltmesi ile Gelecek!

Twitter duyuruyu yakın tarihli bir tweet ile yaptı ve sohbetleri sabitleme yeteneğinin artık herkes için yayında olduğunu açıkladı. Bilmeyenler için bu özellik daha önce platformda ücretli bir abonelik olan ve kullanıcıların bazı ayrıcalıklı özelliklere erişmesini sağlayan iOS‘ta Twitter Blue‘nun bir parçasıydı.

Keep your fave DM convos easily accessible by pinning them! You can now pin up to six conversations that will stay at the top of your DM inbox.

Available on Android, iOS, and web. pic.twitter.com/kIjlzf9XLJ

— Twitter Support (@TwitterSupport) February 17, 2022