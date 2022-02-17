Twitter, Yeni Bir Etiketle Kullanıcıların “İyi Botları” Tanımlamasını Kolaylaştırıyor

Twitter, botların kendilerini mikroblog platformunda “iyi botlar” olarak tanımlamaları için yeni bir etiket tanıttı ve böylece kullanıcıların insan tarafından çalıştırılan ve otomatik Twitter kullanıcıları arasında ayrım yapmasına olanak sağladı. Bu özellik, geçen yılın sonlarında belirli kullanıcılar için test aşamasında olduktan sonra genel kullanıma sunulmuştur.

Twitter’ın ‘İyi Botları’ Artık Bir Etiket Alacak

Bundan böyle, Twitter‘daki botların (veya otomatik hesapların) geliştiricisi, “otomatikleştiren” ve hesap adının yanına robot simgesi şeklinde yeni bir etiket ekleme seçeneğine sahip olacak. Biyo bölüm ayrıca hesabın amacı hakkında daha fazla bilgi verecek ve otomatik durumları da kullanıcılar tarafından görülebilecek.

Get your bots in here! Remember when we chatted about all things, #GoodBots? Well now we are celebrating the bots who make a positive contribution to Twitter, all over the world. pic.twitter.com/e1OqJjRZiG — Twitter Safety (@TwitterSafety) February 16, 2022

Yeni etiket aynı zamanda insanların bir hesap hakkında ek bilgi edinmelerine ve hesabı takip edip etmemeye karar vermelerine yardımcı olacak. Bu, botların kullanıcıların güvenini kazanmasının ve sosyal medya platformunda daha fazla şeffaflığa sahip olmasının başka bir yoludur.

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Bilmeyenler için, iyi botlar, yalnızca alakasız bilgiler veya dolandırıcılık bağlantıları ve Bitcoin adresleri içeren spam tweetler gönderen kötü botların aksine, kullanıcılara faydalı, alakalı ve hatta eğlenceli bilgiler sağlayanlardır.

Yeni özellik artık otomatikleştirilmiş Twitter hesapları için kullanılabilir. Ancak geliştiricilerin bunu botlara eklemesi gerekeceğinden, birçoğunda henüz “Otomatik” etiketini göremeyebilirsiniz.

İlgili bir haberde Twitter, dünya çapında seçkin kullanıcılarla test etmeye başladığı yeni bir Güvenlik modunu da tanıttı. Bu özellik, kullanıcıların bir tweet’e gönderilen spam ve aşağılayıcı yanıtları otomatik olarak engelleyerek istenmeyen iletişimleri kısıtlamasına olanak tanır. Twitter’daki yeni bot etiketi hakkındaki düşünceleriniz neler? Yararlı bir girişim olduğunu düşünüyor musunuz? Aşağıdaki yorumlarda düşüncelerinizi bize bildirin!