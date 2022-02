Twitter, Yeni Bir Etiketle Kullanıcıların “İyi Botları” Tanımlamasını Kolaylaştırıyor

Twitter, botların kendilerini mikroblog platformunda “iyi botlar” olarak tanımlamaları için yeni bir etiket tanıttı ve böylece kullanıcıların insan tarafından çalıştırılan ve otomatik Twitter kullanıcıları arasında ayrım yapmasına olanak sağladı. Bu özellik, geçen yılın sonlarında belirli kullanıcılar için test aşamasında olduktan sonra genel kullanıma sunulmuştur.

Bundan böyle, Twitter‘daki botların (veya otomatik hesapların) geliştiricisi, “otomatikleştiren” ve hesap adının yanına robot simgesi şeklinde yeni bir etiket ekleme seçeneğine sahip olacak. Biyo bölüm ayrıca hesabın amacı hakkında daha fazla bilgi verecek ve otomatik durumları da kullanıcılar tarafından görülebilecek.

Get your bots in here! Remember when we chatted about all things, #GoodBots? Well now we are celebrating the bots who make a positive contribution to Twitter, all over the world. pic.twitter.com/e1OqJjRZiG

— Twitter Safety (@TwitterSafety) February 16, 2022