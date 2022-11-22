İş adamı Elon Musk’ın sosyal medya platformu Twitter’ı ele geçirmesinden bu yana, birçok kullanıcı Mastodon gibi diğer benzer sosyal medya platformlarına geçmeye başladı. Hive adlı bir başka Twitter alternatifi de kayıtlarda hızlı bir artış görüyor ve aslında bugün bir milyon kullanıcıya ulaştı.

1,000,000 Besties and the number keeps climbing! 🫶🌈🔥Thank you to everyone who has followed us, joined, shared their Hive posts and profiles, invested in our WeFunder, and overall just given us such an incredible amount of support! 🥹🐝💛 pic.twitter.com/3IOliTf647 — Hive (@TheHIVE_Social) November 21, 2022

TechCrunch tarafından yayınlanan bir rapora göre Hive, Musk Twitter’ı satın almadan önce popüler olmaya başlamıştı. Hafta sonu yüzlerce Twitter çalışanı Elon Musk’ın ültimatomunu reddederken, uygulama kayıtlarda bir başka artış daha gördü. Uygulama istihbarat firması Sensor Tower’a göre, Hive şu anda ABD App Store ve Google Play’deki en iyi uygulamalardan biri.

2019 yılında “Raluca” tarafından kurulan Hive, Instagram ve Twitter gibi çeşitli sosyal ağların konseptlerini bir araya getiren bir sosyal medya uygulaması. Uygulamada bir Ana Sayfa akışı ve Arabalar, Müzik, Moda, Seyahat, Teknoloji, Memler, Evcil Hayvanlar, El Sanatları ve Kitaplar gibi konu tabanlı topluluklar bulunuyor. İçeriği beğenebilir, yorum yapabilir, yeniden paylaşabilir ve hashtag’lere tıklayabilirsiniz.

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Hive, Twitter ile aynı takipçi tabanlı sistemi kullanır. Zamirlerinizi seçebilir, astrolojik burcunuzu görüntüleyebilir ve hatta MySpace gibi en sevdiğiniz şarkıları profilinize ekleyebilirsiniz (uygulamaya göre bu özellik hala çalışma aşamasındadır).

Çoğu sosyal ağın aksine Hive, içeriği görüntülemek için kişiselleştirme algoritmaları yerine kronolojik bir akış kullanıyor. Ayrıca reklam kullanarak para kazanmıyor. Bunun yerine Hive, favori şarkıları için ek yuvaların kilidini açmanıza izin veriyor. Uygulamanın App Store’daki listesine göre, ikinci bir yuva size 0,99 dolara mal olurken, üçüncü ve dördüncü yuvalar size 1,99 dolara mal olacak.

Şu an itibariyle Hive’ın bir masaüstü istemcisi bulunmuyor ve yalnızca iOS ve Android cihazlardan erişilebiliyor.

Hive’a katılmak istiyorsanız, uygulamalarını App Store ve Play Store‘dan indirebilirsiniz.

Kaynak: TechCrunch