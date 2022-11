İş adamı Elon Musk’ın sosyal medya platformu Twitter’ı ele geçirmesinden bu yana, birçok kullanıcı Mastodon gibi diğer benzer sosyal medya platformlarına geçmeye başladı. Hive adlı bir başka Twitter alternatifi de kayıtlarda hızlı bir artış görüyor ve aslında bugün bir milyon kullanıcıya ulaştı.

1,000,000 Besties and the number keeps climbing! 🫶🌈🔥Thank you to everyone who has followed us, joined, shared their Hive posts and profiles, invested in our WeFunder, and overall just given us such an incredible amount of support! 🥹🐝💛 pic.twitter.com/3IOliTf647

— Hive (@TheHIVE_Social) November 21, 2022