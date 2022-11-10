Mastodon, Twitter’ın yerini alan sosyal ağ olabilir. eMarketer’dan alınan veriler, sosyal ağ uygulamasının indirilme oranının 27 Ekim ve 7 Kasım 2022 tarihleri arasında %6.000’den fazla arttığını gösteriyor.

Büyüme dönemi, milyarder Elon Musk’ın Twitter’ın başına geçmesiyle aynı zamana denk geliyor. Girişimcinin figürünün ve son tartışmaların, kullanıcıların diğer sosyal ağlara göç etmesine neden olduğu söyleniyor.

Mastodon son haftalarda oldukça popülerlik kazandı. Platform, 489.000’den fazla yeni hesapla 6 Kasım’da bir milyon aylık aktif kullanıcı sayısına ulaştı.

Kısa bir süre önce, yaratıcı ve CEO Eugen Rochko, kullanıcıların yüksek talebiyle başa çıkmak için günde 14 saate kadar çalıştığını açıkladı. Bu nedenle site, sağlayıcının günlük limitini aştığı için onay e-postaları gönderme konusunda sorunlarla karşılaştı.

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Dahası, Mastodon terimine yönelik Google aramaları Ekim ve Kasım ayları arasında %283 oranında arttı. Veriler, hoşnutsuz Twitter kullanıcılarının yeni bir alan aradığı teorisini güçlendiriyor.

Bu arada, Elon Musk’ın ağı hala ABD’de en çok indirilen yedinci uygulama ve 368 milyondan fazla küresel aylık aktif kullanıcıya sahip. eMarketer’ın tahminlerine göre platformun kullanıcı tabanının 2022 yılına kadar %0,5 azalarak 57,5 milyona düşmesi bekleniyor.

Mastodon nedir?

Mastodon, Twitter’a benzer bir mikroblog çizgisinde “merkezi olmayan bir sosyal ağ”. Bununla birlikte, kullanıcılar bireysel kurallar ve düzenlemelerle kendi ağlarını (sunucularını) oluşturmakta özgürdür.

Sağlıklı bir sohbet ortamının korunmasına büyük önem veren platform, kronolojik sırayla yayın yapmaya da öncelik veriyor. Bir diğer cazibe ise masaüstü sürümünün ve uygulamaların reklam barındırmamasıdır.

Kaynak: Business of Apps