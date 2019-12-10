Twitter, 2019’da neler yaşadı? En çok neler konuşuldu?

Twitter, diğer sosyal medya devlerinde olduğu gibi bu sene platformda neler olup bittiğini, en çok hangi konunun konuşulduğunu açıkladı. Türkiye ve dünyadan birçok başlığın derlendiği açıklamaya hep birlikte bakalım.

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Bir seneyi daha geride bırakırken arkamıza baktığımızda önemli gelişmelerin yaşandığını görüyoruz. Facebook, bireysel zaman çizelgesini kullanıcılarına sunmaktaydı.

Twitter artık bünyesinde haber odaklı bir platform olduğunu iddia ettiği için geniş kapsamlı bir liste yayınlamayı tercih ediyor.

Türkiye gündeminde en çok konuşulan isim tartışmasız Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Hemen arkasından da bu seneki seçimlerde İstanbul Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu yer alıyor.

Dünya gündemine baktığımız zaman en çok retweet alanlarda, ilk sırada belki de artık herkesin aşina olduğunu söyleyebileceğimiz “Dünya Rekortmeni Yumurta” hesabı bulunuyor. Hesabın açılma sebebinin yumurtayı fenomen yapmak olduğunu düşündüğümüz zaman hiç de imkansız gelmiyor açıkçası.

Andy Warhol’un dediği gibi “Herkes bir gün 15 dakikalığını ünlü olacak”. Fakat bu sözün insanlar için geçerli olduğunu düşünüyorduk. Maalesef ki objeler için de geçerliymiş.

Toplamda beş retweetin derlendiği tweetlerin geriye kalan kısmını aşağıda yer alan listeden görebilirsiniz:

Sosyal medya platformu ayrıca en çok konuşulan kategorileri de bizlere sıralamış. Dünya gündemi genellikle uluslararası dil olarak kullandığımız İngilizce ağırlıklı belirlendiğini görüyoruz.

En çok konuşulan siyasetçi geçen sene olduğu gibi Donald J. Trump iken, en iyi sinema filmi bu sene Marvel sinematik evrenin de sonun başlangıcını oluşturan ve hasılat rekorları kıran The Avengers: EndGame seçilmiş.

En iyi aktörlerde yine EndGame ve SpiderMan’in yeni üçlemesinin başrolü Tom Holland’ı görüyoruz.

Müzik kategorisinde retweet rekorunu da elinde bulunduran Kore asıllı BTS’in resmi hesabı yer edinirken, en iyi futbol takımı Barcelona ve en iyi futbolcu Barcelona’nın eski oyuncularından biri olan Neymar J.’a layık görülmüş.

Listede en dikkat çeken unsur, bu yıl kategorilerin içine emojilerin de katılması. Kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen emojileri de listede görebiliyorsunuz.

Listenin geri kalanını görüntülemek isterseniz aşağıda tüm şablonlarıyla birlikte, kategorileri sıraladım. Yer alan listeden tüm detaylara göz atabilirsiniz:

2019’da dünyada en çok izlenen TV programları

2019’da dünyada en çok konuşulan filmler

2019’da dünyada en çok konuşulan aktörler

2019’da dünyada en çok konuşulan spor takımları

2019’da dünyada en çok konuşulan erkek sporcular

2019’da dünyada en çok konuşulan haber nitelikli etiketler

2019’da dünyada en çok konuşulan politikacılar

2019’da dünyada en çok kullanılan emojiler