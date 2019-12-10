Genel
Twitter, 2019’da neler yaşadı? En çok neler konuşuldu?
Twitter, diğer sosyal medya devlerinde olduğu gibi bu sene platformda neler olup bittiğini, en çok hangi konunun konuşulduğunu açıkladı. Türkiye ve dünyadan birçok başlığın derlendiği açıklamaya hep birlikte bakalım.
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Bir seneyi daha geride bırakırken arkamıza baktığımızda önemli gelişmelerin yaşandığını görüyoruz. Facebook, bireysel zaman çizelgesini kullanıcılarına sunmaktaydı.
Twitter artık bünyesinde haber odaklı bir platform olduğunu iddia ettiği için geniş kapsamlı bir liste yayınlamayı tercih ediyor.
Türkiye gündeminde en çok konuşulan isim tartışmasız Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Hemen arkasından da bu seneki seçimlerde İstanbul Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu yer alıyor.
Let’s set a world record together and get the most retweeted tweet on Twitter. Beating the current world record held by Yusaku Maezawa @yousuck2020 (5.3 million!)
We got this 🙌 pic.twitter.com/VkMPwJo9GI
— World Record Egg (@egg_rt_record) January 14, 2019
Dünya gündemine baktığımız zaman en çok retweet alanlarda, ilk sırada belki de artık herkesin aşina olduğunu söyleyebileceğimiz “Dünya Rekortmeni Yumurta” hesabı bulunuyor. Hesabın açılma sebebinin yumurtayı fenomen yapmak olduğunu düşündüğümüz zaman hiç de imkansız gelmiyor açıkçası.
Andy Warhol’un dediği gibi “Herkes bir gün 15 dakikalığını ünlü olacak”. Fakat bu sözün insanlar için geçerli olduğunu düşünüyorduk. Maalesef ki objeler için de geçerliymiş.
Toplamda beş retweetin derlendiği tweetlerin geriye kalan kısmını aşağıda yer alan listeden görebilirsiniz:
Duh😛 pic.twitter.com/3lGmo7GpF6
— 방탄소년단 (@BTS_twt) June 9, 2019
⚠️WATCH AT YOUR OWN RISK⚠️ pic.twitter.com/uNPzKfQKJH
— Ashton🐻 (@aman9919) April 1, 2019
Can everybody just Please look at this cat pic.twitter.com/GEPe1XzurJ
— danee, goddess of dinosaurs 🦖 (@itsdaneesaur) July 3, 2019
My niece has her bird trained to attack anyone she screams at 😂😂😂 pic.twitter.com/ea0JoWMNrT
— NCAA Youngboy (@Apex_sH) April 30, 2019
Sosyal medya platformu ayrıca en çok konuşulan kategorileri de bizlere sıralamış. Dünya gündemi genellikle uluslararası dil olarak kullandığımız İngilizce ağırlıklı belirlendiğini görüyoruz.
En çok konuşulan siyasetçi geçen sene olduğu gibi Donald J. Trump iken, en iyi sinema filmi bu sene Marvel sinematik evrenin de sonun başlangıcını oluşturan ve hasılat rekorları kıran The Avengers: EndGame seçilmiş.
En iyi aktörlerde yine EndGame ve SpiderMan’in yeni üçlemesinin başrolü Tom Holland’ı görüyoruz.
Müzik kategorisinde retweet rekorunu da elinde bulunduran Kore asıllı BTS’in resmi hesabı yer edinirken, en iyi futbol takımı Barcelona ve en iyi futbolcu Barcelona’nın eski oyuncularından biri olan Neymar J.’a layık görülmüş.
Listede en dikkat çeken unsur, bu yıl kategorilerin içine emojilerin de katılması. Kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen emojileri de listede görebiliyorsunuz.
Listenin geri kalanını görüntülemek isterseniz aşağıda tüm şablonlarıyla birlikte, kategorileri sıraladım. Yer alan listeden tüm detaylara göz atabilirsiniz:
2019’da dünyada en çok izlenen TV programları
2019’da dünyada en çok konuşulan filmler
2019’da dünyada en çok konuşulan aktörler
2019’da dünyada en çok konuşulan spor takımları
2019’da dünyada en çok konuşulan erkek sporcular
2019’da dünyada en çok konuşulan haber nitelikli etiketler
2019’da dünyada en çok konuşulan politikacılar
2019’da dünyada en çok kullanılan emojiler
Diğer
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Akıllı TV
Philips OLED TV, görüntü testlerinden başarıyla geçti!
Philips OLED TV, daha önce İngiltere ve Almanya şimdi ise Amsterdam’da düzenlenen görüntü PQ (Picture Quality) testlerinden büyük başarı gösterdi.
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Firma panel kısmında oldukça başarılı çözümler üretebiliyor. Yarışma; görüntü işleme teknolojisine sahip 163 ekran Philips OLED 804, Sony AF9, Panasonic GZ2000 ve LG C9 televizyonlarıyla gerçekleşti. Yapılan analizlerle testin birinci bölümünde cihaz 804 yüzde 38’le birinci olurken, Sony yüzde 30’la ikinci oldu.
Testin ikinci bölümündeyse; canlı ve dinamik modlar arasında geçiş yapılarak TV’lerin görüntü işleme teknolojisinin direkt olarak karşılaştırılması sağlandı. Canlı modda da yüzde 69 gibi bir skorla Philips OLED 804 birinci olurken; yüzde 15’le Panasonic GZ2000 ikinci sırada yer aldı.
Test sonuçlarını yorumlayan Philips TV Ürün Stratejisi ve Planlama Direktörü Danny Tack, konuyla ilgili düşüncelerini “Philips’in sahip olduğu P5 görüntü işleme motorunun gücünü PQ testiyle kanıtlamak için yola çıktık.
Philips OLED her test ve modda tutarlı skorlarla kazandı. TV’nin sahip olduğu 3.nesil P5 motoruyla piyasadaki en iyi görüntü işlemesine sahip olduğumuzu PQ testiyle kanıtladık. Sonuç hepimizi çok mutlu etti” cümleleriyle ifade etti.
Genel
Ericsson rüşvet suçundan ceza ödeyecek!
İsveç telekom devi Ericsson rüşvet verdiği için ABD’de 1 milyar dolar ceza ödeyecek. Ericsson beş ülkede rüşvet vererek rakiplerine karşı avantaj kazanmaya çalıştığını itiraf etti.
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Dünyanın en büyük mobil alt yapı üreticisi olan Ericsson’ın farklı ülkelerde rakiplerini saf dışı bırakmak için telekom şirketlerinin yöneticilerine ve bürokratlara rüşvet dağıttığı ortaya çıkmıştı. ABD, başka ülkelerde rüşvet dağıtılmış olsa bile ABD’li şirketlerin zarar gördüğünü öne sürerek olaya müdahil olmuştu.
Şirket, 2000 ve 2016 yılları arasında müşteri kazanmak için yetkililere rüşvet verme, kayıtları değiştirme gibi ithamlarla suçlanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu, ayrıca şirketi 2011 ve 2017 yılları arasında rüşvet vermekle de suçladı.
Ericsson, aralarında Çin, Suudi Arabistan ve Vietnam gibi ülkelerde geniş çaplı yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle ABD Adalet Bakanlığı ve ABD Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 1,1 milyar dolar cezaya çarptırıldı. Bu davanın aynı zamanda, ABD şirketleriyle rekabet halinde olan diğer şirketler için de örnek olacağı düşünülüyor.
Şirketin yöneticisi Borje Ekholm, medyaya yaptığı açıklamada, yaşanan bu yolsuzlukların için “Bu, geçmişte oldukça utanç verici ve kabul edilemez davranışların bir yansıması ve elbette bir şirket olarak utandığımız bir şey” dedi. “Ancak çözüm, çok uzun ve geniş kapsamlı bir sürece son vermemizi de sağlıyor. Böylece şimdi ileriye doğru ilerleyebilir ve gelecek için daha güçlü bir şirket kurabiliriz.” olduğunu söyledi.
Borje Ekholm ayrıca, bu yolsuzluklara karışmış olan eski ve yeni yöneticileri de işaret etti. Şirket, etik ve gözlemleme hallerini geliştirmek için adımlar atacağını ifade etti.