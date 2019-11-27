Sosyal Medya
Twitter aktif olmayan hesapları silme kararı aldı
Twitter, aktif olmyan kullanıcıların hesapları silmek için harekete geçiyor. Altı aydır giriş yapmayan kullanıcılar bilgilendirme mesajını dikkate almaz ise hesapları silineceği açıklandı.
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The Verge tarafından Silikon Vadisi muhabiri Dave Lee’ye dayandırılan haberde , Twitter aktif olmayan kullanıcıların hesaplarını silmek için hazırlandığı söylendi. Bu haber, kısa bir süre sonra Twitter sözcüsü tarafından da doğrulandı. Sözcünün yaptığı resmi açıklamada ” Altı aydan uzun bir süredir Twitter’a giriş yapmamış birçok hesaba, uzun süre işlem yapılmadığı için hesaplarının kalıcı olarak kaldırılabileceğini bildirmek için ulaşmaya başladık.” ifadelerine yer verildi.” Karar verilen bu uygulamanın sebebinin ise “daha doğru ve güvenilir bilgiler sunmak için” olduğu belirtildi. 11 Aralık tarihinde uygulmanın başlanacağı belirtilirken,aktif olmayan kullanıcıların mail adresine bir bilgilendirme yazısı gönderildi. Kullanıcılara gönderilen bilgilendirme metininde ;
“Twitter’ı kullanmaya devam etmek için geçerli Şartlar, Gizlilik Politikası ve Çerez Kullanımı’nı kabul etmeniz gerekir. Bu, yalnızca bizimle paylaştığınız bilgiler hakkında en iyi kararları almanıza izin vermekle kalmaz, Twitter hesabınızı kullanmaya devam etmenizi sağlar. Ancak, öncelikle 11 Aralık 2019’dan önce giriş yapmanız ve talimatları izlemeniz gerekir, aksi takdirde hesabınız Twitter’dan kaldırılır.”
ifadesi ile 11 Aralık’tan önce sosyal medya hesabınıza giriş yapması önerildi. Altı aydır hesabına giriş yapmayan kullanıcıların hesapları 11 Aralık tarihinden önce de aktif olmaz ise kullanıcı adları farklı kullanıcılar tarafından kullanılabilecek. Bu uygulama ile birlikte birçok hesabın silinmesi öngörülüyor. Bilgisayar yazılımları tarafından oluşturulan bot hesaplara gelinildiğinde ise bu hesapların aktif olduğu sürece Twitter tarafından silinilmeyeceği düşünülüyor.
Haber
Snapchat, yeni zaman çizelgesi filtresi ekledi!
ABD merkezli sosyal medya şirketi Snapchat, kullanıcılarına daha iyi zaman geçirmesi için uygulamaya yeni filtre ekledi. Bu filtre ile birlikte, bir zaman çizelgesinde çocukluk ve yaşlılık halinizi görebileceksiniz.
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Snapchat, kullanıcılarının uygulama içinde daha fazla zaman geçirmesini sağlamak için yeni filtrelerini uygulamasına ekliyor. Bu yeni filtrelerden biri de zaman çizelgesi filtresi olarak karşımıza çıkıyor. Bu yeni filtre ile birlikte, çocukluk halinizi ve yaşlılık halinizi görebiliyorsunuz. Yapay zeka desteği sayesinde, uygulanan filtre sizi bir zaman çizelgesi içinde geçmişten, geleceğe götürüyor diyebiliriz.
Eğer sizde, bu özelliği Snapchat uygulamanızda kullanmak istiyorsanız, uygulamanın filtreler kısmından seçip zamanda yolculuk yapabilirsiniz. Peki siz bu özelliği nasıl buldunuz?
Sosyal Medya
TikTok, Spotify benzeri müzik uygulaması geliştiriyor!
TikTok arka planındaki şirket, Apple Music ve Spotify gibi abonelik sistemine bağlı müzik platformlarına rakip bir uygulama çıkartmayı planlıyor. Yakın zamanda, projelerini ortaya çıkartacaklarını belirtiyorlar.
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Dünyanın en büyük iki müzik yayınlama servisi birçok platform ve birçok farklı şirketle rekabet halinde olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da abonelik bazlı yayın sistemine Google Play Music ve Youtube Music de katıldığını görmüştük.
Fakat bu servislerin arasında, en yüksek rağbeti ve yükselişi kullanıcı sayısından da anlayabileceğiniz gibi Spotify ve Apple Music üstlenmişti. Çin’deki rakamlar aslında Amerika, Fransa ve Norveç’i katladığını fark ediliyor.
Çinli küçük teknoloji firması ByteDance adında Spotify alternatifi kendi müzik uygulamasını yayınlamayı planlıyor. Gelecek ay, yazılımla ilgili ilk detayların gelmesini bekliyoruz. Özellikle Hindistan pazarında faaliyet göstermesi planlanan uygulamanın Endonezya ve Brezilya’nın ardından Amerikan pazarına açılması bekleniyor. Global pazara çabucak atılması beklenen firmanın çabucak bu faaliyetleri gerçekleştirmesi ve Aralık ayına kadar faaliyetlerini tamamlaması bekleniyor.
Dünya çapında popüler sosyal medya platformu olan TikTok’un bu atılımla birlikte kendi başarısına güvenerek yeni bir mecraya girdiği aşikar. TikTok’da kendi kütüphanesinde çok fazla müzik arşivine sahip ve bununla birlikte kullanıcılar uygulama üzerinden bunları kullanabiliyorsunuz.
Daha önemli bir detay ise, ByteDance’ın aylık abonelik fiyatı 9.99 dolardan daha düşük olması bekleniyor. Böylece şirket birçok firmayı elemeyi hedefliyor. TikTok’un dünya çapındaki geniş kullanıcı kitlesini düşündüğümüz zaman piyasayı sallayacağına şimdiden emin olabiliriz.
Sosyal Medya
Ghosty ile gizli Instagram hesapları tarih oluyor!
Ghosty uygulaması ile Instagram stalkerlarını mutlu edecek gizli Instagram hesaplarına erişim sağlanabiliyor. Instagram’ın API’indeki nimetlerinden faydalanan yazılımla ayrıca fotoğrafları direkt uygulama üzerinden indirebiliyorsunuz.
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Uzun süredir, kullanıcıların uğrak noktası olan “Gizli hesabı nasıl görebilirim?” sorusu artık tarih oluyor. Instagram API’inde yer alan açıklardan yararlanan yazılım, stalkerların rüyasını süslemek için yaratılmış.
Facebook, bildiğiniz üzere son yaşanan Cambridge Analitica olayından sonra en çok itibarını kaybeden şirketlerden biri olmuştu. Güvenlik ve gizlilik konusunda Facebook’un hiçbir uygulamasına güven olmayacağını biliyoruz. Şimdi ise, senelerdir aradığımız ama bulamadığımız gizli hesaba nasıl girerim sorunsalı Ghosty ile tarihe karışıyor.
Uyarı: Ghosty verilerinizi çalabilir!
Ghosty’e kendi hesabınızla giriş yaptığınız anda tüm kullanıcı verileriniz uygulamanın eline geçiyor. Instagram üzerinden izin verdiğiniz için herhangi bir hak talep edemiyorsunuz. O yüzden reklam tabelalarında kendinizi görürseniz şaşırmayın.
Instagram’ın son günlerdeki düzenlemelerinden sonra, her gizli hesaba erişim sağlanmasa da yaptığımız testlerden yola çıkarak çoğu hesaba erişim sağlandığına tanık oldum.
Play Store’da hali hazırda mevcut olan uygulama daha çok önceden takip ettiğiniz ama sonradan bıraktığınız gizli hesapları gözlemleyebiliyorsunuz. Testlerimizden anlıyoruz ki bir hesabı gözlemlediğiniz vakit reklam vasıtasıyla kullanıcı profilini görebiliyorsunuz. Fakat ikinci bir hesabı görüntülemek için hesap sizden Premium hesaba geçiş yapmanızı öneriyor.
Daha önce birileri uygulamayı kullanmaya başladıysa, uygulamayla verilerinizi paylaştığınız için hiç utanmadan bu verileri depoluyor. Sizin hesabınız gizliyse ve birisi sizin hesabınıza erişmek istiyorsa kullanıcıya reklam izletme veya ek paketler yoluyla gösterebiliyor.
Instagram, uygulamayla ilgili açıklama gecikmedi!
Beklenen açıklama Instagram tarafından geldi. Instagram Ghost’in kullanıcı servis antlaşmalarını kötüye kullanımını onaylamadıklarını belirtti. Facebook yetkililerinden gelen beyan şu şekilde:
Evet, bu uygulama sözleşmemizi ihlal ediyor. Bizim API’miz üzerinde herhangi bir fonksiyonelliği mevcut değil. Yazılımın yapımcılarına bu uygulamayı Instagram üzerinde herhangi bir işlemde kullanmamaları için ihtar mektubu gönderiyoruz. Faaliyetlerine de asla izin vermeyeceğiz. Bu geliştiriciler ile ilgili de daha fazla yaptırım yapılması için uğraşılarımızı sürdüreceğiz.
Ghosty, yeni çıkmış bir uygulama değil. Mayıs ayından beri Google Play Store’dan indirilebiliyor. Eğer siz de her riske girerim, kaybedecek herhangi bir şeyim yok diyorsanız buradan uygulamayı indirebilirsiniz.