Twitter aktif olmayan hesapları silme kararı aldı

Twitter, aktif olmyan kullanıcıların hesapları silmek için harekete geçiyor. Altı aydır giriş yapmayan kullanıcılar bilgilendirme mesajını dikkate almaz ise hesapları silineceği açıklandı.

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The Verge tarafından Silikon Vadisi muhabiri Dave Lee’ye dayandırılan haberde , Twitter aktif olmayan kullanıcıların hesaplarını silmek için hazırlandığı söylendi. Bu haber, kısa bir süre sonra Twitter sözcüsü tarafından da doğrulandı. Sözcünün yaptığı resmi açıklamada ” Altı aydan uzun bir süredir Twitter’a giriş yapmamış birçok hesaba, uzun süre işlem yapılmadığı için hesaplarının kalıcı olarak kaldırılabileceğini bildirmek için ulaşmaya başladık.” ifadelerine yer verildi.” Karar verilen bu uygulamanın sebebinin ise “daha doğru ve güvenilir bilgiler sunmak için” olduğu belirtildi. 11 Aralık tarihinde uygulmanın başlanacağı belirtilirken,aktif olmayan kullanıcıların mail adresine bir bilgilendirme yazısı gönderildi. Kullanıcılara gönderilen bilgilendirme metininde ;

“Twitter’ı kullanmaya devam etmek için geçerli Şartlar, Gizlilik Politikası ve Çerez Kullanımı’nı kabul etmeniz gerekir. Bu, yalnızca bizimle paylaştığınız bilgiler hakkında en iyi kararları almanıza izin vermekle kalmaz, Twitter hesabınızı kullanmaya devam etmenizi sağlar. Ancak, öncelikle 11 Aralık 2019’dan önce giriş yapmanız ve talimatları izlemeniz gerekir, aksi takdirde hesabınız Twitter’dan kaldırılır.”

ifadesi ile 11 Aralık’tan önce sosyal medya hesabınıza giriş yapması önerildi. Altı aydır hesabına giriş yapmayan kullanıcıların hesapları 11 Aralık tarihinden önce de aktif olmaz ise kullanıcı adları farklı kullanıcılar tarafından kullanılabilecek. Bu uygulama ile birlikte birçok hesabın silinmesi öngörülüyor. Bilgisayar yazılımları tarafından oluşturulan bot hesaplara gelinildiğinde ise bu hesapların aktif olduğu sürece Twitter tarafından silinilmeyeceği düşünülüyor.