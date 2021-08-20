Oyun
Twitch Yayıncısı, Hayatını İzleyicilerin Kontrol Ettiği Bir Sims Oyununa Çevirdi!
Canlı yayın platformu Twitch’in ünlü yayıncılarından Jerma985, Sims oyununu kendi hayatına uyarladı. Dekor bir ev ve Sims benzeri arayüzler ile yayıncının yapacağı aktiviteleri izleyicilerin oyları belirledi. Dün neredeyse 3 saat süren yayın, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Yayıncı Jerma ise yayın sonunda bu yayının yalnızca başlangıç olduğunu ve gelecek günlerde bir çok aktivitenin gerçekleşeceğini söyledi.
Yayın, başlangıçta izleyicileri Sims benzeri bir yükleme arayüzü ile karşıladı. Yüklemenin tamamlanmasının ardından ise karakter oluşturma kısmı başladı. Önceden kayıt edilmiş görüntüler ile Jerma gardırobundaki kıyafetleri ve aksesuarları sürekli olarak değiştirerek seçenekleri izleyicilere gösterdi. Tanıtımın ardından Twitch Chat’e açılan oylamada Jerma’nın giyeceği kıyafetler belirlendi.
Karakter tasarımının oluşturulmasının ardından Jerma, “bana iyi bakın” diyerek canlı yayına geçti ve oluşturdukları tiyatro sahnesine benzer 2 odalı ve bir bahçeli dekor eve giriş yaptı. Sims oyunundaki gibi Jerma karakterinin de açlık, enerji, hijyen, eğlence ve tuvalet durumunun gösterildiği bir arayüz ile karakterin yapacağı aktiviteler izleyiciler tarafından belirlendi. Ayrıca izleyicilerden kendisiyle dalga geçmemelerini ve kötü şeyler yaptırmamalarını rica eden Jerma’nın, yayının başlamasının hemen ardından kötü şeyler yapması istendi.
Yayının bir noktasında koşuya çıkan Jerma, hijyen barı sıfıra indiği zaman da duş almak durumunda kaldı. Duşa girdiği zaman Sims oyunundaki gibi ekranda sansürlenmiş pikseller belirdi. Tuvaletini yapması gerektiği zamanlarda da yine sansür izleyicilerin karşısına çıktı. Tuvalet tıkandığı zaman eve tesisatçı çağrıldı. Eğlence barı düştüğü zaman eve palyaçolar davet edildi. Hatta bir noktada enerji barı sıfıra düştüğü için Jerma karakteri öldü ve oyun tekrardan başladı.
Sims oyunundaki bazı saçma aktivitelere ve hatalara da rol yapılarak göndermeler yapıldı. Evinde yatak olmadığı için yayıncı tuvalette yerde uyuyakaldı. Ardından izleyiciler yatak siparişi verilmesini istedi ve eve yatak geldi. Ancak daha sonradan gelen yatağın çerçevesi evin kapısını engellediği için Jerma evde kapana kısıldı. Tesisatçı tuvaleti tamir ederken izleyicilerin isteği üzerine duşa giren Jerma, role oldukça uygun davrandı ve gerçekten de kendi başına bir şey düşünemeyen ve problem çözemeyen biri gibi gözüktü.
Dün gerçekleşen yayında izleyicilere temel kuralların ve konseptin sınırlarının öğretilmesi hedeflenmiş. İzleyicilerin evi geliştirmesini seçmesi üzerine Jerma, izleyicilere iki gün içerisinde bunların gerçekleşeceğine ve yapacağı saçmalıkların sayısının artacağına söz verdi ve bu iki günden sonra da her geçen gün işlerin daha da çılgın bir noktaya giderek seviyenin her gün yukarı çıkarılacağını söyledi.
Jerma, Dark Souls’den Pokemon’a kadar çok farklı çeşitte oyunlar oynayan bir Twitch yayıncısı. Oynadığı oyunlar arasında tahmin edilebileceği üzere Sims de yer alıyor. Yaptığı bu yayınlar ile Twitch yayıncılığını bir üst seviyeye çıkaran Jerma, Sims oyunundaki içerikler düşünüldüğünde gelecek yayınlarda gerçekten de çok çılgın şeyler yapabileceği bekleniyor.
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Akıllı Telefonlar
2021 PC ve Mac İçin En İyi 15 Android Emülatör
Kullanıcıların bilgisayarlarında Android çalıştırmak istemesinin birçok geçerli sebebi vardır. Bilgisayarlara Android yüklemek mümkün ve eskisinden çok daha kolay. Bazı favori şirketler bu alanı terk etti ya da artık güncellemeyi bıraktıkları için kullanılmaz durumdalar. (Andy, AmiduOS ve Leapdroid). Ancak aşağıda bulunan liste çalışmakta ve hala güncellemeler almaya devam etmekte.
İçindekiler
Bilgisayarlarda Android’in 3 Kullanımı Mevcut
Birincisi en yaygın olan sebep oyun oynamak için. Oyuncular, bazı oyunları kolaylaştırmak için bilgisayardan oyunlara girebilirler. Sonuçta aynı performansı mobil cihazlarından alamayabilirler. Oyun için en iyi Android emülatörler arasında; LDPlayer, BlueStacks, MeMu, KoPlayer ve Nox bulunmakta.
İkinci yaygın olarak kullanım amacı geliştiriciler için. Android uygulama ve oyunlar geliştiricileri, uygulama ve oyunlarını piyasaya sürmeden önce mümkün olduğunda çok cihazda test etmeyi severler. Genellikle çoğu geliştirici Android Studio’nun emülatörünü kullanır. Diğerlerine bakarak geliştiriciler için güncellik ve hız konusundan imdadına yetişmekte.
Son yaygın kullanıcılar ise üretkenler için. Android uygulamalarını telefondan başka bir yerde kullanmak daha ucuz ve daha iyi olduğundan üreticiler tarafından kullanılmakta. Üretkenlik için en iyi Android emülatörleri ise ARChon ve BlissOS denilebilir.
BlueStacks
Fiyat: Ücretsiz
BlueStacks, birçok kullanıcı tarafından piyasadaki en kapsamlı Android uygulama oynatıcısı olarak bilinir ve bunun için iyi bir nedeni vardır. Hem Windows hem de Mac’te çalışmasının yanı sıra, oyuncunun deneyimini geliştirmek için bir çok özellikle beraber gelir. Ayrıca, GDPR sertifikası ile piyasadaki en güvenli emülatör olarak yer edinir.
En yeni sürümü olan BlueStacks 5, şimdiye kadarki en hafif ve en hızlı emülatördür. Düşük kaliteli cihazlarda bile yüksek performans sunmaktadır. Sizde hemen deneyimleyebilirsiniz.
LD Player
Fiyat: Ücretsiz
LDPlayer, oyun performansına odaklanan hafif bir Android emülatördür. Android Nougat 7.1 sürümünü çalıştırmakta. İsmi duyulan oyunların çoğunu desteklemektedir. Bu oyunların daha fazlasını desteklemek için sürekli güncelleme alan bir emülatördür. Sadece oyunlar için değil Instagram, TikTok ve diğer buna benzer uygulamalarıda kullanmanıza olanak sağlar.
Android Studio Emülatörü
Fiyat: Ücretsiz
Android Studio, Android için varsayılan geliştirme programıdır. Geliştiricilerin Android için uygulamalar ve oyunlarını oluşturmalarına yardımcı olacak araçlarla beraber gelmekte. Kurulum aşaması diğer emülatörler kadar kolay değil bu yüzden fazla kişi tarafından tercih edilmemekte. Ancak geliştirme işlemi yapacaksanız bu emülatörü sizlere önerebiliriz. Android’in tüm sürümlerine kolaylıkla ulaşıp deneyim yaşayabilirsiniz.
Android Studio Sayfasına Ulaşın
ARChon
Fiyat: Ücretsiz
ARChon bilindik ve geleneksel bir emülatör değildir. Google Chrome uzantısı olarak yükleyebilirsiniz. Daha sonrasında Chrome üzerinden Android uygulamalarını ve oyunlarını (sınırlı bir destekle de olsa) çalıştırabilirsiniz. Diğer emülatörlerden farkı ise Chrome’un çalıştığı tüm işletim sistemlerinde (macOS, Linux, Windows, vb.) sorunsuzca kullanabilirsiniz.
BlissOS
Fiyat: Ücretsiz
BlissOS, sanal bir makine aracılığıyla bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kurulumu sanal olduğundan kolaydır, ancak daha öncesinde hiç sanal makine ile uğraşmadıysanız biraz sıkılabilirsiniz. Sanal makine dışında kullandığınız sistemin de yanına kurulumunu yapabilirsiniz bu sayede Windows yanında Android işletim sistemini de kullanabilirsiniz. Sistem şu an için Android 11’e kadar desteklemektedir.
GameLoop
Fiyat: Ücretsiz
GameLoop, oyuncular tarafından kullanılan bir emülatördür. Call of Duty: Mobile ve PUBG Mobile dahil olmak üzere bazı oyunların resmi emülatörü olarak geçmektedir. Bu emülatör oyun dışında çok fazla kullanım alanı sunmaz bu yüzden işiniz geliştiricilik veya üretkenlik ise sizi mutlu etmeyecektir.
Genymotion
Fiyat: Ücretsiz/Ücretli
Genymotion çoğunlukla geliştiriciler içindir. Uygulamalarınızı piyasaya sürmeden test edebilmenizi sağlar. Birden fazla Android sürümüne ve birden fazla Android cihazına sahiptir. İstediğiniz cihazda istediğiniz Android sürümünü çalıştırabilirsiniz. Oyuncular ve üreticileri çok mutlu etmez. Genymotion’un en önemli özelliği ise hem bilgisayarlarda hem de bulutta kullanılabilmesidir.
MEmu Player
Fiyat: Ücretsiz / Ayda 3 ABD Doları / Yılda 30 ABD Doları
MEmu Player, oyuncular arasında oldukça başarılı görülen bir başka mükemmel Android emülatörüdür. En büyük özelliklerinden birisi ise hem AMD hem de Intel yonga setlerini desteklemesidir. Her ne kadar oyun emülatörü olsa da üretkenlik için kullanılabilecek bir emülatördür. Sık sık güncellenmektedir.
MuMu Player
Fiyat: Ücretsiz
MuMu Player, rakipleriyle aynı özelliklerin çoğuna sahip başka bir oyuncu emülatörüdür. Emülatör biraz daha eski sürüm olan Android 6.0 sürümünü çalıştırmakta. Diğer rakipleri gibi sürekli olarak güncelleme almakta. Diğerlerinden memnun kalmadıysanız sizi memnun edecektir.
NoxPlayer
Fiyat: Ücretsiz
NoxPlayer, oyuncular için bir başka Android emülatörüdür. Klavyeniz ile tuş eşleme sayesinde göze çarpmaktadır. Çoğu zaman iyi çalışmakta. Hala geliştirilme aşamasında olduğundan bazen küçük hatalar çıkabilir. Bunları stabil sürüme ulaşana kadar göz ardı etmek gerekmekte.
PhoenixOS
Fiyat: Ücretsiz
Phoenix OS, PC için en yeni Android emülatörlerinden biridir. Masaüstü benzeri bir deneyime de sahiptir, bu nedenle üretkenlik için de oldukça iyi çalışır. Google Play Hizmetlerine sahiptir, ancak bu hizmetleri güncellemek bazen biraz acı verici olabilir. Bu, Google Play Store’daki her uygulamayı ve oyunu edineceğiniz anlamına gelir.
PrimeOS
Fiyat: Ücretsiz
PrimeOS, Android emülatörleri arasında biraz daha göze çarpıyor. Aslında tam bir emülatör sayılmaz. Bilgisayarınızda işletim sisteminizin yanına yükleyerek çalıştırabilirsiniz. Oyun ve geliştiricilik için çok fazla kullanım alanı sunmaz ancak üretkenlik için kesinlikle kullanmanız gerekir.
RemixOS
Fiyat: Ücretsiz
Remix OS Player, PC için daha yeni Android emülatörlerinden biridir. Android Marshmallow’u çalıştırıyor. Kurulum işlemi oldukça basittir ve kullanımı da oldukça kolaydır. Daha çok oyunculara hitap ediyor. Aynı anda birden fazla oyun çalıştırma gibi özelliklere sahiptir. Bununla birlikte, oldukça temiz bir emülatör olduğundan, bir üretkenlik aracı olarak mükemmel bir şekilde kullanılabilir.
Xamarin
Fiyat: Ücretsiz/Kurumsal Seçenekler
https://www.youtube.com/watch?v=zLcCYmWTl-g
Xamarin, Android Studio’ya benzer bir IDE’dir. Aradaki fark, daha da büyük bir geliştirme ortamı için Microsoft Visual Studio’ya bağlanabilmesidir. Ayrıca, Android Studio gibi, bu da uygulama veya oyun testi için yerleşik bir öykünücüyle birlikte gelir. Kurulum, normal kullanıcı kullanımı için çok sıkıcı. Xamarin’in emülatörü, Genymotion gibi bir şey kadar güçlü değildir.Kişisel kullanım için ücretsizdir. Şirketler ve daha büyük ekipler bir ödeme planı üzerinde anlaşmak zorunda kalabilir.
Kendi Emülatörünüz
Fiyat: Ücretsiz
Görünüşe göre, kendi emülatörünüzü oluşturabilirsiniz. VirtualBox’ı indirmeniz gerekiyor. Daha sonra android-x86.org‘dan bir sistem dosyası indirmeniz gerekir. İndirdikten sonra yukarıdaki video gibi işlemlerinizi halledip kendi emülatörünüzü elde edebilirsiniz.
Bilgisayarlarınız için bildiğiniz ve en iyi dediğiniz bizim de gözden kaçırdığımız emülatör varsa bize yorumlarda bildirin. Test edelim ve onları da listeye ekleyelim.
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Oyun
Valve, Steam’e sınırsız cüzdan parası eklenmesini sağlayan açığını kapattı!
Valve, Steam’e sınırsız olarak cüzdan parası eklenmesini sağlayan bir açığı erkenden farkedip kapattı. Geç kalınması veya kötü amaçlı kişiler tarafından keşfedilmesi durumunda büyük problemlerle karşı karşıya kalacak olan Valve, bu sefer şanslıydı.
Açık, ilk olarak bir güvenlik araştırmacısı tarafından HackerOne platformu üzerinden duyuruldu. Bunun hemen arkasından açığı kapatan Valve, açığı keşfeden kişiye de 7500 dolar ödül verdi. HackerOne, temelde beyaz şapkalı hackerler ile Valve gibi şirketleri buluşturan bir platform. Hackerlar, programların, uygulamaların, internet sitelerinin keşfettikleri açıklarını bu platform üzerinden şirketlere bildirirler ve çabalarının karşılığında bir ödül beklerler. Böylece keşfedilen açıklara halka açıklanmadan kapatılma imkanı tanınmış olur.
9 Ağustos tarihinde, HackerOne kullanıcısı Drbrix, özel olarak Valve şirketine bulduğu açığı bildirdi. Açığa göre sınırsız cüzdan kodunu alabilmek için e-posta adresini değiştirmek ve Smart2Pay ödeme yöntemini kullanan bir yöntem ile 1 dolarlık bir ödeme yapmanız gerekiyor. Daha sonra ödeme yönteminin API’si üzerinden kendi elinizle girdiğiniz miktar kadar parayı Steam cüzdanınıza aktarabiliyordunuz. İşlemin tüm detayları ve nasıl çalıştığını öğrenmek için açığın HackerOne raporunu inceleyebilirsiniz.
Açığı bulan Drbrix, paylaştığı raporda açık ile ilgili şu sözleri kullandı:
“Saldırıyı yapan kişinin sınırsız olarak para üretebilmesi, Steam marketi bozması ve oyun anahtarlarını ucuz olarak satabilmesi vs. Gibi açıklar bence çok bariz şekilde büyük bir etkiye sahip.”
Beklendiği üzere Valve, olaya çok hızlı bir şekilde yanıt verdi. Sitedeki bir Valve çalışanı olan Jonp, öncelikle Drbrix’e buldukları için teşekkür ederek yayınladıkları bir kaç çözümü test etmesini rica etti. Birlikte yapılan bir kaç testin ardından ise açığı kapatmak için gerekli adımlar uygulanmış görünüyor. Jonp de devam eden mesajlarında rapor ile ilgili “düzgünce yazılmış” ve “gerçek bir iş riskini tanımlamada yardımcı” gibi etiketler kullanmış.
Sorunun çözülmesinin ardından Valve, Drbrix’e 7500 dolarlık bir ödeme yaptı. Drbrix, ödülü için şirkete teşekkür ederek tatmin olmuş gözükse de aslında açığın Valve için oluşturabileceği maliyet düşünüldüğünde bu ödül oldukça küçük bir miktar. Karşılaştırma açısında Riot Games geçen sene popüler oyunu Valorant’ın açıklarını bulan kişilere 100 bin dolarlık para ödülü teklif etmişti.
Açığın ne zamandan beri var olduğu ve daha önce başkaları tarafından da kullanılıp kullanılmadığı bilinmiyor. Çözümünün ardından ise Valve ve Drbrix bir araya gelerek halka açık bir rapor sundular. Valve açığı kapattığını duyurdu ve an itibariyle herhangi birinin bu açıktan faydalanabileceği bilinmiyor.
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