Twitch Yayıncısı, Hayatını İzleyicilerin Kontrol Ettiği Bir Sims Oyununa Çevirdi!

Kullanıcıların bilgisayarlarında Android çalıştırmak istemesinin birçok geçerli sebebi vardır. Bilgisayarlara Android yüklemek mümkün ve eskisinden çok daha kolay. Bazı favori şirketler bu alanı terk etti ya da artık güncellemeyi bıraktıkları için kullanılmaz durumdalar. (Andy, AmiduOS ve Leapdroid). Ancak aşağıda bulunan liste çalışmakta ve hala güncellemeler almaya devam etmekte.

Bilgisayarlarda Android’in 3 Kullanımı Mevcut

Birincisi en yaygın olan sebep oyun oynamak için. Oyuncular, bazı oyunları kolaylaştırmak için bilgisayardan oyunlara girebilirler. Sonuçta aynı performansı mobil cihazlarından alamayabilirler. Oyun için en iyi Android emülatörler arasında; LDPlayer, BlueStacks, MeMu, KoPlayer ve Nox bulunmakta.

İkinci yaygın olarak kullanım amacı geliştiriciler için. Android uygulama ve oyunlar geliştiricileri, uygulama ve oyunlarını piyasaya sürmeden önce mümkün olduğunda çok cihazda test etmeyi severler. Genellikle çoğu geliştirici Android Studio’nun emülatörünü kullanır. Diğerlerine bakarak geliştiriciler için güncellik ve hız konusundan imdadına yetişmekte.

Son yaygın kullanıcılar ise üretkenler için. Android uygulamalarını telefondan başka bir yerde kullanmak daha ucuz ve daha iyi olduğundan üreticiler tarafından kullanılmakta. Üretkenlik için en iyi Android emülatörleri ise ARChon ve BlissOS denilebilir.

BlueStacks

Fiyat: Ücretsiz

BlueStacks, birçok kullanıcı tarafından piyasadaki en kapsamlı Android uygulama oynatıcısı olarak bilinir ve bunun için iyi bir nedeni vardır. Hem Windows hem de Mac’te çalışmasının yanı sıra, oyuncunun deneyimini geliştirmek için bir çok özellikle beraber gelir. Ayrıca, GDPR sertifikası ile piyasadaki en güvenli emülatör olarak yer edinir.

En yeni sürümü olan BlueStacks 5, şimdiye kadarki en hafif ve en hızlı emülatördür. Düşük kaliteli cihazlarda bile yüksek performans sunmaktadır. Sizde hemen deneyimleyebilirsiniz.

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LD Player

Fiyat: Ücretsiz

LDPlayer, oyun performansına odaklanan hafif bir Android emülatördür. Android Nougat 7.1 sürümünü çalıştırmakta. İsmi duyulan oyunların çoğunu desteklemektedir. Bu oyunların daha fazlasını desteklemek için sürekli güncelleme alan bir emülatördür. Sadece oyunlar için değil Instagram, TikTok ve diğer buna benzer uygulamalarıda kullanmanıza olanak sağlar.

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Android Studio Emülatörü

Fiyat: Ücretsiz

Android Studio, Android için varsayılan geliştirme programıdır. Geliştiricilerin Android için uygulamalar ve oyunlarını oluşturmalarına yardımcı olacak araçlarla beraber gelmekte. Kurulum aşaması diğer emülatörler kadar kolay değil bu yüzden fazla kişi tarafından tercih edilmemekte. Ancak geliştirme işlemi yapacaksanız bu emülatörü sizlere önerebiliriz. Android’in tüm sürümlerine kolaylıkla ulaşıp deneyim yaşayabilirsiniz.

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ARChon

Fiyat: Ücretsiz

ARChon bilindik ve geleneksel bir emülatör değildir. Google Chrome uzantısı olarak yükleyebilirsiniz. Daha sonrasında Chrome üzerinden Android uygulamalarını ve oyunlarını (sınırlı bir destekle de olsa) çalıştırabilirsiniz. Diğer emülatörlerden farkı ise Chrome’un çalıştığı tüm işletim sistemlerinde (macOS, Linux, Windows, vb.) sorunsuzca kullanabilirsiniz.

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BlissOS

Fiyat: Ücretsiz

BlissOS, sanal bir makine aracılığıyla bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kurulumu sanal olduğundan kolaydır, ancak daha öncesinde hiç sanal makine ile uğraşmadıysanız biraz sıkılabilirsiniz. Sanal makine dışında kullandığınız sistemin de yanına kurulumunu yapabilirsiniz bu sayede Windows yanında Android işletim sistemini de kullanabilirsiniz. Sistem şu an için Android 11’e kadar desteklemektedir.

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GameLoop

Fiyat: Ücretsiz

GameLoop, oyuncular tarafından kullanılan bir emülatördür. Call of Duty: Mobile ve PUBG Mobile dahil olmak üzere bazı oyunların resmi emülatörü olarak geçmektedir. Bu emülatör oyun dışında çok fazla kullanım alanı sunmaz bu yüzden işiniz geliştiricilik veya üretkenlik ise sizi mutlu etmeyecektir.

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Genymotion

Fiyat: Ücretsiz/Ücretli

Genymotion çoğunlukla geliştiriciler içindir. Uygulamalarınızı piyasaya sürmeden test edebilmenizi sağlar. Birden fazla Android sürümüne ve birden fazla Android cihazına sahiptir. İstediğiniz cihazda istediğiniz Android sürümünü çalıştırabilirsiniz. Oyuncular ve üreticileri çok mutlu etmez. Genymotion’un en önemli özelliği ise hem bilgisayarlarda hem de bulutta kullanılabilmesidir.

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MEmu Player

Fiyat: Ücretsiz / Ayda 3 ABD Doları / Yılda 30 ABD Doları

MEmu Player, oyuncular arasında oldukça başarılı görülen bir başka mükemmel Android emülatörüdür. En büyük özelliklerinden birisi ise hem AMD hem de Intel yonga setlerini desteklemesidir. Her ne kadar oyun emülatörü olsa da üretkenlik için kullanılabilecek bir emülatördür. Sık sık güncellenmektedir.

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MuMu Player

Fiyat: Ücretsiz

MuMu Player, rakipleriyle aynı özelliklerin çoğuna sahip başka bir oyuncu emülatörüdür. Emülatör biraz daha eski sürüm olan Android 6.0 sürümünü çalıştırmakta. Diğer rakipleri gibi sürekli olarak güncelleme almakta. Diğerlerinden memnun kalmadıysanız sizi memnun edecektir.

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NoxPlayer

Fiyat: Ücretsiz

NoxPlayer, oyuncular için bir başka Android emülatörüdür. Klavyeniz ile tuş eşleme sayesinde göze çarpmaktadır. Çoğu zaman iyi çalışmakta. Hala geliştirilme aşamasında olduğundan bazen küçük hatalar çıkabilir. Bunları stabil sürüme ulaşana kadar göz ardı etmek gerekmekte.

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PhoenixOS

Fiyat: Ücretsiz

Phoenix OS, PC için en yeni Android emülatörlerinden biridir. Masaüstü benzeri bir deneyime de sahiptir, bu nedenle üretkenlik için de oldukça iyi çalışır. Google Play Hizmetlerine sahiptir, ancak bu hizmetleri güncellemek bazen biraz acı verici olabilir. Bu, Google Play Store’daki her uygulamayı ve oyunu edineceğiniz anlamına gelir.

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PrimeOS

Fiyat: Ücretsiz

PrimeOS, Android emülatörleri arasında biraz daha göze çarpıyor. Aslında tam bir emülatör sayılmaz. Bilgisayarınızda işletim sisteminizin yanına yükleyerek çalıştırabilirsiniz. Oyun ve geliştiricilik için çok fazla kullanım alanı sunmaz ancak üretkenlik için kesinlikle kullanmanız gerekir.

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RemixOS

Fiyat: Ücretsiz



Remix OS Player, PC için daha yeni Android emülatörlerinden biridir. Android Marshmallow’u çalıştırıyor. Kurulum işlemi oldukça basittir ve kullanımı da oldukça kolaydır. Daha çok oyunculara hitap ediyor. Aynı anda birden fazla oyun çalıştırma gibi özelliklere sahiptir. Bununla birlikte, oldukça temiz bir emülatör olduğundan, bir üretkenlik aracı olarak mükemmel bir şekilde kullanılabilir.

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Xamarin

Fiyat: Ücretsiz/Kurumsal Seçenekler

https://www.youtube.com/watch?v=zLcCYmWTl-g

Xamarin, Android Studio’ya benzer bir IDE’dir. Aradaki fark, daha da büyük bir geliştirme ortamı için Microsoft Visual Studio’ya bağlanabilmesidir. Ayrıca, Android Studio gibi, bu da uygulama veya oyun testi için yerleşik bir öykünücüyle birlikte gelir. Kurulum, normal kullanıcı kullanımı için çok sıkıcı. Xamarin’in emülatörü, Genymotion gibi bir şey kadar güçlü değildir.Kişisel kullanım için ücretsizdir. Şirketler ve daha büyük ekipler bir ödeme planı üzerinde anlaşmak zorunda kalabilir.

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Kendi Emülatörünüz

Fiyat: Ücretsiz

Görünüşe göre, kendi emülatörünüzü oluşturabilirsiniz. VirtualBox’ı indirmeniz gerekiyor. Daha sonra android-x86.org‘dan bir sistem dosyası indirmeniz gerekir. İndirdikten sonra yukarıdaki video gibi işlemlerinizi halledip kendi emülatörünüzü elde edebilirsiniz.

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Bilgisayarlarınız için bildiğiniz ve en iyi dediğiniz bizim de gözden kaçırdığımız emülatör varsa bize yorumlarda bildirin. Test edelim ve onları da listeye ekleyelim.