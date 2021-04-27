Twitch Nedir? | Nasıl Para Kazanılır?

Sosyal medyanın bir gelir kapısı olduğuna hepimiz artık aşinayız. Markalarla yapılan ortaklıklar, hazırladığımız içeriklerin aldığı istatiklerinden tutun da platformlarda yayınladığımız videolara kadar birçok yolu mevcut. Twitch bu noktada öne çıkan uygulamalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki Twitch nedir? Twitch yayıncılığı yaparak nasıl para kazanılır?, sorularının cevabı bu yazımızda…

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Twitch video oyunları oynayan insanların canlı akışlarını yayınladığı ve bu akışları izleyenlerle kurduğu etkileşimlerin gerçekleştiği bir platform. Özellikle bu nokta da belirtmeliyiz ki, yayıncılar, yayınladıkları oyunun ses ve görüntüsüne artı olarak bir kamera ve mikrofon kullanarak deneyimi daha sağlıklı hale getirmelidir.Twitch genel olarak, YouTube gibi diğer video rakiplerine nazaran takipçilerle etkileşimin daha yoğun olduğu bir platformdur. Nedeni ise izleyiciler yayıncılarla canlı sohbet edebiliyor, bunun yanı sıra favori yayın akışlarını desteklemek adına ücretli aboneliklere kaydolabiliyorlar. Uzun lafı kısası Twitch, elektronik spor ve video oyunu odaklı canlı görüntü akışı platformudur ve her ay 43 milyondan fazla izleyiciye yayın hizmeti verir.

Nasıl Yayın Açılır?

Yayın açabilmeniz için gerekli okan iki noktayı vurgulamak istiyorum. İlk olarak yayını gerçekleştireceğiniz oyunun görüntülerini yayına aktarmanıza destek olacak bir masaüstü yazılımının bulunması. Ayrıca aktif bir twitch hesabınızın bulunması gerekiyor. İlk maddede bahsettiğimiz masaüstü yazılımı genellikle hepimizin aşina olduğu ve YouTube yayınlarında da sıklıkla kullandığımız Open Broadcaster Sofware (OBS) yazılımı. Bu yazılımı Windows işletim sistemi ve Mac üzerinde kullanabileceğinizi özellikle belirtelim.

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Devam ettiğimizde, mutlaka ”Sahne” ayarlaması gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bununla birlikte artık Twitch’te yayımlanacağınız oyunu belirleyecek olan bir ayarlama gerçekleştirmeniz gerekecek . Ayrıca yayınınızı kişiselleştirebileceğinizi yine belirtelim. Son olarak programı aktif hale getirmek için üç yöntem mevcut. Şöyle;

Oyun yayını

Kamera desteği

Yayının öznelliğini belirten bir filigran

Bir detaydan tüyo vermek gerekirse, yayınlarınızın belirli bir köşesine kendinize ait olan şeffaf bir logo yerleştirmeyi tercih edebilirsiniz. Bu durum daha profesyonel, daha kişisel bir yayıncı olmak için minik bir adım niteliğinde. Bunu gerçekleştirmek için, ana menüde bulunan ”Kaynaklar” kısmından ”Görüntü” sekmesine tıklamalısınız. Sonrasında, daha öncesinde hazırlamış olduğunuz size ait olan logoyu bu kısımdan seçerek yayınınıza eklemeniz yeterli olacaktır.

Nasıl Para Kazanılır?

Yayıncılar için para kazanmanın en temel ve basit yolu izleyicilerinizden bağış almaktır. Minimal denecek seviyede takipçinizin olması durumunda bile bağış kabul edebilir ve para kazanmaya başlayabilirsiniz. Bağışlar, izleyicilerin, hayranların yayıncılara desteklerini göstermeleri birincil yol olarak dikkat çekiyor. Ayrıca bu rakam değişkenlik gösterebilir. Yayın akışınızdaki üçüncü taraf bir platform aracılığıyla nispeten kolay bir şekilde “Bağış” düğmesini ayarlayıp kazanmak için kolları sıvayabilirsiniz. Yayıncılar , genellikle Donorbox, kullanır. İzleyiciler ve hayranlar , yayıncılara bit olarak adlandırılan alkışlar da yollayabiliyorlar. Bu noktada izleyiciler 1.40 dolara 100 bit satın alabilir ve bunları yayıncılara bağışlayabilir. Her bit 1 kuruş değerine dönüşür. Ancak izleyici kitleniz artış gösterdikçe kazancınız da uzun vadede artış sağlayacaktır. Son olarak belirtmeliyiz ki her yayıncı bağış alabilir ancak yalnızca Twitch partnerleri bit alabilirler.

Twitch tv üye programı ile nasıl Para Kazanılır?

Artık ortalama seviyede bir takipçi kitlesine ulaştınız. Bu noktada para kazanmanın yeni yollarını açan bir Twitch Affiliate‘e yani üye olmaya davet edilmeniz söz konusu. Bu daveti kabul ettikten sonra bağışlar harici para kazanmaya başlayacaksınız. Taabi bu durumun gerçekleşmesi için gerekli kriterler mevcut. Şöyle;

Son 30 günde en az 500 dakika yayın

Son 30 günde en az 7 yayın

50 ya da daha fazla takipçi

Son 30 gün içinde akış başına ortalama 3 eş zamanlı izleyici

Bu arada, yayımladığınız oyun Twitch aracılığıyla satın alınabilir bir oyunsa, izleyicinizi, bir kopyasını satın almak için yönlendirdiğiniz takdirde, izleyiciniz bağlantıya tıklar oyunu satın alırsa, küçük bir komisyon alabilirsiniz.

Partner Programı?

Adını sıklıkla duyduğunuz her büyük yayıncı, muhtemel bir Twitch Partneridir. Ancak Twitch partneri olmak üyelik şartlarına nazaran çok daha zordur. Şöyle;

Son 30 günde en az 25 akış saati

Son 30 günde en az 12 saat boyunca yayınlama süresi

Akış başına ortalama 75 eşzamanlı izleyici

Kezz bu kriterlere ulaşmak, bir partner olacağınızın garantisini sağlamaz. Twitch personeli, partner başvurularını manuel olarak inceler ve genel Twitch topluluğunu güçlendiren rol modeller olarak gördükleri akışları seçer.

Partnerler, üyelerden daha fazla avantaja sahip değildir aslında ama izleyicileri abone olmaya ve bit göndermeye yönlendirme durumunda daha fazla imkanlara sahip olurlar.

Sözün sonuna geldiğimiz de, oyun yayıncılığında kariyer yapma konusunda adım atmaya hazırsanız Twitch.TV başarılı olmanız için gereken her detayı sunan bir platform. Ancak yazımız da belirttiğimiz gibi ciddi seviyede zaman ayırmanız, başlangıçta çok fazla geri dönüşü olmasa bile uzun vadede oldukça memnun edecektir.