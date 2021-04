Netflix güncel üyelik ücretleri nedir?

reklam

Amazon Yüzüklerin Efendisi oyununu iptal etti. Firma Yüzüklerin Efendisi evrenin de geçen büyük bir çok oyunculu oyun ile hayranlarını karşılamak istiyordu. Ancak görünüşe göre planlar suya düştü. Bloomberg‘de ortaya çıkan habere göre firma, uzun yıllardır planladığı oyunu çıkarmaktan vazgeçti. Tencent ile anlaşamayan firma, oyuna devam etmeme kararı aldı. Böylelikle Amazon‘un oyun dünyasındaki kötü şansı da bir nevi devam etmiş oldu.

Film dünyası ile video oyunları uzun bir süredir oldukça içli dışlı. Birbirlerinden içerikler alarak eser çıkartan bu iki sektör, hayranlarını karşısına bir süre daha yeni yapımlar çıkaracak gibi gözüküyor. Her ne kadar oyun dünyasında film dünyasından gelen içerik sayısı artsa da bazen işler yolunda gitmiyor. Uzun süredir oyun dünyasında yer edinmek isteyen Amazon, bir türlü hedeflerine ulaşamadı. Firma birçok farklı içerik ile oyun dünyasının içine girmeye çalışıyordu. Twitch ile oyun yayıncılığı konusunda çığır açan firma, en sonda Luna servisi ile, buluttan oyun oynatan platformlar arasında yer aldı. Ancak tüm bu geliştirmelere rağmen firma oyun dünyasının gerek şartı olan video oyunlarından da vazgeçmiş değil. Bugüne kadar dört adet oyun çıkaran firma, bir türlü istenileni veremedi. Kötü şansını kırmak için büyük bir işin altına imza atmaya hazırlanan firma, Yüzüklerin Efendisi oyunu ile oyuncuları karşılamak istiyordu. Ancak görünüşe göre firma bu konuda da eli boş dönecek.

Bloomberg’de yer alan habere göre, Amazon Yüzüklerin Efendisi oyununu iptal etti. Firma bilindiği üzere oyunu, Leyou Technologies firması ile geliştiriyordu. Ancak LeyouTechnologies’in Tencent tarafından satın alınması işleri aksattı. Konuyla alakalı Tencent ile görüşen Amazon, istediği sonucu alamadı ve merakla beklenen oyun iptal oldu. Bloomberg‘e konuşan Amazon yetkilisi, görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle, projeyi devam ettiremezdik dedi. Ayrıca ismi açıklanmayan yetkili, Tencent‘in Leyou Technologies ile yapılan anlaşma şartlarına uymak istememesinin sorun oluşturduğunu açıkladı. Tabi ki konuşulan şartlar açıklanmazken, iki firmanın anlaşamaması Yüzüklerin Efendisi hayranlarını üzdü. Zira son dönemlerde film serisi ile alakalı büyük bütçeli oyun piyasaya çıkmadı. Projenin iptalinin ardından Amazon, Yüzüklerin Efendisi oyununu geliştiren ekibi de farklı projelere yönlendirdi.

Amazon oyun dünyasında bir türlü tutunamıyor!

Amazon‘un geliştirmeyi planladığı Yüzüklerin Efendisi oyunu çok oyunculu olacaktı. MMO kategorisinde yer alması planlanan oyun, iptal olmasının ardından, hayranları üzdü. Beklentinin yüksek olduğu oyunun birden iptal olması da oyun dünyası genelinde şaşkınlıkla karşılandı. Bununla birlikte Amazon’un da oyun dünyasında işleri yolunda gitmiyor. Firma özellikle çok oyunculu oyunlarda bir türlü bekleneni veremiyor. 2018 yılında Breakaway oyunu ile oyuncuları karşılamak isteyen firma, ne yazık ki bu oyunu da iptal etmek zorunda kalmıştı. Ardından Crucible isimli oyunu geliştiren firma, oyunu çıkartmayı başarsa da, daha sonradan aldığı negatif yorumlar nedeniyle oyunu olduğu gibi bıraktı. An itibariyle New World isimli bir diğer çok oyunculu yapımı geliştiren Amazon, bu oyunu da erteleme kararı aldı. 2014 yılında kurulan Amazon Games Studio, bu zamana kadar hala büyük bir oyun geliştirebilmiş değil. Firma büyük yatırımlara rağmen çıkardığı bir oyunu da iptal etti. Şimdi gözler yakında çıkması planlanan New World isimli oyunda. Firma önümüzdeki süreçte oyun dünyasına düzgün bir şekilde girmeyi hedefliyor. Bakalım bu yönde atılan adımlar olumlu sonuç verecek mi merakla takip ediyor olacağız.

Oyun dünyasında başarılı olamayan Amazon, Yüzüklerin Efendisi film serisi için başka içerikler geliştirmeye devam ediyor. Firma aynı evrende geçecek dizi için çalışmalarını sürdürüyor. Oldukça büyük beklentileri olan yapım, tarihin en pahalı dizisi olacak. Amazon, dizi için şu ana kadar 465 milyon dolar harcadı. Tabi bu harcamanın içerisinde 250 milyona alınan Yüzüklerin Efendisi film hakları da yer alıyor. Daha önceki rekor ise 100 milyon dolar ile Game of Thrones‘a aitti. OrtaDünya’da geçecek olan dizi bu yıl içerisinde izleyicisinin karşısına çıkacak. Ayrıca Amazon Prime üyeleri diziyi ilk günden itibaren sorunsuzca izleyecekler. Bakalım merakla beklenen dizi beklentilerin üzerine çıkmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.