Netflix güncel üyelik ücretleri nedir?

reklam

Netflix, üyelerin internete bağlı bir cihazda reklamsız olarak dizi ve film izlemelerini sağlayan abonelik tabanlı bir yayın hizmetidir Ayrıca iOS, Android veya Windows 10 cihazınıza içerikleri indirebilir ve internet bağlantısı olmadan da izleyebilirsiniz. Netflix halihazırda yerli yabancı birçok dizi, film, belgesele ulaşabileceğiniz dijital bir platform olmasıyla öne çıkıyor. Türkiye’ de BluTV, Gain gibi benzer dijital platformların da aktif rol almasıyla beraber popülerlikte ciddi bir rekabet başladığını söylemek mümkün.

Göz atmak isteyebilirsiniz; Netflix Orijinal yapımlarının sayısı pandemi nedeniyle düşüşte

reklam

Özellikle televizyonda yayınlanmaya devam eden dizilerin süresini, ulusal kanallara erişmek için ödediğimiz ücretleri göz önüne alacak olursak dijital platformları tercih etmek oldukça mantıklı. Bu haberimiz de ele aldığımız netflix ise Mart ayında gerçekleştirdiği üyelik ücretleri zammı ile oldukça dikkat çekmişti.

Netflix Üyelik Ücretleri;

İlk olarak herhangi bir sözleşme ve taahhüt talep etmeyen uygulamanın birbirinden farklı planları mevcut. Dilediğiniz zamanda herhangi bir cayma bedeliyle karşılaşmadan üyelikten ayrılma hakkınız olduğunu da bildirelim.

reklam

Temel planda 26.99 TL’lik bir ödemeyle akıllı telefonunuzdan, tabletinizden veya televizyonunuzdan yalnızca 1 kişi olacak şekilde kullanabilir.

Standart planda ise aylık 40,99 TL’lik bir ödeme ile 1080p kalitesinde aynı hesabı iki kişi kullanacak şekilde satın alma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Son olarak özel planda 54,99 TL aylık ödeme gerçekleştirerek 4 farklı kişi hesaba erişebilir ve 4K kalitesinde içeriklere ulaşabilirsiniz.

Ödeme tarafında ise iki farklı seçeneği bulunan uygulamaya dilerseniz kredi kartınızı tanımlayarak dilerseniz netflix hediye kartı ile gerçekleştirebilir ve yerli yabancı birçok içeriğe ulaşabilirsiniz.

Üyeliği gerçekleştirdikten sonra binlerce içeriğe erişiminiz söz konusu. Ayrıca indirebilir içerikler ile internet bağlantınızın bulunmadığı noktalarda bile dizi, film ve belgesellerinize erişebilirsiniz.

Pekala farklı platformlara yönelmek ve ya üyeliğinizi iptal etmek isterseniz nasıl ilerlemeniz gerekiyor?

Netflix sayfanızın sağ üst köşesinde bulunan kullanıcı isminizin üzerine gelin, ardından hesabınız butonuna tıklayın. Devamında karşınıza çıkan pencereden “Üyelik ve Ödemeler” bölümünde bulunan “Üyeliği iptal et” butonuna basın.

İptal onayını verdiğiniz takdirde herhangi bir ceza bedeli ödemeden, tekrar üyeliğinizi aktif etmek istediğiniz zamana kadar hesabınız iptal edilmiş olacaktır.

Netflix ödeme planları, hesap açma ve üyelik iptal etme işlemlerinin tamamını bu yazımızda sizlere aktardık. Şimdi gelin bu ay Netflix Türkiye’de dikkat çeken içeriklerin detaylarına bakalım.

Bugün Top 10 listesinde 8. sırada yer alan ‘Nuh Tepesi’ yaklaşık bir hafta önce izleyenlerle buluştu. Drama kategorisinde yer alan yapımın oyuncu kadrosunda ‘Haluk Bilginer’, ‘Ali Atay’ gibi usta isimler yer alıyor. Konusuna gelecek olursak; Nuh Tepesi, bir yandan babasının isteğini yerine getirmek, diğer yandan da ayrılmak üzere olduğu hamile karısıyla arasını düzeltmek için çabalayan bir adamın hikayesini konu ediyor. Orta yaş krizi ile baş etmeye çalışan Ömer, babasının isteği üzerine onunla birlikte İstanbul’dan memleketleri Bursa’ya doğru yola koyulur. Ömer’in babası, öldüğü zaman köyün tepesinde bulunan, yıllar önce kendisinin diktiğini iddia ettiği bir ağacın altına gömülmek istemektedir. Ömer babasının isteğini kabul etse de, başta muhtar olmak üzere tüm köy halkı bu isteğe şiddetle karşı çıkar. Nuh Peygamber tarafından tarafından dikildiğine inandıkları ağaç, köylü için adeta bir geçim kapısı olmuş, günde onlarca kişi tarafından ziyaret edilir hale gelmiştir. Ömer ve babası, arazinin kendilerine ait olduğunu kanıtlayabilmek için uğraşırken, bürokrasi engeline takılırlar. Köyde geçirdikleri bu zaman, yıllardır birbirlerini görmeyen baba oğulun itiraflar silsilesine dönüşecektir.

Yine Netflix’te yayınladığı zamandan beri dikkatleri üzerine çeken bir yapım olan ‘Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü’ ise 1998 yılında izleyici karşısına çıkan aynı adlı tiyatro oyunundan uyarlandı. Ailesiyle birlikte yaşadığı çevreye uyum sağlamak için çabalayan, üstün zekalı bir çocuk olarak dünyaya gelen Gülseren’in hayatına odaklanıyor. 1948 yılında İstanbul’da doğan Gülseren, dört rakamlı sayıları aklından çarpabilen üstün zekalı bir kadın olan Gülseren’in hayatından kesitlerin sunulduğu filmin arka planında Türkiye’nin panoraması gözler önüne seriliyor. Komedi kategorisinde bulunan filme bir şans vermenizi öneriyoruz. 1 saat 54 dakika süren filmimizin oyuncu kadrosunda başarılı tiyatro oyuncusu Ecem Erkek’e , Engin Alkan ve Devrim Yakut gibi isimler eşlik ediyor.

Sizlerle paylaştığımız bu iki film ve şuan dikkat çeken birçok dizi, film, belgesele Netflix üzerinden ulaşabilirsiniz. Sizler de en beğendiğiniz Netflix içeriklerini yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.