Genel
Netflix güncel üyelik ücretleri nedir?
Netflix, üyelerin internete bağlı bir cihazda reklamsız olarak dizi ve film izlemelerini sağlayan abonelik tabanlı bir yayın hizmetidir Ayrıca iOS, Android veya Windows 10 cihazınıza içerikleri indirebilir ve internet bağlantısı olmadan da izleyebilirsiniz. Netflix halihazırda yerli yabancı birçok dizi, film, belgesele ulaşabileceğiniz dijital bir platform olmasıyla öne çıkıyor. Türkiye’ de BluTV, Gain gibi benzer dijital platformların da aktif rol almasıyla beraber popülerlikte ciddi bir rekabet başladığını söylemek mümkün.
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Özellikle televizyonda yayınlanmaya devam eden dizilerin süresini, ulusal kanallara erişmek için ödediğimiz ücretleri göz önüne alacak olursak dijital platformları tercih etmek oldukça mantıklı. Bu haberimiz de ele aldığımız netflix ise Mart ayında gerçekleştirdiği üyelik ücretleri zammı ile oldukça dikkat çekmişti.
Netflix Üyelik Ücretleri;
İlk olarak herhangi bir sözleşme ve taahhüt talep etmeyen uygulamanın birbirinden farklı planları mevcut. Dilediğiniz zamanda herhangi bir cayma bedeliyle karşılaşmadan üyelikten ayrılma hakkınız olduğunu da bildirelim.
- Temel planda 26.99 TL’lik bir ödemeyle akıllı telefonunuzdan, tabletinizden veya televizyonunuzdan yalnızca 1 kişi olacak şekilde kullanabilir.
- Standart planda ise aylık 40,99 TL’lik bir ödeme ile 1080p kalitesinde aynı hesabı iki kişi kullanacak şekilde satın alma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
- Son olarak özel planda 54,99 TL aylık ödeme gerçekleştirerek 4 farklı kişi hesaba erişebilir ve 4K kalitesinde içeriklere ulaşabilirsiniz.
Ödeme tarafında ise iki farklı seçeneği bulunan uygulamaya dilerseniz kredi kartınızı tanımlayarak dilerseniz netflix hediye kartı ile gerçekleştirebilir ve yerli yabancı birçok içeriğe ulaşabilirsiniz.
Üyeliği gerçekleştirdikten sonra binlerce içeriğe erişiminiz söz konusu. Ayrıca indirebilir içerikler ile internet bağlantınızın bulunmadığı noktalarda bile dizi, film ve belgesellerinize erişebilirsiniz.
Pekala farklı platformlara yönelmek ve ya üyeliğinizi iptal etmek isterseniz nasıl ilerlemeniz gerekiyor?
Netflix sayfanızın sağ üst köşesinde bulunan kullanıcı isminizin üzerine gelin, ardından hesabınız butonuna tıklayın. Devamında karşınıza çıkan pencereden “Üyelik ve Ödemeler” bölümünde bulunan “Üyeliği iptal et” butonuna basın.
İptal onayını verdiğiniz takdirde herhangi bir ceza bedeli ödemeden, tekrar üyeliğinizi aktif etmek istediğiniz zamana kadar hesabınız iptal edilmiş olacaktır.
Netflix ödeme planları, hesap açma ve üyelik iptal etme işlemlerinin tamamını bu yazımızda sizlere aktardık. Şimdi gelin bu ay Netflix Türkiye’de dikkat çeken içeriklerin detaylarına bakalım.
Bugün Top 10 listesinde 8. sırada yer alan ‘Nuh Tepesi’ yaklaşık bir hafta önce izleyenlerle buluştu. Drama kategorisinde yer alan yapımın oyuncu kadrosunda ‘Haluk Bilginer’, ‘Ali Atay’ gibi usta isimler yer alıyor. Konusuna gelecek olursak; Nuh Tepesi, bir yandan babasının isteğini yerine getirmek, diğer yandan da ayrılmak üzere olduğu hamile karısıyla arasını düzeltmek için çabalayan bir adamın hikayesini konu ediyor. Orta yaş krizi ile baş etmeye çalışan Ömer, babasının isteği üzerine onunla birlikte İstanbul’dan memleketleri Bursa’ya doğru yola koyulur. Ömer’in babası, öldüğü zaman köyün tepesinde bulunan, yıllar önce kendisinin diktiğini iddia ettiği bir ağacın altına gömülmek istemektedir. Ömer babasının isteğini kabul etse de, başta muhtar olmak üzere tüm köy halkı bu isteğe şiddetle karşı çıkar. Nuh Peygamber tarafından tarafından dikildiğine inandıkları ağaç, köylü için adeta bir geçim kapısı olmuş, günde onlarca kişi tarafından ziyaret edilir hale gelmiştir. Ömer ve babası, arazinin kendilerine ait olduğunu kanıtlayabilmek için uğraşırken, bürokrasi engeline takılırlar. Köyde geçirdikleri bu zaman, yıllardır birbirlerini görmeyen baba oğulun itiraflar silsilesine dönüşecektir.
Yine Netflix’te yayınladığı zamandan beri dikkatleri üzerine çeken bir yapım olan ‘Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü’ ise 1998 yılında izleyici karşısına çıkan aynı adlı tiyatro oyunundan uyarlandı. Ailesiyle birlikte yaşadığı çevreye uyum sağlamak için çabalayan, üstün zekalı bir çocuk olarak dünyaya gelen Gülseren’in hayatına odaklanıyor. 1948 yılında İstanbul’da doğan Gülseren, dört rakamlı sayıları aklından çarpabilen üstün zekalı bir kadın olan Gülseren’in hayatından kesitlerin sunulduğu filmin arka planında Türkiye’nin panoraması gözler önüne seriliyor. Komedi kategorisinde bulunan filme bir şans vermenizi öneriyoruz. 1 saat 54 dakika süren filmimizin oyuncu kadrosunda başarılı tiyatro oyuncusu Ecem Erkek’e , Engin Alkan ve Devrim Yakut gibi isimler eşlik ediyor.
Sizlerle paylaştığımız bu iki film ve şuan dikkat çeken birçok dizi, film, belgesele Netflix üzerinden ulaşabilirsiniz. Sizler de en beğendiğiniz Netflix içeriklerini yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.
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ASUS
ASUS, Mini PC PN51’i duyurdu!
Ryzen 5000 işlemcili bu son derece küçük boyutlu bilgisayar, 60 Hz’de 8K veya 60 Hz’de dört adet 4K UHD ekrana destek veriyor. 64 GB’a kadar DDR4 RAM seçeneği sunan bu ev ve iş kullanımına uygun modelde M.2 SSD ve WiFi 6 gibi özellikler de bulunuyor.
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ASUS, evlerde ve iş yerlerinde çeşitli uygulamalar için güçlü performans sunan ve popüler Mini PC PN50 modelinin devamı niteliğindeki Mini PN51 ultra kompakt bilgisayar modelini duyurdu. En yeni Radeon™ Vega 7 grafikli AMD Ryzen™ 5000 mobil işlemcilere ve 3200 MHz DDR4 bellek desteğine sahip olan Mini PC PN51, masada çok az yer kaplayan tasarımı sayesinde geleneksel bilgisayarların sığmadığı yerlerde kullanım için ideal bir çözüm sunuyor.
Mini PC PN51, 60 Hz’de 8K çözünürlüğe veya aynı anda dört adet 4K ekrana destek veriyor. Ayrıca, yapılandırılabilir giriş seçenekleriyle esnek kurumsal senaryolar için uygun bir yapıya sahip. WiFi 6 (802.11ax) ağ standardı ile kalabalık ortamlarda bile yüksek hızı veri aktarımı yapabilen cihaz, iki adet USB-C® bağlantı noktasıyla da tek kablo üzerinden veri ve DisplayPort işlevini iletebiliyor. Microsoft Cortana için hazır olan Mini PC PN51, sahip olduğu iki sıra ön mikrofonla rahat sesli kontrol imkanı sunuyor. Kızılötesi sensör ise kullanıcıların uygulamaları uzaktan kumanda ile kontrol etmesini sağlıyor. Ekranı bekleme modundan uyandırıp Mini PC PN51’i açmak için HDMI CEC özelliğinden de yararlanılabiliyor.
Performans için hazır: İşlem gücü ve aynı anda birden fazla iş yapabilmek için için etkili işlemci ve bellek
ASUS Mini PC PN51 gücünü en yeni AMD Ryzen 5000 mobil işlemcilerden alıyor. Aynı sınıf geleneksel mini PC işlemcilerine kıyasla %20,2’ye kadar genel performans artışı sunan bu işlemci serisi, günlük işlerde akıcı bir deneyim sağlıyor. PN51 aynı anda birden fazla görev üzerinde çalışma konusunda da iyi işler yapıyor. Bu alanda benzerlerine göre %58,2 oranında performans avantajı sağlıyor. ASUS Mini PC serisinin bu en yeni üyesi, DDR4 2400 MHz belleklere göre 1,3 kat daha hızlı olan DD4R 3200 MHz belleklere sahip. Bu da ürünü günlük işlemler için hale işe yarar hale getiriyor.
Görsel deneyim: 8K UHD veya 4K dört ekran desteği, hepsi 60 Hz’de
Entegre Radeon Vega 7 grafiklerinden güç alan ASUS Mini PC PN51, geleneksel Mini PC grafiklerine kıyasla %150’nin üzerinde performans artışı sağlıyor. PN51; HDMI, DisplayPort özellikli USB-C ve yapılandırılabilir giriş üzerinden 60 Hz’de tek bir 8K ekrana veya dört adet 4K ekrana kısıtlama olmadan destek veriyor.
Mini PC PN51 ayrıca DisplayPort 1.4 veya Type-C DisplayPort üzerinden 8K çözünürlüğe destek veriyor. Böylece 4K’dan 4 kat, FHD’den 16 kat daha ayrıntılı görüntüler elde ediliyor. 8K görüntüleri 30 Hz ile tek bir DisplayPort üzerinden ve 60 Hz ile DisplayPort Dual-Mode (DP++) üzerinden gönderen PN51, her görüntüyü gerçeklikle sunuyor.
Hızlı ve esnek bağlantı seçenekleri: DisplayPort 1.4 özellikli iki adet USB 3.2 Gen 2 Type-C bağlantı noktası ve WiFi 6
ASUS Mini PC PN51 çok sayıda girişle kapsamlı bağlantı seçenekleri sunuyor. Ön kısımda Battery Charging 1.2 ve DisplayPort 1.4 destekli USB 3.2 Gen 2 Type-C bağlantı noktası ve arka kısımda DisplayPort 1.4 destekli bir USB 3.2 Gen 2 Type-C bağlantı noktasının yanı sıra üründe eski cihazlara, ekstra ekranlara veya birden fazla ağ bağlantısına destek veren bir adet de yapılandırılabilir giriş bulunuyor. Bu yeni makine, WiFi 6 (802.11ax) ile kablosuz bağlantı olanağı da sağlıyor.
PN51’deki yapılandırılabilir giriş için COM, VGA, LAN ve DisplayPort 1.4 seçenekleri bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar kendi istedikleri bağlantı noktalarını seçme özgürlüğüne kavuşuyor. Mini PC PN51 bu sayede dijital tabela, satış noktası (POS) sistemleri ve akıllı otomatlar için de uygun bir cihaz haline geliyor.
Kolay yenileme imkanı veren kompakt kasa
Fırça desenli kaplamaya sahip tasarımıyla ASUS Mini PC PN51 ev, ofis ve perakende ortamlarına kolayca uyum sağlıyor. 115 mm x 115 mm x 49 mm boyutları ve 0,62 litre hacmiyle hafif ve küçük ürün hemen her yere sığıyor, hatta alandan tasarruf eden hepsi bir arada çözüm için VESA montaj parçasıyla bir ekranın arkasına bile takılabiliyor. Kayarak açılan kasa tasarımı sayesinde yalnızca bir tornavida kullanarak iki adımda M.2 SSD, 2,5 inç HDD veya SSD ya da bellek eklemek de mümkün. SSD’deki soğutma bloğu, sistem boştayken sürücünün sıcaklığını 70 derecenin altında tutuyor. Dayanıklılığı ve güvenilirliği artıran bu çözüm bakım maliyetlerini de azaltma potansiyeline sahip. Kendilerine özgü bir sistem kurmak isteyen tüketiciler için de kısıtlı donanıma sahip bir sürüm bulunuyor.
Doğayla dost ve sessiz
ASUS Mini PC PN51’in enerji verimliliği sağlayan tasarımı çevreye etkiyi azaltırken iş yerlerinde kullanım maliyetlerinin düşmesine de yardımcı oluyor. Doğa dostu ASUS Mini PC serisi, Energy Star da dahil olmak üzere bilgisayar endüstrisinin en üst düzey çevre sertifikalarını taşıyor. PN51 boştayken yalnızca 9 W güç harcıyor. Ayrıca boştayken 21,9 dBA, tam yükteyken de 34,7 dBA gürültü seviyesiyle neredeyse bir fısıltı kadar ses çıkarıyor.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 modelinin DxOMark puanı belli oldu
Xiaomi şirketinin amiral gemisi telefonu Mi 11 kamera performansı için DxOMark’ın incelemesine girdi. Şirketin yeni akıllı telefonu Mi 11, sunduğu özelliklerin yanında kamera performansı ile de dikkat çekiyor.
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Xiaomi Mi 11; 6,81 inç büyüklüğünde bir ekran ile karşımıza çıkıyor. 120 Hz ekran yenileme hızı ve QHD+ çözünürlük sunan bu AMOLED ekran, özellikle telefondan video ya da yayın izlemeyi sevenler için muhteşem bir görsel deneyim vadediyor. Ekranda ayrıca 1500 nit parlaklık, 515 ppi piksel yoğunluğu ve HDR10+ gibi özellikler de bulunuyor. Bununla birlikte Mi 11’in ekran Corning tarafından geliştirilen Gorilla Glass Victus camla korunuyor ve önceki nesil koruyucu camlara göre çizilmeye karşı 2 kat, düşmelere karşı 1,5 kat daha dayanıklı olan bu cam, Mi 11’in “sağlamlığını” ciddi şekilde artırıyor.
Kamera konusunda Xiaomi Mi 11’in ana kamerası, 108 MP’lik bir çözünürlük sunuyor. f/1,85 diyafram açıklığına sahip OIS destekli ana kameranın hemen altında bulunan ultra geniş açı kamerası ise 13 MP çözünürlüğe sahip. LED flaşın üstünde yer alan makro kameranın çözünürlüğü ise 5 MP. Xiaomi, ekran deliğinde bulunan selfie kamerasında ise 20 MP’lik çözünürlük sunuyor.
DxOMark’ın detaylı incelemesinde Xiaomi Mi 11 modeli; fotoğraf alanında 127, zoomda 59 ve video kısmında ise 107 puan aldı. Bununla birlikte şirket, söz konusu akıllı telefonun ortalama skorunu 120 puan olarak belirledi.
Xiaomi Mi 11 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.81 inç AMOLED, 2K çözünürlük, HDR10+ ve 120 Hz yenileme hızı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888
- RAM: 8 GB veya 12 GB
- Depolama: 128 GB ya da256 GB
- Ekran: 6,81 inç inç QHD+ 120 Hz AMOLED
- Arka Kamera: 108 Megapiksel + 13 Megapiksel ultra geniş açı + 5 Megapiksel telefoto / OIS destekli
- Ön Kamera: 20 Megapiksel
- Batarya: 4.600 mAh, 55W kablolu/50W kablosuz hızlı şarj, aynı zamanda 10W ters şarj
- İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12.5
- Bağlantı: USB Type-C, 3 Slot (SIM1+SIM2+MicroSD)
- Boyut: 164.3 x 74.6 x 8.1 mm
- Ağırlık: 196 gram
DxOMark’ın lideri geçtiğimiz haftalarda Mi 11 Ultra olmuştu. Listenin dördüncü sırasında da Mi 10 Ultra yer alıyor. Normal Xiaomi Mi 11 ise aldığı puan ile 121 puan alan Huawei Mate 30 Pro’nun hemen altında yer alıyor.
Son olarak DxOMark’ın verdiği puanlara bakıldığında Xiaomi Mi 11; genelde ışıklandırma konusunda sorun çıkarmasa da bazı durumlarda bu konuda sorunlar çıkarabiliyor. Ayrıca uzmanlar, kimi zaman ışıklandırmada yetersiz olan kameranın bu probleminin, oldukça geniş bir dinamik erime sahip olmasından kaynaklandığı düşünüyorlar.
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Dizi/Film/Kitap
Amazon Yüzüklerin Efendisi oyununu iptal etti!
Amazon Yüzüklerin Efendisi oyununu iptal etti. Firma Yüzüklerin Efendisi evrenin de geçen büyük bir çok oyunculu oyun ile hayranlarını karşılamak istiyordu. Ancak görünüşe göre planlar suya düştü. Bloomberg‘de ortaya çıkan habere göre firma, uzun yıllardır planladığı oyunu çıkarmaktan vazgeçti. Tencent ile anlaşamayan firma, oyuna devam etmeme kararı aldı. Böylelikle Amazon‘un oyun dünyasındaki kötü şansı da bir nevi devam etmiş oldu.
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Amazon Yüzüklerin Efendisi oyunundan vazgeçti!
Film dünyası ile video oyunları uzun bir süredir oldukça içli dışlı. Birbirlerinden içerikler alarak eser çıkartan bu iki sektör, hayranlarını karşısına bir süre daha yeni yapımlar çıkaracak gibi gözüküyor. Her ne kadar oyun dünyasında film dünyasından gelen içerik sayısı artsa da bazen işler yolunda gitmiyor. Uzun süredir oyun dünyasında yer edinmek isteyen Amazon, bir türlü hedeflerine ulaşamadı. Firma birçok farklı içerik ile oyun dünyasının içine girmeye çalışıyordu. Twitch ile oyun yayıncılığı konusunda çığır açan firma, en sonda Luna servisi ile, buluttan oyun oynatan platformlar arasında yer aldı. Ancak tüm bu geliştirmelere rağmen firma oyun dünyasının gerek şartı olan video oyunlarından da vazgeçmiş değil. Bugüne kadar dört adet oyun çıkaran firma, bir türlü istenileni veremedi. Kötü şansını kırmak için büyük bir işin altına imza atmaya hazırlanan firma, Yüzüklerin Efendisi oyunu ile oyuncuları karşılamak istiyordu. Ancak görünüşe göre firma bu konuda da eli boş dönecek.
Bloomberg’de yer alan habere göre, Amazon Yüzüklerin Efendisi oyununu iptal etti. Firma bilindiği üzere oyunu, Leyou Technologies firması ile geliştiriyordu. Ancak LeyouTechnologies’in Tencent tarafından satın alınması işleri aksattı. Konuyla alakalı Tencent ile görüşen Amazon, istediği sonucu alamadı ve merakla beklenen oyun iptal oldu. Bloomberg‘e konuşan Amazon yetkilisi, görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle, projeyi devam ettiremezdik dedi. Ayrıca ismi açıklanmayan yetkili, Tencent‘in Leyou Technologies ile yapılan anlaşma şartlarına uymak istememesinin sorun oluşturduğunu açıkladı. Tabi ki konuşulan şartlar açıklanmazken, iki firmanın anlaşamaması Yüzüklerin Efendisi hayranlarını üzdü. Zira son dönemlerde film serisi ile alakalı büyük bütçeli oyun piyasaya çıkmadı. Projenin iptalinin ardından Amazon, Yüzüklerin Efendisi oyununu geliştiren ekibi de farklı projelere yönlendirdi.
Amazon oyun dünyasında bir türlü tutunamıyor!
Amazon‘un geliştirmeyi planladığı Yüzüklerin Efendisi oyunu çok oyunculu olacaktı. MMO kategorisinde yer alması planlanan oyun, iptal olmasının ardından, hayranları üzdü. Beklentinin yüksek olduğu oyunun birden iptal olması da oyun dünyası genelinde şaşkınlıkla karşılandı. Bununla birlikte Amazon’un da oyun dünyasında işleri yolunda gitmiyor. Firma özellikle çok oyunculu oyunlarda bir türlü bekleneni veremiyor. 2018 yılında Breakaway oyunu ile oyuncuları karşılamak isteyen firma, ne yazık ki bu oyunu da iptal etmek zorunda kalmıştı. Ardından Crucible isimli oyunu geliştiren firma, oyunu çıkartmayı başarsa da, daha sonradan aldığı negatif yorumlar nedeniyle oyunu olduğu gibi bıraktı. An itibariyle New World isimli bir diğer çok oyunculu yapımı geliştiren Amazon, bu oyunu da erteleme kararı aldı. 2014 yılında kurulan Amazon Games Studio, bu zamana kadar hala büyük bir oyun geliştirebilmiş değil. Firma büyük yatırımlara rağmen çıkardığı bir oyunu da iptal etti. Şimdi gözler yakında çıkması planlanan New World isimli oyunda. Firma önümüzdeki süreçte oyun dünyasına düzgün bir şekilde girmeyi hedefliyor. Bakalım bu yönde atılan adımlar olumlu sonuç verecek mi merakla takip ediyor olacağız.
Oyun dünyasında başarılı olamayan Amazon, Yüzüklerin Efendisi film serisi için başka içerikler geliştirmeye devam ediyor. Firma aynı evrende geçecek dizi için çalışmalarını sürdürüyor. Oldukça büyük beklentileri olan yapım, tarihin en pahalı dizisi olacak. Amazon, dizi için şu ana kadar 465 milyon dolar harcadı. Tabi bu harcamanın içerisinde 250 milyona alınan Yüzüklerin Efendisi film hakları da yer alıyor. Daha önceki rekor ise 100 milyon dolar ile Game of Thrones‘a aitti. OrtaDünya’da geçecek olan dizi bu yıl içerisinde izleyicisinin karşısına çıkacak. Ayrıca Amazon Prime üyeleri diziyi ilk günden itibaren sorunsuzca izleyecekler. Bakalım merakla beklenen dizi beklentilerin üzerine çıkmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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