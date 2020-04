Twitch kesintisiz Valorant yayınları yüzünden sorunlar yaşıyor!

Yılın büyük bir kısmında her hafta iki adet oyun vererek oyuncuların yüzünü güldüren Epic Games bu hafta For The King adlı RPG türü strateji oyununu ücretsiz hale getirdi. Epic Store üzerinden hesabınıza eklediğinizde kalıcı olarak sahip olacağınız oyun kendine has bir kitleye sahip. Özellikle düşük sistem gereksinimi sebebiyle tavsiye ettiğimiz yapım, uzunca bir oyun süresine de sahip.

Önümüzdeki hafta ise Amnesia: The Dark Descent ve Crashlands adlı oyunları ücretsiz olarak kütüphanemize ekleyebileceğiz. Bugünden itibaren 30 Nisan 18:00 tarihine kadar kütüphanenize eklediğinizde kalıcı olarak sahip olacağınız oyunu ve gereksinimlerini sizler için listeledik.

For The King

IronOak Games tarafından geliştirilen sıra tabanlı bir macera oyunu olan For The King, hayatta kalma mekanikleriyle doğru hamleleri yapmamızı gerektiriyor. Oyun içerisinde karakterinizi kaybettiğinizde, bu sadece kelime anlamıyla sınırlı kalmıyor. Toplamda üç karakterle başladığımız yapımda, her karakterin kendine has özelliği ve sınıfı bulunuyor.

Saldırılar ve özel yetenekler için birçok yapımdan farklı kendine has bir dinamiğe sahip oyunda yapmamız gereken şey kaos kaplı toprakları kurtarmak. Ayrıca oyunun beğenilen bir çok oyunculu modu olduğunu da belirtelim.

Sistem gereksinimleri

Minimum

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

işlemci ve işletim sistemi gerektirir İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 8.1 (64-bit)

Windows 7 / 8 / 8.1 (64-bit) İşlemci: Intel Core2 Duo E4300 / AMD Athlon Dual Core 4450e

Intel Core2 Duo E4300 / AMD Athlon Dual Core 4450e Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800 GTX / AMD Radeon HD 3850

NVIDIA GeForce 8800 GTX / AMD Radeon HD 3850 VRAM: 1 GB VRAM

1 GB VRAM DirectX: Sürüm 9.0c

Sürüm 9.0c Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Önerilen

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

işlemci ve işletim sistemi gerektirir İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5-4570T / AMD FX-6100

Intel Core i5-4570T / AMD FX-6100 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon HD 7850

NVIDIA GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon HD 7850 VRAM: 2 GB VRAM

2 GB VRAM DirectX: Sürüm 9.0c

Sürüm 9.0c Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Oyunları elde etmek için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından For The King için ayrılan bağlantılara giderek kütüphanenize eklemeniz gerekiyor.

Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın

Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın

Oyunu kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemek için son gün 30 Nisan.