Twitch kesintisiz Valorant yayınları yüzünden sorunlar yaşıyor!

Coronavirus pandemisi nedeniyle, dijital oyun platformlarının ücretsiz oyunlar sağladığını görüyoruz. Genelde Epic Games tarafından her hafta çoğunlukla iki adet oyun verildiğini ve bu oyunların büyük kitlelere sahip olan yapımlar olduğunu biliyoruz.

Bu platformlardan biri ve en büyüğü olan Steam, strateji severlerin yakından bildiği, Total War serisinden birçok oyunun %75’e varan indirimlere gireceğini açıkladı. Ayrıca süreç içerisinde bugün 20:00 itibariyle, Total War: Shogun 2 adlı yapım ücretsiz ve kalıcı olarak kullanıcılara hediye edilecek. Bugün birkaç saat sonra başlayacak olan kampanya 1 Mayıs tarihinde son bulacak ve bu tarihten önce kütüphanenize eklediğiniz oyun kalıcı olarak sizin olacak. Serinin mevcut indirimleri ise 4 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

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Ücretsiz yapımlar

Total War: Shogun 2

2011 yılında piyasaya çıkan Total War: Shogun 2, derebeylikler döneminde 16. yy. Japonya’sında geçiyor. Klanların harita üzerinde üstünlük sağlamak adına sıkı savaşlara tutulduğu bu dönemde biz de kendi klanımızla savaşa dahil oluyoruz. Çıktığı dönemde büyük ses getiren ve aldığı puanlarla dikkat çeken yapım sizlere uzun süreli bir oynanış vadediyor.

Oyuna ait Steam sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.

Yapmanız gereken tek şey oyunu ekle butonuna dokunmak ve kalıcı olarak sahip olmak.

Başlangıç: 27 Nisan 20:00

Son gün: 1 Mayıs

Polyball

Arkadaşlarımızla sıkı mücadelelere girebileceğimiz ve aynı zamanda 60’ın üzerinde harita tasarımıyla tek oyunculu olarak kendimizi sınayabileceğimiz bir yapım. Oyun içerisinde kendi haritanızı tasarlamanız bile mümkün.

Oyuna ait Steam sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.

Yapmanız gereken tek şey oyunu ekle butonuna dokunmak ve kalıcı olarak sahip olmak.

Son gün: 1 Mayıs

PAC-MAN Championship Edition 2

Bir döneme damga vurmuş ve popüler oynanış mekaniği sebebiyle halen vazgeçemediğimiz seriye ait yenilenmiş bir yapım. Bu yeni sürümde, grafikler yenilenmiş ve labirentler tekrar tasarlanmış, ayrıca yutma ve kovalama efektleri de ciddi değişimler almış.

Oyuna ait Steam sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.

Oyuna ait Microsoft Store sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.

Oyuna ait PlayStation Store sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.

Yapmanız gereken tek şey oyunu ekle butonlarına dokunmak ve kalıcı olarak sahip olmak.

Son gün: 10 Mayıs

İndirimler

Blind

VR sahibiyseniz ve gerilim türüne tutku duyuyorsanız, Blind sizin için muazzam bir tercih olabilir. Hiçbir şeyden habersiz terkedildiğimiz konakta görme yetimizi kaybetmemizle birlikte sürükleyici ve gerilim dolu bir maceraya çıkıyoruz.

Oyuna ait Steam sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.

Alien Isolation

Oyuna ait Steam sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.