Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Youth, resmi olarak tanıtıldı!
Xiaomi, şirketin periskop kamerası bulunacak ilk telefonu olan Xiaomi Mi 10 Youth akıllı telefonunu resmi olarak çevrim içi lansmanla tanıttı. Cihazın başlıca özelliklerine bakacak olursak, cihazda Snapdragon 765G işlemcisi ve 50x zoom yapabilen kamera bulunuyor.
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Xiaomi Mi 10 Youth hangi özelliklerle gelecek?
Xiaomi Mi 10 Youth, küresel çapta piyasaya sürülmüş olan Mi 10 Lite 5G modeline benziyor. Cihazın 6.57 inçlik Full HD+ AMOLED bir ekranı bulunuyor. 180 Hz dokunamatik örneklem hızı bulunan telefonun parmak izi tarayıcısı ekran altına gömülü olarak geliyor. Mi 10 Youth 5G‘nin telefoto kamerası 5x‘e kadar optik zoom, 50x‘e kadar ise hibrit zoom yeteneğine sahip. Xiaomi‘nin ilk periskop lensli telefonu olan Mi 10 Youth, periskop kamerasında OIS desteğini de bulunduruyor. Kameranın diyafram değeri hakkında ise net bir bilgi henüz bulunmuyor.
Mi 10 Youth, 1/2 inçlik 48 MP çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ile geliyor. Diğer kameralara baktığımızda 120 derecelik açı sunan 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera ve 2 MP değerinde makro kamerası da bu telefonda bulunuyor. Cihaz, 4K/30fps‘e kadar video çekebiliyor. Ayrıca yazılım olarakta eklenen özellikle 720p/960fps yavaş çekim videolar da çekebiliyorsunuz. Ön tarafta ise su damlası çentiğinde bulunan 16 MP çözünürlüğünde selfie kamerası bulunuyor.
Cihazın 4.160 mAh pil kapasitesi ve PD üzerinden 22.5W hızlı şarj özelliği mevcut. Xiaomi, MIUI 12‘yi Mi 10 Youth 5G‘den hemen önce tanıttı fakat Mi 10 Youth, Android 10 tabanlı MIUI 11 ile kutudan çıkacak. Cihazın mavi, beyaz, yeşil, siyah ve turuncu olmak üzere beş farklı renk seçeneği bulunuyor. Fiyatlandırma tarafında ise 6/64 GB sürümü 2.099 CNY(300$/275€), 8/256 GB sürümü ise 2.799 CNY(400$/365€) fiyatı ile piyasaya çıkacak. 4 Mayıs tarihinde ilk siparişlerin ulaşması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Honor X10, TENAA ve MIIT’de görüntülendi!
Honor‘un X10 serisinden ilk kez dün bahsedilmişti. Bugün ise ailenin ilk üyesi olan Honor X10‘un özellikleri TENAA ve MIIT‘de görüntülendi. Telefonun sertikasyon servislerinde görüntülenmesi bize cihazın teknik özellikleri ve tasarımı hakkında ayrıntılı bilgiler veriyor.
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Honor X10 hangi teknik ve tasarımsal özelliklere sahip olacak?
Honor X10, Kirin 820 5G yonga setinden gücünü alacak. Cihazın 6.63 inçlik 2400 x 1800 piksel çözünürlüğe sahip IPS LCD ekranı bulunacak. Cihazın arka tarafında dörtlü bir kamera dizilimi bulunuyor. Sensörlerin piksel değerleri ve diyafram açıklıkları hakkında bir bilgi bulunmuyor. Honor X10, 163.7 x 76.5 x 8.8 mm ölçülerinde olacak. Cihazın batarya tarafına geldiğimizde ise 4.200 mAh bataryaya sahip olan cihazın 22.5W değerinde kablolu hızlı şarjı bulunacak. Cihazın arka kamera dizilminin tasarımına baktığımızda arka tarafta dikdörtgen ve L şeklinde bir kamera kurulumu bulunuyor.
X10, ekran üstü bir parmak izi okuyucu yerine cihazın sağ tarafında bulunan fiziksel bir parmak izi okuyucusu bulunduruyor. Ses açıp kapatma tuşu ise bu parmak izi okuyucusunun üstünde bulunuyor. Cihazın dikkat çeken başka bir özelliği de kullandığı Kirin 820 işlemcisinin 5G‘yi destekliyor olması.
Honor X10, Honor 9X‘in halefi olacak ve aynı onun gibi 1000 CNY(130€) fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Honor‘un yaklaşmakta olan Redmi 10X ile çıkabilecek karışıklığı önlemek için bu adı tercih ettiği iddia ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy J2 Core 2020 tanıtıldı!
Samsung’un ilk Android Go işletim sistemine sahip cihazı J2 Core depolama alanı iki katına çıkarılarak yenilendi. Telefonun hala Android 8.0 Oreo Go işletim sistemini kullanması ise beklentilerin gerisinde kalmasına neden oldu.
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Samsung Galaxy J2 Core 2020 Özellikleri
Samsung Hindistan’da Galaxy J2 Core 2020’yi piyasaya sürdü. Daha doğrusu orijinal J2 Core modelindeki depolama alanı iki katına çıkarılarak yeni bir telefon olarak adlandırıldı. İki yıl öncesinde tanıtılan orijinal modelinde teknik özellikler oldukça kısıtlıydı ve bu teknik özellikler 2 yıl sonra yani günümüzde daha da limitli görünüyor. Tüm bu basit teknik özelliklerine rağmen telefonun tek kurtarıcı noktası Android Go işletim sistemi ve basitleştirilmiş uygulamalar ile çalışıyor olması.
Telefon 5 inç LCD ekrana ve 540×960 çözünürlüğe sahip. Resmi özelliklerinde Gorilla Glass kullandığı belirtilmese dahi 2018 modelinde bulunan bu özelliğin 2020 modelinde de olduğunu varsayabiliriz. Telefonun ön tarafında kullanıcıları 5MP özçekim kamerası karşılıyor. Günümüzde görmeye alıştığımız telefon tasarımlarının aksine cihaz ön tarafında herhangi bir çentik veya deliğe sahip değil. Arka kamera 8MP senör ve otomatik odaklama lensinden oluşmakta ve 30 fps’de 1080p video kaydedebiliyor. Telefonun 2020 modelinde 16GB depolama alanı tercih edilmiş ve 11.7GB kullanılabilir durumda. Kalan depolama alanı ise işletim sistemi tarafından işgal edilmiş durumda. Telefon microSD kart desteğine sahip ve Smart Manager özelliği sayesinde uygulamalarınızı ve içeriklerinizi hafıza kartı üzerinde depolamanız mümkün. Gücünü Exynos 7570 Quad işlemciden alan telefon 14nm üretim teknolojisine sahip 4 adet Cortex-A53 çekirdeğe ve Mali-T720 grafik birimine sahip. 1GB RAM’e sahip olan J2 Core 2020 pil tarafında 2600mAh bataryaya sahip. Telefonun pil ömrü LTE veri bağlantısı ile birlikte 14 saat olarak ifade edilmiş.
Samsung telefonun 2020 modelinde işletim sistemini güncellememeyi tercih etmiş ve telefon orijinali ile aynı olarak Android 8.0 Oreo Go sürümü ile geliyor. Samsung Galaxy J2 Core 2020 iki sim kart desteğine sahip bir LTE telefon. Cihazın altın, mavi ve siyah renk seçenekleri mevcut. Telefonun tek bir baz modeli var ve 83 dolar olarak fiyatlandırılmış durumda.
Akıllı Telefonlar
Meizu 17 iki farklı model ile gelecek!
Meizu 17, gelecek hafta resmi olarak tanıtılacaktı. Bugün ortaya çıkan sızıntıya göre cihazın taban modelinin yanı sıra Pro modeli de bulunacak. Resmi tanıtım afişlerine göre cihazlarda 90 Hz ekran tazeleme hızı ve 64 MP çözünürlüklü ana kamera bulunacak.
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Meizu 17 serisi hakkında neler biliyoruz?
Bugün, Weibo‘daki güvenilir bir kaynağa göre Pro varyasyonda süper kablosuz mCharge desteği bulunacağı ortaya çıktı. Weibo‘da yayınlanan diğer görüntüler ise oldukça açıklayıcı bir şekilde hazırlanmış. Pro model ile ilgili ise broşürler ortaya çıktı. Ortaya çıkan broşürlerde kullanım belgesi ve cihazın kutu tasarımı görüntülendi. Bunlar haricinde cihazda Meizu‘nun belirli senaryolar için geliştirdiği OneMind 4.0 yazılım güçlendiricisi de bu cihazda bulunacak.
Meizu 17 serisi, arka tarafta 64 MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip olacak. Cihazın dörtlü kamera kurulumunun yanı sıra kameralarda AR filtreleri ve çıkartmaları bulunacak. Telefonun yapay zekaya oldukça önem vereceği tahmin ediliyor. Bağlantı açısından Pro versiyonda Wi-Fi 6 desteği (İçerisinde bulunan Snapdragon 865 yonga seti sayesinde) bulunacak. Ayrıca cihazın NFS desteği de mevcut olacak.
Cihazların onaylanan diğer özelliklerine baktığımızda, telefonlarda 4.500 mAh pil kapasitesi ve 30W hızlı şarj mevcut. Ayrıca ön tarafta nokta delik tasarımlı selfie kamera ve UFS 3.1 depolama birimi ile gelecek olması da onaylanan özellikler arasında. Meizu 17 ailesi, önümüzdeki hafta Cuma günü yani 8 Mayıs tarihinde tanıtılacak.