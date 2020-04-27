Xiaomi Mi 10 Youth, resmi olarak tanıtıldı!

Xiaomi, şirketin periskop kamerası bulunacak ilk telefonu olan Xiaomi Mi 10 Youth akıllı telefonunu resmi olarak çevrim içi lansmanla tanıttı. Cihazın başlıca özelliklerine bakacak olursak, cihazda Snapdragon 765G işlemcisi ve 50x zoom yapabilen kamera bulunuyor.

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Xiaomi Mi 10 Youth hangi özelliklerle gelecek?

Xiaomi Mi 10 Youth, küresel çapta piyasaya sürülmüş olan Mi 10 Lite 5G modeline benziyor. Cihazın 6.57 inçlik Full HD+ AMOLED bir ekranı bulunuyor. 180 Hz dokunamatik örneklem hızı bulunan telefonun parmak izi tarayıcısı ekran altına gömülü olarak geliyor. Mi 10 Youth 5G‘nin telefoto kamerası 5x‘e kadar optik zoom, 50x‘e kadar ise hibrit zoom yeteneğine sahip. Xiaomi‘nin ilk periskop lensli telefonu olan Mi 10 Youth, periskop kamerasında OIS desteğini de bulunduruyor. Kameranın diyafram değeri hakkında ise net bir bilgi henüz bulunmuyor.

Mi 10 Youth, 1/2 inçlik 48 MP çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ile geliyor. Diğer kameralara baktığımızda 120 derecelik açı sunan 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera ve 2 MP değerinde makro kamerası da bu telefonda bulunuyor. Cihaz, 4K/30fps‘e kadar video çekebiliyor. Ayrıca yazılım olarakta eklenen özellikle 720p/960fps yavaş çekim videolar da çekebiliyorsunuz. Ön tarafta ise su damlası çentiğinde bulunan 16 MP çözünürlüğünde selfie kamerası bulunuyor.

Cihazın 4.160 mAh pil kapasitesi ve PD üzerinden 22.5W hızlı şarj özelliği mevcut. Xiaomi, MIUI 12‘yi Mi 10 Youth 5G‘den hemen önce tanıttı fakat Mi 10 Youth, Android 10 tabanlı MIUI 11 ile kutudan çıkacak. Cihazın mavi, beyaz, yeşil, siyah ve turuncu olmak üzere beş farklı renk seçeneği bulunuyor. Fiyatlandırma tarafında ise 6/64 GB sürümü 2.099 CNY(300$/275€), 8/256 GB sürümü ise 2.799 CNY(400$/365€) fiyatı ile piyasaya çıkacak. 4 Mayıs tarihinde ilk siparişlerin ulaşması bekleniyor.