Twitch, 80’li Yılların Arcade Oyun Programını Yayınlayacak

Katılanların arcade oyunlar oynadığı 80’li yılların popüler televizyon programı Starcade, Twitch bünyesinde geri dönüyor.

Twitch, Ağustos ayının sonunda programı maraton şekilde yayınlayacak. Asıl güzel olan kısmı ise yeniden televizyon şovu yeniden çekilmeyecek, eski bölümleri yayınlanacak. Amazon’un yayın platformu, programın haklarını elinde bulunduran Shout! Factory ile anlaşmaya vardı.

Programın 123 bölümünün tamamı arka arkaya yayınlanacak. Starcade, 1982’den 1984’e kadar televizyonda TBS kanalında yayınlandı. Programa gelen konuklar Pac-Man, Donkey Kong, Galaga ve Centipede gibi günümüzde klasik olarak kabul edilen oyunları canlı yayında oynuyordu.

Program Shout! Factory’nin Twitch kanalından yayınlanacak. Platform Haziran ayının sonunda da Mystery Science Theater 3000 programını yayınlamıştı. Programın bölümleri aynı kalacak ve ancak görüntü ve ses açısından yenilenmiş şekilde yayınlanacak.