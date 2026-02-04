Dünyanın en büyük dijital oyun platformu Steam, Steam istemcileri üzerinden toplanan veriler esas alınarak Türkiye’deki internet servis sağlayıcılarının (ISS) gerçek kullanıcı trafiğine dayalı indirme performansını gösteren son istatistiklerini paylaştı. Açıklanan verilere göre Turknet, 101,1 Mbps ortalama oyun indirme hızıyla listedeki en yakın rakibinin açık ara önünde yer alarak liderliğini daha da sağlamlaştırdı.

Steam verilerine göre Turknet, Türkiye’de oyun indirme hızında zirvede

Türkiye’nin yenilikçi internet operatörü Turknet, kendi Gigafiber altyapısına yaptığı yatırımların sahadaki karşılığını almaya devam ediyor. Steam’in herkese açık verileri incelendiğinde Turknet’in, 101,1 Mbps’lik ortalama indirme hızıyla Türkiye Steam indirme hızında açık ara lider konuma yerleştiği görülüyor. Turknet, altyapı yatırımları sayesinde Türkiye internet ekosistemini yeni bir hız standardına taşımayı sürdürüyor.

Gigafiber gücüyle 100 Mbps eşiği aşılıyor

Turknet’in elde ettiği bu başarıda, şirketin tüm altyapılarda sunduğu yüksek hız ile özellikle kendi altyapısı üzerinden sağladığı 1.000 Mbps simetrik Gigafiber teknolojisi belirleyici rol oynuyor. Şirket, Gigafiber ağını Türkiye genelinde yaygınlaştırıp güçlendirdikçe Steam indirme performansındaki liderliği de daha net biçimde ayrışıyor ve görünür hâle geliyor.

Türkiye genelinde Steam indirme hızı ortalaması 51,1 Mbps seviyesinde iken Turknet, bu ortalamanın yaklaşık iki katına çıkarak 100 Mbps barajını geçen tek operatör olarak öne çıkıyor. Gigafiber’in sunduğu yüksek bant genişliği ve düşük gecikme süreleri, sadece istatistiklere yansımakla kalmıyor; oyuncuların büyük boyutlu oyunlara ve sık gelen güncellemelere erişim sürelerini de kökten değiştiriyor.

34,2 petabaytlık veri trafiğinde yüksek performans

Son yedi günlük dönemde Türkiye’deki oyuncular, Steam üzerinden toplam 34,2 PB (Petabayt) veri indirdi. Küresel Steam trafiğinin %1,9’unu oluşturan bu dev veri hacmi içinde Turknet; kendi altyapısını büyütme ve güçlendirme stratejisinin karşılığını almaya devam ediyor ve büyük boyutlu oyun yüklemeleri ile kritik güncellemeler için gereken altyapı gücünü bir kez daha kanıtlıyor.

Büyük boyutlu oyunların ve düzenli gelen güncellemelerin modern oyun deneyiminin ayrılmaz bir parçası hâline geldiği günümüzde, Turknet’in sunduğu hız avantajı kullanıcılar için saatler sürebilecek indirme işlemlerinin dakikalar seviyesine inmesi anlamına geliyor. Şirket, sağladığı bu güçlü altyapı ile Türkiye’deki oyun ekosistemini desteklemeyi ve oyun severlere yüksek hızda, kararlı bir internet deneyimi sunmayı sürdürüyor.

Verilerin tümüne ulaşmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.