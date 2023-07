Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte, internet dünyası da sürekli olarak dönüşüyor. Geleneksel internet hizmetleri artık hız, güvenlik ve bağlantı özellikleri ile farklılaşıyor. Böylece kullanıcılara günümüzün koşullarında bilgiye erişebilmek için yeni kolaylıklar ve imkânlar sağlıyor. Bu devrim niteliğindeki dönüşümde, 5G, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve diğer yeni nesil internet teknolojileri merkezi bir rol oynuyor. Hayatımızı ve iş dünyasını kökten değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojiler, hızla gelişirken heyecan verici yenilikler de sunuyorlar.

Değişim yakın değil, yaşanıyor

Yeni nesil internet teknolojileri, hız, bağlantı kapasitesi ve güvenilirlik açısından devrim niteliğinde bir değişimi de beraberinde getiriyor. Özellikle 5G teknolojisi, sınırları zorlayan yüksek hız potansiyeli ve düşük gecikme süresiyle, kullanıcı deneyimini kökten değiştiriyor. Çok sayıda cihazı birbirine bağlama kapasitesi ile 5G, akıllı şehirler, otonom araçlar, telekomünikasyon, sağlık hizmetleri ve daha birçok sektörde devrim yaratacak uygulamaları mümkün kılıyor. Diğer yandan, nesnelerin İnterneti (IoT) ise geleceğin internet deneyimini zenginleştiriyor. IoT sayesinde ev içerisindeki nesneler akıllı hâle geliyor, birbiri ile iletişim kurarak siz evde olmadığınızda bile hayatı sizin için kolaylaştırabiliyor. Evlerimizdeki termostatlar, akıllı güvenlik kameraları, enerji yönetimi sistemleri ve daha birçok cihaz, IoT sayesinde birbirleriyle etkileşime geçerek daha verimli ve kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Böylece, enerji tasarrufu sağlamaktan, güvenlik sistemlerinin entegre çalışmasına kadar birçok alanda avantajlar sunuyor.

Yeni nesil internet teknolojileri, iş dünyasında dijital dönüşümü hızlandırarak da verimlilik sağlıyor. Teknolojinin ilerlemesi endüstriyel üretimde otomasyonla, tarımda verimliliğin artmasıyla ve sağlık sektöründe uzaktan yönetilen tıbbi hizmetlerle de yeni fırsatlar ortaya çıkarıyor. TurkNet, Türkiye’nin yeni nesil internet operatörü olarak, bu yenilikçi teknolojilere uyum sağlamak ve kullanıcılarına en hızlı ve güvenilir internet deneyimini sunmak için öncü bir rol üstleniyor. Altyapısını ve ağ teknolojilerini sürekli olarak güncelleyen TurkNet, müşterilerine geleceğin internetine hazır olmaları için gereken desteği sağlıyor.

Cem Çelebiler: “Dönüşümün kıyısında kullanıcılarımızla birlikte yürüyoruz”

Günümüzde yeni nesil internet teknolojileri, büyük veri analitiği ve yapay zekâ ile muhteşem bir uyum içerisinde çalışıyor. Veri analitiği, toplanan büyük veri kümelerini anlamlı bilgilere dönüştürerek iş süreçlerindeki verimliliği artırırken, yapay zekâ internet teknolojilerinin daha verimli kullanılmasını, her cihaza özel, en verimli internet deneyiminin yaşanmasını sağlıyor. TurkNet, yeni teknolojileri kendi bünyesinde bir araya getirerek kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunuyor. TurkNet’in yapay zekâ destekli akıllı wi-fi hizmeti SmartyFi, evlerde internetin çekmediği kör noktalarda bile yüksek hızlı internetin olmasını sağlıyor. Her cihazda kullanılan internet ihtiyacını analiz ederek, cihazların ihtiyacına göre hız alabilmesi için optimizasyon sağlıyor. Türkiye’de ilk defa TurkNet tarafından kullanıcılara sunulan SmartyFi, yapay zekâ desteği ile internetin evin bazı bölgelerinde çekmemesi sorununa çözüm getiriyor. Böylece kalabalık ve geniş evlerde bile herkesin aynı anda oyun oynayabilmesini, internete girebilmesini ve en önemlisi bunu evin her köşesinde yapabilmesini sağlıyor.

TurkNet CEO’su Cem Çelebiler, “Yeni nesil internet teknolojileri, hayatımızı ve iş dünyamızı kökten değiştirme potansiyeline sahip bir devrimin başlangıcını temsil ediyor. TurkNet olarak, bu değişimin öncüsü olma hedefimizle altyapımızı sürekli güncelleyerek ve yenilikçi teknolojilere uyum sağlayarak müşterilerimize geleceğin internetini sunma vizyonunu sürdürüyoruz. 5G, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve diğer yeni nesil internet teknolojileriyle birlikte, daha hızlı, daha güvenilir ve daha güçlü bir dijital dünyaya doğru ilerliyoruz. Müşteri deneyimini merkezimize alan yaklaşımımızla, TurkNet olarak tüketicilere büyük veri analitiği ve yapay zekâ destekli akıllı hizmetler sunuyoruz. Biz, geleceğin internetine yönelik adımlarımızı sağlam bir şekilde atmaya devam ediyoruz ve bu dönüşümün kıyısında kullanıcılarımızla birlikte yürüyoruz” dedi.