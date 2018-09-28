Türkiye’nin ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün gündeminde olan Mediterranean Hurricane’in kısaltması “Madicane” isimli kasırga İtalya açıklarından Türkiye’ye doğru geliyor.

Peki bu tarihteki ilk Akdeniz Kasırgası Türkiye’ye ne zaman gelecek? Nasıl bir etki oluşturabilir? Nasıl izlenir? Biz de bulduğumuz Windy isimli uygulama üzerinden sizlere bu kasırganın detaylarını aktarıyoruz.

İyi seyirler..

Türkiye’ye gelen kasırga nasıl izlenir? (VİDEO)

Windy internet sitesi; https://hwp.to/Windy

Windy Android İndir; https://hwp.to/WindyAndroid

Windy iOS İndir; https://hwp.to/WindyiOS